Bitcoin rớt sâu từ đỉnh lịch sử: Cú giảm 30% có thực sự đáng lo?

Bitcoin – đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã giảm xuống mức khoảng 80.000 USD vào cuối tháng trước, tương đương mức điều chỉnh khoảng 36% so với đỉnh 126.000 USD. Sau khi hồi phục lên trên 93.000 USD, mức giảm so với đỉnh hiện còn khoảng 26%. Dù biến động mạnh, nhưng các chuyên gia cho rằng điều này hoàn toàn phù hợp với lịch sử hoạt động của Bitcoin.

Theo dữ liệu của CoinDesk Data, Bitcoin thường vận động theo các “chu kỳ” kéo dài khoảng 4 năm, xoay quanh sự kiện halving, thời điểm phần thưởng khai thác bị giảm một nửa. Dù thời điểm và nhịp độ các chu kỳ có thể thay đổi, biên độ biến động vẫn ổn định theo thời gian. Trong chu kỳ hiện tại, Bitcoin đã trải qua nhiều đợt giảm mạnh: 32,7% từ tháng 3 đến tháng 8/2024 và 31,7% từ tháng 1 đến tháng 4/2025.

Nhìn lại các chu kỳ trước, Bitcoin từng có hai đợt giảm khoảng 40% trong năm 2017, rồi lại giảm thêm gần 30% ngay trước khi lập đỉnh mới vào tháng 12. Năm 2021, mức giảm 31% trong tháng 1, 26% trong tháng 2 và thậm chí hơn 55% giữa tháng 4- 6 do Trung Quốc cấm khai thác Bitcoin cũng diễn ra trước khi đồng tiền này lập đỉnh mới vào tháng 11.

Mức độ biến động này có ý nghĩa gì với xu hướng dài hạn của Bitcoin?

Theo các nhà phân tích, những đợt điều chỉnh sâu giữa chu kỳ thường xuất hiện trong bối cảnh thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng tổng thể. Ngoại trừ cú sụt giảm mạnh năm 2021 do lệnh cấm khai thác ở Trung Quốc, phần lớn đợt giảm đều xảy ra trong cấu trúc tăng giá, giữ vững trên các mốc kỹ thuật quan trọng như đường trung bình 50 tuần.

Điều này cho thấy Bitcoin không đi theo quỹ đạo tăng thẳng đứng; thay vào đó, thị trường vận động theo chu kỳ, có sự xen kẽ giữa tăng - điều chỉnh - tăng. Các mức giảm 25-40% thực chất được coi là một phần của “hành vi giá chuẩn” trong thị trường tiền mã hóa, cho thấy tính chất phân hóa và mức độ nhạy cảm cao với tin tức và tâm lý nhà đầu tư.

Dưới góc nhìn dài hạn, việc Bitcoin liên tục trở lại đỉnh mới sau các đợt điều chỉnh trước đây khiến nhiều nhà phân tích tin rằng biến động hiện nay không nhất thiết là tín hiệu xấu, mà có thể là bước chuẩn bị cho một pha tăng giá tiếp theo.

Vì sao thị trường lại biến động mạnh trong thời gian gần đây?

Một trong những nguyên nhân lớn nhất là sự kiện thanh lý đòn bẩy lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa. Từ ngày 10/10, hơn 1,6 triệu nhà giao dịch đã bị “thổi bay” tổng cộng 19,37 tỷ USD chỉ trong 24 giờ. Khi lệnh vay ký quỹ bị đóng đồng loạt, áp lực bán lan rộng khiến giá lao dốc hàng loạt.

Theo Lucy Gazmararian, nhà sáng lập Token Bay Capital, tác động từ đợt thanh lý này vẫn còn kéo dài và khiến thị trường mất nhiều tuần để ổn định trở lại. Bối cảnh này xuất hiện đúng lúc nhiều nhà đầu tư lo ngại “chu kỳ tăng giá đã tới hồi kết”, làm tâm lý sợ hãi gia tăng.

Trong các chu kỳ trước, khi bong bóng tăng giá vỡ, Bitcoin thường bước vào giai đoạn “mùa đông tiền mã hóa” với mức giảm 70- 80% so với đỉnh. Dù điều này chưa xảy ra trong chu kỳ hiện tại, nhưng nỗi lo về khả năng giảm sâu vẫn đang khiến nhà đầu tư thận trọng. Chính sự trùng hợp giữa mức biến động mạnh và vị trí của thị trường trong chu kỳ khiến nhiều người dè chừng hơn trước khả năng xuất hiện cú giảm lớn.