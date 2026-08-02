Chốt giá vàng hôm nay ngày 2/8 giảm rất mạnh, người mua lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 2/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 2/8 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 141 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 2/8, giá vàng trong nước ngày 2/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 137 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 2/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 137 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 2/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 2/8, chốt một tuần giao dịch giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 4 triệu đồng/lượng và mức giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 4,5 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 2/8, chốt tuần giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 2/8, chốt một tuần giao dịch giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 137 –141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,3 – 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 2/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 2/8 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.046 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.098 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch giảm giá nhẹ, chốt tuần giữ giá ở vùng mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới sẽ tiếp tục giằng co trong tuần tới khi thị trường chưa hình thành động lực đủ mạnh để thoát khỏi vùng tích lũy hiện nay. Dù giá vàng đã ghi nhận tháng tăng đầu tiên kể từ khi căng thẳng Mỹ - Iran bùng phát, mức tăng trong tháng không đáng kể và chưa cho thấy xu hướng đi lên thực sự bền vững.

Xét về kỹ thuật, diễn biến giá vàng trong tháng 7 tạo thành mô hình nến có giá mở cửa và đóng cửa gần như tương đương. Mô hình này phản ánh sự cân bằng giữa bên mua và bên bán, đồng thời cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng trước những tín hiệu trái chiều từ chính sách tiền tệ, lạm phát và tình hình địa chính trị.

Trong ngắn hạn, vùng giá 4.000 USD/ounce tiếp tục được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Mỗi khi giá giảm xuống dưới khu vực này, lực mua bắt đáy nhanh chóng xuất hiện và kéo giá phục hồi. Tuy nhiên, đà tăng cũng thường suy yếu khi vàng tiến gần vùng 4.100-4.120 USD/ounce. Điều này cho thấy thị trường vẫn bị giới hạn trong biên độ hẹp.

Với giá vàng trong nước chốt tuần giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.046 USD/ounce (tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 2/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 11,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 2/8, giá vàng ngày 3/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.