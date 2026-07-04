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4 biệt thự hạng sang của dàn sao đội tuyển Tây Ban Nha

Sự kiện: World Cup 2026

Các bất động sản của cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha có điểm chung là diện tích lớn, riêng tư, tích hợp không gian nghỉ dưỡng và khu tập luyện tại nhà.

Lamine Yamal

Lamine Yamal được tạp chí kiến trúc và thiết kế nội thất Architectural Digest Spain đưa tin mua biệt thự từng gắn với Gerard Piqué và Shakira tại Esplugues de Llobregat, ngoại ô Barcelona, Tây Ban Nha. Bất động sản được định giá khoảng 11-14 triệu euro, trong đó căn chính có giá khoảng 11 triệu euro.

Biệt thự màu trắng được thiết kế theo các khối hộp xếp tầng, mở nhiều mảng kính lớn và sân hiên nhìn ra khu dân cư. Ảnh: GTRES

Biệt thự màu trắng được thiết kế theo các khối hộp xếp tầng, mở nhiều mảng kính lớn và sân hiên nhìn ra khu dân cư. Ảnh: GTRES

Tổ hợp rộng khoảng 3.800 m2, gồm bốn khối nhà. Căn chính có ba tầng, thêm hầm rượu và garage dưới hai tầng hầm. Khuôn viên biệt thự có nhiều sân hiên, phòng gym, rạp chiếu phim, studio thu âm, hồ bơi và sân tennis. Yamal dự kiến cải tạo khu gym, bổ sung sân bóng, sân padel và hệ thống an ninh.

Lamine Yamal chụp ảnh bên ngôi nhà mới của mình. Ảnh: Instagram Lamine Yamal

Lamine Yamal chụp ảnh bên ngôi nhà mới của mình. Ảnh: Instagram Lamine Yamal

Nico Williams

Nico Williams, cầu thủ Athletic Club và tuyển Tây Ban Nha, mua một villa trong dự án Epic Marbella by Fendi Casa tại Marbella, thành phố ven biển thuộc vùng Costa del Sol, Andalusia, miền nam Tây Ban Nha. Các căn villa trong dự án có giá từ 3,5 triệu euro.

Dự án nhà ở tại đây có hồ bơi ngoài trời, các khối nhà màu trắng, sân vườn và tầm nhìn hướng biển. Ảnh: Idealista

Dự án nhà ở tại đây có hồ bơi ngoài trời, các khối nhà màu trắng, sân vườn và tầm nhìn hướng biển. Ảnh: Idealista

Biệt thự nằm tại Golden Mile, khu nhà ở hạng sang của Marbella. Tổ hợp tại đây có spa, gym, khu sinh hoạt riêng cho cư dân và dịch vụ hỗ trợ theo yêu cầu. Dự án này thuộc mô hình nhà ở gắn thương hiệu, người mua không chỉ sở hữu villa, mà còn sử dụng hệ tiện ích, dịch vụ quản lý và phong cách thiết kế đồng bộ do thương hiệu đó tham gia phát triển.

Ferran Torres

Ferran Torres sống tại Gavà Mar, khu dân cư ven biển cách trung tâm Barcelona khoảng 25 phút lái xe. Căn nhà mô tả gồm hai tầng, có sân vườn rộng, hồ bơi, khu barbacue, gym và xông hơi.

Hình ảnh bên ngoài biệt thự trong quảng cáo bán nhà. Ảnh: Lucas Fox

Hình ảnh bên ngoài biệt thự trong quảng cáo bán nhà. Ảnh: Lucas Fox

Bên trong biệt thự dùng tông gỗ, trắng và các màu sắc trung tính. Phòng khách có sofa lớn đặt cạnh cửa sổ, bếp và khu ăn kết nối bằng cửa trượt. Ngoài ra tại đây còn có khu gym và xông hơi phục vụ tập luyện, hồi phục cơ bắp của cầu thủ.

Ferran Torres đăng ảnh những khoảnh khắc đời thường trong căn nhà của mình. Ảnh: Instagram Ferran Torres

Ferran Torres đăng ảnh những khoảnh khắc đời thường trong căn nhà của mình. Ảnh: Instagram Ferran Torres

Marc Cucurella

Marc Cucurella sống cùng gia đình tại London (Anh) trong thời gian thi đấu cho Chelsea. Từ tháng 6/2026, hậu vệ tuyển này chuyển sang thi đấu cho Real Madrid. Căn nhà của Cucurella có mặt tiền trắng, cửa sổ lớn, không gian mở và nội thất phong cách Scandinavia với bảng màu trung tính.

Căn nhà tại London của Marc Cucurella sân cỏ rộng ở phía trước. Ảnh: Instagram Marc Cucurella

Căn nhà tại London của Marc Cucurella sân cỏ rộng ở phía trước. Ảnh: Instagram Marc Cucurella

Công trình có phòng gym riêng và hồ bơi trong nhà, phục vụ nhu cầu tập luyện và hồi phục. Sân vườn bao quanh nhà tạo khoảng riêng tư cho gia đình, đồng thời là không gian sinh hoạt ngoài trời cho các con.

Nội thất được bố trí theo phong cách tối giản, ưu tiên ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Instagram Marc Cucurella

Nội thất được bố trí theo phong cách tối giản, ưu tiên ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Instagram Marc Cucurella

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Theo Bích Phương (theo Architectural Digest Spain, Idealista) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/07/2026 19:26 PM (GMT+7)
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