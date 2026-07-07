Loạt biệt thự hàng chục triệu USD của Cristiano Ronaldo ở châu Âu, Trung Đông

Tại World Cup 2026, Cristiano Ronaldo đang giữ kỷ lục thi đấu sáu kỳ World Cup, cùng Lionel Messi (Argentina). Trước trận gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8, Ronaldo đã có ba bàn tại giải năm nay để trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 kỳ World Cup. Anh cũng là cầu thủ Bồ Đào Nha ghi nhiều bàn nhất tại sân chơi này (10).

Không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ, Ronaldo còn sở hữu loạt biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ trị giá hàng chục triệu USD trải dài từ châu Âu (Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy) đến Trung Đông (Arab Saudi và UAE).

Các bất động sản của Cristiano Ronaldo đều được thiết kế riêng cho lối sống vận động viên, với phòng gym, spa, hồ bơi, không gian phục hồi thể lực và hệ thống an ninh biệt lập. Một số căn được siêu sao này sử dụng khi thi đấu, số còn lại dùng cho thuê hoặc đầu tư.

Penthouse tại Lisbon, Bồ Đào Nha

Từ 2015, Ronaldo bắt đầu mở rộng bộ sưu tập bất động sản tại Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha. Anh mua một căn hộ trên đại lộ Avenida da Liberdade với giá khoảng 2 triệu USD. Tuyến phố này là nơi quy tụ nhiều cửa hàng đồ hiệu, khách sạn cao cấp và quán cà phê lâu đời.

Năm 2018, siêu sao này tiếp tục mua căn penthouse rộng 288 m2 với giá khoảng 7 triệu USD. Vào thời điểm giao dịch, đây là một trong những căn hộ đắt giá nhất từng được bán tại Lisbon. Căn hộ có 3 phòng ngủ, thiết kế tường kính, sàn gỗ kết hợp sân hiên hướng tầm nhìn xuống khu vườn.

Biệt thự ở Tây Ban Nha gắn với thời kỳ thi đấu cho Real Madrid

Tại Madrid, Ronaldo có một biệt thự trong khu La Finca, cộng đồng dân cư khép kín với hệ thống an ninh 24/7. Ngôi nhà là nơi anh gắn bó trong giai đoạn thi đấu cho Real Madrid từ năm 2009 đến 2018.

Hình ảnh ngồi nhà tại La Finca nhìn từ trên cao xuống. Ảnh: Google Earth

Biệt thự có diện tích khoảng 799 m2, gồm các tiện ích như spa, buồng lạnh phục hồi thể lực, hồ bơi trong nhà và sân bóng nhỏ.

Sau khi Ronaldo rời Tây Ban Nha, căn nhà được sửa sang lại, thay đổi màu sắc một số hạng mục như dùng gạch màu xanh ngọc, khu spa được cải tạo sang kiểu salon... Từ năm 2023, biệt thự được cho thuê với giá khoảng 11.000 USD một tháng.

Chữ CR nổi bật trên cửa chính tại căn nhà của Ronaldo tại La Finca. Ảnh: Instagram Cristiano Ronaldo

Nhà 7 tầng tại Madeira, Bồ Đào Nha

Tại Madeira, quê nhà của Ronaldo, cầu thủ cải tạo một hộp đêm cũ thành nhà ở 7 tầng bên bờ biển Funchal. Ngôi nhà được định giá khoảng 8 triệu USD vào năm 2015.

Hồ bơi vô cực được thiết kế trên tầng thượng của căn nhà, với tầm nhìn hướng thẳng ra Đại Tây Dương. Bên trong nhà có hai phòng gym và hồ bơi. Theo truyền thông quốc tế, mẹ và anh trai Ronaldo sống thường xuyên tại đây.

Ngôi nhà của Cristiano Ronaldo tại Bồ Đào Nha với mặt ngoài sử dụng các mảng xám - trắng, nhiều ô cửa kính và ban công. Ảnh: Mirror

Biệt thự tại Turin, Italy

Khi chuyển sang thi đấu cho Juventus (Italy) năm 2018, Ronaldo chọn Strada San Vito Revigliasco, một trong những khu dân cư có vị trí cao và riêng tư tại Turin, Italy.

