Sau thời gian dài vắng bóng, Thủy Tiên xuất hiện trở lại, gây chú ý với khoảnh khắc thưởng trà trong biệt thự trắng 300 m2

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên - bà xã cựu cầu thủ Công Vinh - đăng video ghi lại các hoạt động đời thường như pha trà, làm bánh và thư giãn trong không gian sống, sau khoảng một tháng không cập nhật hình ảnh cá nhân.

Đoạn video hiện thu hút hơn 403 nghìn lượt xem cùng hàng trăm bình luận trên Facebook. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống bình yên, viên mãn của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh.

Cơ ngơi của vợ chồng Công Vinh lấy màu trắng làm chủ đạo. Không gian bên trong khá thoáng đãng và rộng rãi. Các thiết kế và nội thất cực hiện đại và tiện nghi. Bên trong biệt thự được trang bị thang máy để di chuyển. Phòng khách thoải mái mở party khoảng 20 người. Cơ ngơi này còn có một khu vườn rộng rãi để nữ ca sĩ thường xuyên trồng nhiều loại hoa, rau quả.

Nữ chủ nhân tha hồ "sống ảo".

Một góc lên tầng.

Bàn ăn có sức chứa đến gần 15 người.

Căn biệt thự rộng rãi, khang trang.

Phòng khách và khu vực phòng ăn cực tiện nghi.

Mọi góc trong căn nhà đều sáng bóng, sang trọng.

Bên trong biệt thự được trang bị thang máy để di chuyển.