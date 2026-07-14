Đưa nội thất gỗ truyền thống vào không gian biệt thự hiện đại

Biệt thự được xây trên khu đất rộng 304 m2 tại Đà Nẵng, diện tích xây dựng gần 462 m2. Công trình hướng đến không gian sống cao cấp cho chủ nhà yêu thích đồ gỗ tự nhiên, trà đạo và không gian thiền định.

Công trình phát triển từ tổ hợp hình khối vuông vức. Các khối nhà có độ đua và khoảng tiến - lùi khác nhau, tạo thay đổi về thị giác khi nhìn từ nhiều góc. Mặt đứng của căn nhà sử dụng các mảng đá làm điểm nhấn, kết hợp màu trắng, xám và hệ cây xanh bao quanh.

Hệ ban công và khoảng mở lớn chạy theo chiều ngang giúp đưa ánh sáng, gió trời vào bên trong. Giải pháp này giảm cảm giác nặng của khối nhà quy mô lớn, đồng thời kết nối các phòng chức năng với sân vườn, hồ nước và mảng xanh bên ngoài.

Không gian sân vườn giữ vai trò lớp đệm giữa kiến trúc và đường phố. Cây xanh, đá, mặt nước và các khoảng đất trống hỗ trợ điều hòa vi khí hậu, đồng thời tạo vùng chuyển tiếp trước khi vào khu sinh hoạt chính.

Khác với các thiết kế gỗ truyền thống thường dùng nhiều hoa văn, nội thất trong biệt thự ưu tiên đường nét tinh gọn. Các cạnh bàn, ghế, tủ và vách được bo cong, mài trơn, xử lý bề mặt nhẵn để giảm cảm giác nặng của vật liệu gỗ tự nhiên.

Nguyên tắc đối xứng được áp dụng tại một số khu vực như bếp, phòng ăn và hệ tủ trưng bày. Cách bố trí này giúp vân gỗ và sắc độ nâu phân bố đều, tránh dồn thị giác về một phía.

Tỷ lệ vật liệu được cân chỉnh theo từng không gian. Gỗ nâu trầm kết hợp mảng tường trắng, đá tự nhiên và chi tiết kim loại. Các bề mặt đá tạo tương phản với gỗ, trong khi kim loại xuất hiện khá tiết chế để tăng độ sắc nét cho tổng thể.

Phòng khách bố trí bộ sofa gỗ kích thước lớn, kết hợp đệm da nâu và bàn trà đồng bộ. Rèm hai lớp giúp điều chỉnh ánh sáng, hạn chế nắng trực tiếp vào khu vực sinh hoạt chung. Sàn đá sáng màu kết hợp đường viền tối tạo khung cho bộ nội thất trung tâm.

Khu bếp sử dụng hệ tủ gỗ tự nhiên kết hợp mặt đá vân đen - trắng, đảo bếp bo cong và ghế đồng bộ.

Khu bếp và bàn ăn dùng nhiều mảng gỗ lớn. Hệ tủ cao kịch trần tăng diện tích lưu trữ. Đèn trang trí đặt trên trục bàn ăn tạo điểm nhấn cho không gian sinh hoạt.

Chủ nhà là người yêu thích trà đạo, đọc sách và tìm thấy niềm vui trong những giây phút tĩnh tại. Vì vậy, phòng trà được thiết kế theo hướng tối giản và thiền định.

Không gian sử dụng bàn trà thấp, sàn gỗ, hệ kệ trưng bày và cửa kính lớn mở ra cảnh quan bên ngoài.

Theo kiến trúc sư, chủ nhà mong muốn giữ cảm giác ấm của gỗ tự nhiên trong một không gian hiện đại, đồng thời không làm mất các giá trị truyền thống.

Nhóm thiết kế tập trung vào tỷ lệ, bề mặt, đường bo và cách phối vật liệu thay vì khai thác chạm trổ cầu kỳ.

Vách tivi trong phòng ngủ kết hợp mảng trắng, kính đen, khung gỗ tự nhiên bo cong cùng hệ kệ thấp có bề mặt vân sóng.

Phòng tắm tạo tương phản bằng bồn ngâm trắng, nền đá đen và mảng tường họa tiết hoa đơn sắc.

Đơn vị thiết kế và thi công: SBS VILLA