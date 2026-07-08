Chủ nhân biệt thự đắt nhất nước Anh bỏ hoang, để người vô gia cư sống là ai?

Theo Guardian, số 2-8A Rutland Gate từng được xem là ngôi nhà đắt nhất nước Anh khi đổi chủ năm 2020 với giá 210 triệu bảng. Bất động sản này nằm gần công viên Hyde Park, có 45 phòng, 4 thang máy, hồ bơi trong nhà, 116 cửa sổ, trong đó 68 cửa sổ nhìn ra công viên. Tuy nhiên, sau nhiều năm, căn biệt thự vẫn bỏ trống.

Điều gây chú ý là "cư dân" duy nhất thường xuyên xuất hiện tại đây lại không phải chủ nhà, mà là Anders Fernstedt, một người đàn ông vô gia cư sống dưới hiên biệt thự suốt ba năm. Ông dựng lều tạm bằng ô, đặt quanh mình nhiều đồ đạc, sách báo, xe đạp, thú nhồi bông và những chậu hoa nhỏ.

Anders Fernstedt, người đàn ông vô gia cư sống trước căn biệt thự. Ảnh: The Guardian

Đằng sau cánh cửa nơi Fernstedt ngủ là một dinh thự từng nổi tiếng xa hoa với 24 phòng tắm lát đá cẩm thạch, trang trí bằng đá bán quý. Trước đây, nơi này còn có đèn chùm thủy tinh Murano, nước hoa pha lê Lalique và cả thùng rác mạ vàng.

Ban đầu, khu nhà là một dãy nhà liền kề, sau đó được tỷ phú Rafik Hariri, người từng là thủ tướng Lebanon, mua lại và ghép thành một dinh thự riêng tại London vào thập niên 1980. Sau khi Hariri bị ám sát năm 2005, tài sản được chuyển cho Thái tử Saudi Arabia Sultan bin Abdul Aziz. Đến năm 2020, căn nhà được bán với giá kỷ lục.

Dù từng có thông tin bất động sản được mua bởi tỷ phú Hong Kong Trương Tùng Kiều, Financial Times sau đó cho biết chủ sở hữu thực chất liên quan đến Hứa Gia Ấn, nhà sáng lập tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande. Hồ sơ về chủ sở hữu cuối cùng sau đó cho thấy người đứng tên là bà Đinh Ngọc Mai, vợ cũ ông Hứa.

Tỷ phú Hứa Gia Ấn trước khi vướng lao lý. Ảnh: The Guardian

Evergrande rơi vào khủng hoảng nợ từ năm 2021 và sụp đổ năm 2024. Hứa Gia Ấn sau đó vướng vòng lao lý vì các cáo buộc gian lận, lạm dụng quỹ và chiếm đoạt tiền gửi công. Tuy nhiên, các nhà thanh lý Evergrande không thể thu giữ căn biệt thự ở Rutland Gate vì tài sản đứng tên vợ cũ. Bà Đinh, công dân Canada, cũng không thể bán nhà do tài sản bị đóng băng.

Trong khi tương lai pháp lý của biệt thự chưa rõ ràng, Fernstedt vẫn sống bên ngoài căn nhà. Ông sinh năm 1968 tại Thụy Điển, từng làm báo, viết về công nghệ, học làm vườn tại Vườn Bách thảo Hoàng gia Edinburgh và có thời gian làm việc tự do tại London. Sau nhiều biến cố về chỗ ở, bị mất đồ và không còn nơi nương thân, ông bắt đầu ngủ ngoài đường.

Fernstedt nói ông tình cờ chọn hiên nhà số 2-8A Rutland Gate vì nơi này có mái che, có vẻ bỏ trống và gần công viên Hyde Park, nơi ông thường đến thăm những con thiên nga. Dần dần, ông biến hiên nhà thành chỗ trú tạm, với nệm, chăn, hoa và những món đồ được người khác cho.

Bên trong căn biệt thự. Ảnh The Guardian

Câu chuyện của Fernstedt trước căn biệt thự 210 triệu bảng trở thành hình ảnh đối lập rõ rệt giữa giới siêu giàu và cuộc khủng hoảng nhà ở tại Anh. Theo Guardian, năm 2025, Anh có hơn 300.000 căn nhà bỏ trống dài hạn, trong khi London là nơi có nhu cầu nhà ở cấp bách nhất cả nước.

Chris Bailey thuộc tổ chức Action on Empty Homes cho rằng nhiều dự án nhà ở mới tại London không giải quyết được khủng hoảng vì phần lớn là căn hộ cao cấp, không dành cho người thu nhập thấp hay người vô gia cư. Còn Charlie Trew, đại diện tổ chức Shelter, nói những căn nhà bỏ trống là dấu hiệu dễ thấy của sự bất bình đẳng trong hệ thống nhà ở.