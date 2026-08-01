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Bên trong căn hộ trị giá hơn 8 tỷ đồng của diễn viên Huỳnh Hồng Loan

Sự kiện: Nhà đẹp của người nổi tiếng

Huỳnh Hồng Loan cho biết căn hộ 90 m2 ở TPHCM của cô được định giá hơn 8 tỷ đồng, không kể tiền đầu tư nội thất gần một tỷ đồng.

Chia sẻ với Tiền Phong , diễn viên Huỳnh Hồng Loan cho biết cô mua căn hộ rộng 90 m2 ở TPHCM từ 2020 với giá 4,5 tỷ đồng. Hiện tại, nơi đây được định giá hơn 8 tỷ đồng, không kể tiền đầu tư nội thất gần một tỷ đồng.

Chia sẻ với Tiền Phong , diễn viên Huỳnh Hồng Loan cho biết cô mua căn hộ rộng 90 m2 ở TPHCM từ 2020 với giá 4,5 tỷ đồng. Hiện tại, nơi đây được định giá hơn 8 tỷ đồng, không kể tiền đầu tư nội thất gần một tỷ đồng.

Gần đây, Huỳnh Hồng Loan gây ấn tượng với vai Ngọc Trâm trong phim Nợ đời vay trả . Sau những ngày làm việc liên tục trên phim trường, điều cô mong muốn nhất là được trở về nhà.

Gần đây, Huỳnh Hồng Loan gây ấn tượng với vai Ngọc Trâm trong phim Nợ đời vay trả . Sau những ngày làm việc liên tục trên phim trường, điều cô mong muốn nhất là được trở về nhà.

Nữ diễn viên tự nhận là người hướng nội nên rất trân trọng khoảng thời gian ở nhà. Cô thường mở một bản nhạc nhẹ, đọc sách, xem phim hoặc tự nấu những bữa ăn đơn giản. Có những tối, Huỳnh Hồng Loan chỉ ngồi ngoài ban công, nhâm nhi tách trà và ngắm thành phố để lấy lại năng lượng.

Nữ diễn viên tự nhận là người hướng nội nên rất trân trọng khoảng thời gian ở nhà. Cô thường mở một bản nhạc nhẹ, đọc sách, xem phim hoặc tự nấu những bữa ăn đơn giản. Có những tối, Huỳnh Hồng Loan chỉ ngồi ngoài ban công, nhâm nhi tách trà và ngắm thành phố để lấy lại năng lượng.

Chính cảm giác bình yên ấy cũng là lý do khiến cô quyết định mua căn hộ ngay từ lần đầu đến xem. "Tôi tin mỗi ngôi nhà đều có một năng lượng riêng. Ngay khi bước vào, tôi đã có cảm giác đây là nơi mình muốn trở về sau mỗi ngày làm việc", nữ diễn viên chia sẻ.
Chính cảm giác bình yên ấy cũng là lý do khiến cô quyết định mua căn hộ ngay từ lần đầu đến xem. "Tôi tin mỗi ngôi nhà đều có một năng lượng riêng. Ngay khi bước vào, tôi đã có cảm giác đây là nơi mình muốn trở về sau mỗi ngày làm việc", nữ diễn viên chia sẻ.
Chính cảm giác bình yên ấy cũng là lý do khiến cô quyết định mua căn hộ ngay từ lần đầu đến xem. "Tôi tin mỗi ngôi nhà đều có một năng lượng riêng. Ngay khi bước vào, tôi đã có cảm giác đây là nơi mình muốn trở về sau mỗi ngày làm việc", nữ diễn viên chia sẻ.
Chính cảm giác bình yên ấy cũng là lý do khiến cô quyết định mua căn hộ ngay từ lần đầu đến xem. "Tôi tin mỗi ngôi nhà đều có một năng lượng riêng. Ngay khi bước vào, tôi đã có cảm giác đây là nơi mình muốn trở về sau mỗi ngày làm việc", nữ diễn viên chia sẻ.

Ngoài yếu tố cảm xúc, căn hộ còn ghi điểm nhờ nhiều ánh sáng tự nhiên, không gian thoáng và vị trí thuận tiện cho việc di chuyển. Theo Huỳnh Hồng Loan, phòng thay đồ là một trong những không gian được đầu tư nhiều nhất.

Ngoài yếu tố cảm xúc, căn hộ còn ghi điểm nhờ nhiều ánh sáng tự nhiên, không gian thoáng và vị trí thuận tiện cho việc di chuyển. Theo Huỳnh Hồng Loan, phòng thay đồ là một trong những không gian được đầu tư nhiều nhất.

Nữ diễn viên lựa chọn phong cách tối giản, hiện đại nhưng vẫn giữ sự ấm cúng. Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, lấy gam màu kem - be chủ đạo.

Nữ diễn viên lựa chọn phong cách tối giản, hiện đại nhưng vẫn giữ sự ấm cúng. Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, lấy gam màu kem - be chủ đạo.

