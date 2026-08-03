Hưng Yên: Điều tra vụ gần 1 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, lợn bệnh 'suýt' đưa ra thị trường

Ngày 3/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc chuyển hồ sơ được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch số 440/KH-BCA-BCT của Bộ Công an và Bộ Công Thương về phối hợp tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm.

Vụ việc được Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Công an phường Mỹ Hào và Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên phát hiện trước đó, ngày 27/7, khi kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông N.T.K tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào.

Gần 1 tấn thịt lợn và các sản phẩm từ lợn có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, trong đó 7/9 mẫu xét nghiệm dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi (ASF) vừa được phát hiện tại Hưng Yên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 977,8kg thịt lợn và các sản phẩm từ lợn được chứa trong các dụng cụ sơ sài, không bảo đảm điều kiện vệ sinh. Nhiều sản phẩm có biểu hiện đổi màu, bốc mùi hôi, nghi mắc bệnh truyền nhiễm. Chủ cơ sở cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.

Đoàn kiểm tra đã lấy 9 mẫu để xét nghiệm. Kết quả của Trạm Chẩn đoán và Xét nghiệm I, Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương I cho thấy có tới 7/9 mẫu dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi (ASF).

Quá trình xác minh tiếp theo vào ngày 29/7 với sự tham gia của lực lượng quản lý thị trường, Công an phường Mỹ Hào, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực II, chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số thịt lợn và sản phẩm từ lợn do trực tiếp thu mua từ nhiều nguồn khác nhau.

Theo lời khai ban đầu, khi giao dịch, người bán cho biết đây là lợn yếu hoặc lợn chết nên được bán với giá thấp hơn thị trường. Sau khi thu mua, số lợn này được đưa về cơ sở để sơ chế, pha lọc trước khi bán ra thị trường phục vụ tiêu dùng.

Đoàn kiểm tra đã lấy 9 mẫu để xét nghiệm. Kết quả của Trạm Chẩn đoán và Xét nghiệm I, Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương I cho thấy có tới 7/9 mẫu dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi (ASF).

Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả xét nghiệm, tài liệu thu thập được cùng ý kiến thống nhất của các cơ quan phối hợp, lực lượng chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đến ngày 29/7, Đội Quản lý thị trường số 9 đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật đang tạm giữ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo ông Trần Thế Mạnh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã chuyển 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sang cơ quan điều tra.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc góp phần ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh.