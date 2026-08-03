Đi làm vườn, một người dân Nghệ An phát hiện con động vật hoang dã có đôi mắt tròn xoe, liền báo cho công an

Ngày 27/7, thông tin từ Công an xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng thả một con động vật hoang dã là culi nhỏ về với môi trường tự nhiên. Con culi nhỏ này được người dân địa phương phát hiện trước đó.

Con culi nhỏ, loài động vật hoang dã quý hiếm được người dân xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An phát hiện khi đang làm vườn. Ảnh: CAX Yên Xuân

Theo đó, trong quá trình làm vườn, người dân đã phát hiện một con động vật lạ. Sau khi tìm hiểu thông tin, nhận thấy đây có thể là loài động vật hoang dã quý hiếm, thuộc danh mục được pháp luật bảo vệ, người dân đã chủ động liên hệ với Công an xã Yên Xuân để thực hiện việc giao nộp theo đúng quy định.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Xuân đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Anh Sơn tiến hành kiểm tra, xác định đặc điểm của con động vật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là loài culi nhỏ (tên khoa học: Nycticebus pygmaeus), thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe, đánh giá khả năng thích nghi với môi trường tự nhiên, Công an xã Yên Xuân phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức thả con culi về rừng tự nhiên, để tiếp tục sinh trưởng, phát triển trong môi trường phù hợp.

Công an xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng thả con Culi nhỏ về rừng tự nhiên. Ảnh: CAX Yên Xuân

Việc người dân chủ động giao nộp con culi quý hiếm là hành động đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.

Công an xã Yên Xuân cũng đề nghị nhân dân khi phát hiện các loài động vật hoang dã cần không săn bắt, mua bán, nuôi nhốt trái phép, đồng thời thông báo, giao nộp cho cơ quan chức năng để được cứu hộ, bảo vệ và đưa về môi trường tự nhiên.