Phòng ngủ được thiết kế thông với phòng thay đồ. Điểm nhấn là bức chân dung khổ lớn treo trên tường.

Phòng ngủ được thiết kế thông với phòng thay đồ. Điểm nhấn là bức chân dung khổ lớn treo trên tường.

Trong quá trình hoàn thiện tổ ấm, Huỳnh Hồng Loan dành nhiều thời gian nhất để lựa chọn sofa, giường ngủ và hệ thống ánh sáng. Theo cô, vẻ đẹp của một căn nhà không chỉ đến từ nội thất mà còn ở cảm giác mà ánh sáng mang lại.

Trong quá trình hoàn thiện tổ ấm, Huỳnh Hồng Loan dành nhiều thời gian nhất để lựa chọn sofa, giường ngủ và hệ thống ánh sáng. Theo cô, vẻ đẹp của một căn nhà không chỉ đến từ nội thất mà còn ở cảm giác mà ánh sáng mang lại.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tự tay chọn từng bức tranh, bình hoa hay nến thơm. Có món đồ cô phải tìm ở nhiều nơi mới mua được đúng ý. "Lần đầu tiên được tự tay xây dựng không gian sống theo đúng sở thích là trải nghiệm vừa vất vả vừa hạnh phúc", cô nói.
Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tự tay chọn từng bức tranh, bình hoa hay nến thơm. Có món đồ cô phải tìm ở nhiều nơi mới mua được đúng ý. "Lần đầu tiên được tự tay xây dựng không gian sống theo đúng sở thích là trải nghiệm vừa vất vả vừa hạnh phúc", cô nói.
Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tự tay chọn từng bức tranh, bình hoa hay nến thơm. Có món đồ cô phải tìm ở nhiều nơi mới mua được đúng ý. "Lần đầu tiên được tự tay xây dựng không gian sống theo đúng sở thích là trải nghiệm vừa vất vả vừa hạnh phúc", cô nói.
Huỳnh Hồng Loan hạn chế bày biện quá nhiều đồ đạc để không gian luôn gọn gàng và dễ chịu. Góc cô yêu thích nhất là phòng khách và ban công - nơi thường đọc kịch bản, uống cà phê hoặc thư giãn giữa những khoảng nghỉ.
Huỳnh Hồng Loan hạn chế bày biện quá nhiều đồ đạc để không gian luôn gọn gàng và dễ chịu. Góc cô yêu thích nhất là phòng khách và ban công - nơi thường đọc kịch bản, uống cà phê hoặc thư giãn giữa những khoảng nghỉ.
Huỳnh Hồng Loan hạn chế bày biện quá nhiều đồ đạc để không gian luôn gọn gàng và dễ chịu. Góc cô yêu thích nhất là phòng khách và ban công - nơi thường đọc kịch bản, uống cà phê hoặc thư giãn giữa những khoảng nghỉ.

Với Huỳnh Hồng Loan, căn hộ không đơn thuần là một tài sản mà còn là dấu mốc của hành trình trưởng thành. Nữ diễn viên nhớ lại những ngày đầu vào nghề với nhiều khó khăn. Vì vậy, việc có một nơi để gọi là "nhà" khiến cô càng trân trọng những cơ hội và nỗ lực của bản thân trong nhiều năm qua.

Với Huỳnh Hồng Loan, căn hộ không đơn thuần là một tài sản mà còn là dấu mốc của hành trình trưởng thành. Nữ diễn viên nhớ lại những ngày đầu vào nghề với nhiều khó khăn. Vì vậy, việc có một nơi để gọi là "nhà" khiến cô càng trân trọng những cơ hội và nỗ lực của bản thân trong nhiều năm qua.

Hiện tại, Huỳnh Hồng Loan không có ý định thay đổi hay cải tạo nhiều bởi cô hài lòng với không gian đang có. "Mỗi lần mở cửa bước vào nhà đều có cảm giác bình yên và được là chính mình. Với tôi, đó mới là điều quan trọng nhất", nữ diễn viên bày tỏ.

Hiện tại, Huỳnh Hồng Loan không có ý định thay đổi hay cải tạo nhiều bởi cô hài lòng với không gian đang có. "Mỗi lần mở cửa bước vào nhà đều có cảm giác bình yên và được là chính mình. Với tôi, đó mới là điều quan trọng nhất", nữ diễn viên bày tỏ.

Nữ diễn viên miền Bắc là "phú bà nhiều nhà", làm cơ ngơi bằng container đẹp như truyện cổ tích
Nữ diễn viên miền Bắc là "phú bà nhiều nhà", làm cơ ngơi bằng container đẹp như truyện cổ tích

Không chọn cách "chìa khóa trao tay" nhàn hạ, hai vợ chồng cô cùng người thân đã tự mình thực hiện rất nhiều công đoạn cực nhọc để thổi hồn vào không...

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Theo Hà Phương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/07/2026 07:44 AM (GMT+7)
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