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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 137,500 Bán 141,500

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Giá vàng hôm nay 3/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao?

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137-141 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn cao nhất lên tới 142,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137-141 triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137-141 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (3/8), vào lúc 8h27', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức chốt tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng đứng im so với kết tuần qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 137,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng không thay đổi so với kết tuần qua, giao dịch ở mức 138,3-142,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ngày 1/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của DOJI được niêm yết ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 138,3-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h35, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.059,9 USD/ounce, tăng 18,2 USD/ounce.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới ở mức 4.050 USD/ounce.

Giá vàng thế giới trải qua tuần giao dịch đầy biến động khi liên tục giằng co quanh mốc 4.000 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 3/8: Tăng nhẹ, hướng đến mốc 4.100 USD/ounce
Giá vàng hôm nay 3/8: Tăng nhẹ, hướng đến mốc 4.100 USD/ounce

Sáng 3/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.064 USD/ounce, tăng 21 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

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Theo Nguyễn Ngân (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/08/2026 10:46 AM (GMT+7)
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