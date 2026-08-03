Cận cảnh biệt thự 8,5 triệu USD nằm giữa rừng cây của Matt Damon

Nam chính phim "The Odyssey" Matt Damon và vợ, Luciana Barroso, mua bất động sản tại Bedford, hạt Westchester, bang New York (Mỹ) với giá 8,5 triệu USD vào tháng 6/2022. Nhà chính rộng khoảng 668 m2, gồm 4 phòng ngủ, 5 phòng tắm và một phòng vệ sinh. Ngôi nhà được xây năm 2004, và cải tạo quy mô lớn vào năm 2021.

Kiến trúc Colonial (phong cách thuộc địa) là sự kết hợp giữa kiến trúc phương Tây, văn hóa bản địa và đặc điểm khí hậu vùng miền. Phong cách này nổi bật với các đặc trưng như sự đối xứng cân đối, cửa sổ lớn đón gió và hiên nhà rộng.

Tại công trình này, kiến trúc Colonial thể hiện qua hình khối mái dốc, tường ốp ván ngang, ống khói đá và hệ cửa kính chia ô. Màu xám nhạt của mặt đứng kết hợp mái nâu và khung cửa trắng, tạo sự chuyển tiếp với cảnh quan rừng bao quanh. Các khoảng sân cỏ, lối lát đá và cây bụi cắt tỉa bố trí theo trục từ nhà chính đến hồ bơi.

Toàn bộ phòng chức năng chính ở tầng trệt đều mở ra hiên và sân có mái che. Giải pháp này rút ngắn khoảng cách giữa khu sinh hoạt, tiếp khách và vườn, đồng thời tăng ánh sáng tự nhiên cho nội thất.

Sảnh vào có khoảng thông tầng, cầu thang gỗ chạy dọc một bên và hành lang nhìn xuống từ tầng trên. Hệ phào tường, lan can và tranh khổ lớn giữ đặc trưng cổ điển, trong khi bàn tròn chân kính và đèn kim loại bổ sung yếu tố hiện đại.

Nội thất trong biệt thự sử dụng bảng màu trắng, be, xám và nâu gỗ. Sàn gỗ sáng màu liên tục giữa các phòng giúp giảm sự phân mảnh trong mặt bằng có diện tích lớn.

Phòng khách bố trí lò sưởi, piano và các dãy ghế đối diện. Hệ cửa kính chia ô ở ba mặt giúp đón ánh sáng tự nhiên và mở tầm nhìn ra sân vườn.

Một phòng sinh hoạt khác liên thông với bếp, phục vụ nhu cầu hàng ngày. Sofa cong, bàn thấp và ghế đơn tạo chỗ ngồi quây quanh lò sưởi.

Khu bếp tổ chức quanh đảo trung tâm kích thước lớn. Tủ trắng chạy sát tường kết hợp đảo gỗ, mặt đá sáng màu và chụp hút mùi kim loại, cân bằng giữa chi tiết cổ điển với thiết bị hiện đại.

Đảo bếp tích hợp bồn rửa, máy rửa bát. Hai đèn thả hình cầu cung cấp ánh sáng trực tiếp, hệ đèn âm trần trải đều trên khu nấu.

Phòng ăn bố trí bàn dài ở trung tâm, hai bên có tủ và kệ sách âm tường. Cửa kính đôi nằm trên trục chính tạo bố cục đối xứng, kết nối bàn ăn với mặt nước và khu vườn.

Phòng ngủ chính có trần vát cao, giường lớn và khu ghế nghỉ cạnh cửa. Các chi tiết trang trí được tiết chế, ưu tiên khoảng trống và ánh sáng từ hệ cửa mở ra ban công.

Phòng tắm sử dụng đá sáng màu cho sàn và nội thất. Hai khu lavabo, tủ âm tường, buồng tắm kính và bồn tắm nằm được tách theo chiều dài phòng.

Hồ bơi nước mặn rộng khoảng 13,7 x 6,7 m đặt giữa sân cỏ và rừng cây. Sàn đá bao quanh hồ kết hợp hàng ghế nằm, ô che nắng và các cụm cây bụi thấp, không che khuất tầm nhìn từ nhà chính.

Khu đất còn có sân tennis sử dụng trong nhiều điều kiện thời tiết, nhà kính, nhà trên cây, nhà kho, suối, ao tự nhiên và mạng lưới đường đi xuyên rừng.

Ảnh: Compass