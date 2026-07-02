Những biệt thự triệu bảng của dàn sao đội tuyển Anh

Harry Kane

Cầu thủ đội tuyển Anh Harry Kane có hướng đầu tư bất động sản khá rõ so với nhiều cầu thủ Anh cùng thế hệ. Tiền đạo Bayern Munich đứng tên trong công ty đầu tư Edward James Investments Limited, được thành lập từ năm 2015 tại Anh. Công ty bất động sản của Kane có tài sản khoảng 15 triệu bảng, cùng 2,2 triệu bảng tiền mặt. Đây là phần được xem như danh mục đầu tư nhà đất của Kane, tách biệt với thu nhập thi đấu, bản quyền hình ảnh và hợp đồng quảng cáo.

Bất động sản gây chú ý nhất của Kane hiện nằm tại Wentworth Estate, Surrey - khu dân cư cao cấp từng có nhiều doanh nhân, vận động viên và người nổi tiếng sinh sống. Biệt thự khoảng 20 triệu bảng được thiết kế theo phong cách Neo-Georgian, được cư dân địa phương so sánh với Cung điện Buckingham. Kane được cho đã mua khu đất cùng căn nhà cũ với giá 6,5 triệu bảng vào năm 2023, sau đó phá dỡ để xây mới thay vì cải tạo.

Wentworth Golf Club tại Surrey, gần khu vực Harry Kane xây biệt thự mới. Ảnh: Posnetek zaslona

Không gian ngầm là điểm nổi bật của biệt thự. Hồ sơ quy hoạch cho thấy nhà có gara chứa 5 ôtô, kèm bàn xoay trị giá khoảng 20.000 bảng để hỗ trợ việc đưa xe ra vào. Tầng hầm còn được bố trí như khu giải trí và phục hồi thể lực riêng, gồm rạp chiếu phim, hồ bơi, bar, phòng trị liệu và phòng gym. Khu ở chính có 4 phòng ngủ cho gia đình Kane, cùng 2 phòng khép kín cho nhân sự sống cùng nhà.

Jude Bellingham

Tại Madrid, Jude Bellingham đầu tư 32 triệu euro vào 2 biệt thự liền kề, một căn dành cho anh và một căn dành cho mẹ Denise tại La Moraleja, khu dân cư cao cấp thuộc phía bắc thủ đô Tây Ban Nha. Mỗi biệt thự có giá khoảng 16 triệu euro. Vị trí biệt thự nằm cạnh Real Club de Golf de La Moraleja, một trong những sân golf nổi tiếng tại Madrid.

Mỗi villa có diện tích xây dựng hơn 1.000 m2, gồm 3 tầng và thang máy. Các lô đất rộng khoảng 3.000 m2, trong đó khu vườn ngoài trời chiếm hơn 2.000 m2. Mỗi căn có 7 phòng ngủ, 7 phòng tắm và 4 chỗ đậu xe.

Hình ảnh bên ngoài căn nhà tại Madrid của cầu thủ đội tuyển Anh Bellingham. Ảnh: Vanitatis

Hệ tiện ích được thiết kế theo tiêu chuẩn nhà ở cao cấp của giới thể thao. Mỗi villa có hồ bơi ngoài trời, hồ bơi trong nhà, sauna, spa, phòng gym, hầm rượu riêng và phòng chiếu phim. Phòng gym được bố trí để Bellingham có thể tập luyện ngoài trung tâm huấn luyện Valdebebas của Real Madrid.

Ngoài Madrid, Bellingham còn có dự án nhà tại Barnt Green, Worcestershire, gần Birmingham (Anh). Trên khu đất này, 2 căn nhà đang được xây với tổng giá trị khoảng 7 triệu bảng. Căn chính tại Barnt Green có 5 phòng ngủ, 4 tầng, trong đó tầng hầm gồm rạp chiếu phim, hồ bơi, sauna, phòng gym và khu giải trí có quầy bar. Căn thứ hai có thiết kế tương tự, cũng gồm 5 phòng ngủ.

Truyền thông Anh cho rằng một căn dành cho Bellingham, căn còn lại dành cho bố mẹ. Khu Barnt Green được nhắc tới như một trong những khu dân cư cao cấp, nơi có nhiều cầu thủ và doanh nhân sinh sống.

Marcus Rashford

Marcus Rashford cũng là cầu thủ nổi bật ở hướng đầu tư bất động sản. Cầu thủ này giữ vai trò giám đốc tại MUCS Properties Limited từ năm 2017. Hiện công ty này quản lý 11 bất động sản đầu tư tại Manchester, có tài sản khoảng 8,2 triệu bảng.

Dự án cá nhân đáng chú ý nhất của Rashford nằm trên khu sân golf 9 hố cũ tại Mobberley, Cheshire (Anh). Rashford mua khu đất và clubhouse từ năm 2020 với giá 2,25 triệu bảng, sau đó lên kế hoạch phá clubhouse để xây nhà 5 phòng ngủ. Khu đất rộng 63 acre, tương đương khoảng 255.000 m2.

Người dân gần khu đất của Marcus Rashford lo ngại cỏ dại lan sang khu vực lân cận khi công trường bị bỏ trống trong thời gian dài. Ảnh: Mancpicss66

Theo mô tả được truyền thông Anh nhắc tới, nhà mới có hồ bơi trong nhà, phòng gym, phòng trò chơi, khu thư giãn và một căn hộ riêng trong khuôn viên. Dự án này chưa hoàn tất sau nhiều năm. Phần ngoại thất đã xong, công trình có 2 tầng ngầm, nhưng tiến độ chậm do chi phí tăng, ngập nước và thay đổi thiết kế.

Rashford phải duy trì cảnh quan xung quanh trong 25 năm, gồm cắt cỏ 14 lần mỗi năm, chăm sóc rừng bao quanh và tạo đồng cỏ phục vụ động vật hoang dã. Chi phí bảo trì khu đất từng được ước tính tối thiểu 150.000 bảng mỗi năm.

Jordan Pickford

Jordan Pickford, thủ môn tuyển Anh và Everton, mua biệt thự phong cách Georgian giá 5,7 triệu bảng trên khu đất rộng 2,5 acre tại Cheshire (Anh). Công trình nằm trên đường Chelford, được xây từ năm 1860, có 8 phòng ngủ và khuôn viên được chăm sóc theo phong cách trang trọng.

Ngôi nhà của Jordan Pickford được xây dựng ban đầu vào năm 1860. Ảnh: Steve Allen, Alamy

Biệt thự có sảnh lớn, cầu thang rộng, hồ bơi trong nhà trang trí cầu kỳ và gara 4 ôtô. Bất động sản từng đón Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng thân Philip và Vua Charles - khi đó là Thân vương xứ Wales - trong các lần lưu trú trước đây. Những chuyến thăm diễn ra theo lời mời của chủ cũ Sebastian de Ferranti, chủ tịch một công ty điện tử và bạn thân của Hoàng thân Philip.