Biệt thự nằm ẩn mình giữa khuôn viên cây xanh và sở hữu lối vào biệt lập. Công trình nổi bật với kiến trúc sử dụng nhiều mảng kính, kết hợp bề mặt đá cẩm thạch trong nội thất. Các tiện ích chính gồm khu luyện tập, spa và hồ bơi. Sau khi Ronaldo rời Italy, khu nhà được cầu thủ Dušan Vlahović của Juventus thuê lại.

Biệt thự tại Turin của Ronaldo nằm trên khu đất dốc, bao quanh bởi cây xanh và các lớp tường chắn, đảm bảo riêng tư. Ảnh: Google Earth

Biệt thự nghỉ dưỡng ở Marbella, Tây Ban Nha

Tại Marbella, Tây Ban Nha, Ronaldo có một biệt thự nghỉ dưỡng giá khoảng 1,6 triệu USD trong khu The Heights. Khu vực này có nhiều cư dân nổi tiếng như võ sĩ Conor McGregor.

Biệt thự hai tầng có 4 phòng ngủ, trần cao, tường kính, hồ bơi, phòng gym, hầm rượu và phòng chiếu phim tại nhà. Vị trí công trình hướng ra Địa Trung Hải và sân golf.

Công trình hai tầng với không gian ngoài trời bố trí hồ bơi, khu ăn uống và mảng xanh. Ảnh: Luxatic

Dinh thự tại Cascais, Bồ Đào Nha

Tại Cascais, vùng ven biển của Bồ Đào Nha, Ronaldo xây một dinh thự trong khu Quinta da Marinha. Dinh thự xây dựng trên khu đất rộng một ha trong giai đoạn 2022-2023, có giá trị ước tính khoảng 30 triệu USD, thuộc nhóm nhà ở đắt nhất Bồ Đào Nha.

Công trình có 4 tầng, gồm phòng chiếu phim, spa, sân tennis, hai hồ bơi và gara chứa khoảng 30 ôtô. Quy mô gara cho thấy công trình được thiết kế để đáp ứng bộ sưu tập siêu xe của Ronaldo, bên cạnh nhu cầu nghỉ dưỡng và sinh hoạt gia đình.

Cristiano Ronaldo đang xây dựng biệt thự sang trọng tại Bồ Đào Nha. Ảnh: House Celebs

Nơi ở tại Riyadh, Arab Saudi

Từ cuối 2022, đầu năm 2023, Cristiano Ronaldo sang Trung Đông thi đấu. Anh gia nhập đội bóng Al Nassr và Ronaldo cùng gia đình lưu trú khoảng một tháng tại Four Seasons Riyadh (còn được gọi là Kingdom Tower). Gia đình anh thuê 17 phòng suite tại đây, với chi phí ước tính khoảng 300.000 USD.

Sau thời gian lưu trú tại khách sạn, gia đình Ronaldo chuyển đến một nhà lớn trước khi dọn sang biệt thự đương đại tại Al-Muhammadiyah - khu dân cư cao cấp của Riyadh. Căn nhà có nội thất hiện đại, gara có thể chứa 3 ôtô, hồ bơi, phòng thay đồ và khu trang điểm.

Bất động sản cao cấp ở Riyadh được cho là nơi Ronaldo chọn mua. Ảnh: Propertyfinder

Biệt thự trên đảo tại Dubai

Tại Dubai, Ronaldo được cho đã mua thêm một biệt thự ven biển tại Jumeirah Bay Island, khu đảo nhân tạo có hình cá ngựa, kết nối với đất liền bằng cầu riêng. Khu vực này còn được gọi là "Billionaires Island (Đảo tỷ phú)" nhờ quy tụ nhiều doanh nhân và giới siêu giàu quốc tế.

Công trình hoàn thành năm 2024. Dù giá trị không được tiết lộ, truyền thông quốc tế ước tính tài sản này lên tới hàng chục triệu euro. Vị trí biệt lập, mặt nước bao quanh và hệ thống an ninh riêng giúp căn nhà phù hợp nhu cầu riêng tư của gia đình.

Cuối năm 2025, siêu sao này tiếp tục sở hữu thêm hai biệt thự hạng sang tại Nujuma, khu Ritz-Carlton Reserve bên Biển Đỏ, thuộc Arab Saudi. Dự án chỉ tiếp cận bằng thuyền hoặc thủy phi cơ, gồm một căn ba phòng ngủ cho gia đình và một biệt thự hai phòng ngủ.