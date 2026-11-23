Cuộc đua AI đốt hàng trăm tỷ USD mỗi năm

Cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo đang bước vào giai đoạn đòi hỏi nguồn vốn ngày càng lớn. Nếu ở giai đoạn đầu, các tập đoàn công nghệ chủ yếu cạnh tranh về mô hình ngôn ngữ, thuật toán và khả năng xử lý dữ liệu, thì hiện nay trọng tâm đã mở rộng sang xây dựng hạ tầng tính toán quy mô lớn. Các khoản đầu tư vào bộ xử lý đồ họa (GPU), máy chủ, trung tâm dữ liệu, hệ thống lưu trữ và mạng lưới điện toán đang tăng nhanh, kéo theo nhu cầu vốn ở mức hàng trăm tỷ USD.

Nhóm các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, gồm Amazon, Alphabet, Microsoft và Meta, đang dẫn đầu làn sóng chi tiêu này. Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính quý III/2026, tổng chi đầu tư vốn của bốn doanh nghiệp đạt khoảng 201,9 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Amazon dự kiến chi khoảng 220 tỷ USD vốn đầu tư trong năm 2026, chủ yếu phục vụ hạ tầng công nghệ, trong đó có hoạt động điện toán đám mây và AI. Với Alphabet, khoản đầu tư vốn quý III đạt 51,4 tỷ USD, trong khi doanh thu Google Cloud tăng 103%, lên 30,7 tỷ USD. Microsoft cũng ghi nhận doanh thu Microsoft Cloud đạt 63,9 tỷ USD, tăng 30%, còn doanh thu Azure tăng 48%.

Như vậy, AI đang tạo ra doanh thu thực tế cho các tập đoàn sở hữu hạ tầng điện toán đám mây. Tuy nhiên, tốc độ tăng doanh thu cũng đặt ra một phép tính khác: liệu phần doanh thu tăng thêm có đủ lớn để bù đắp chi phí xây dựng, vận hành và khấu hao hạ tầng hay không?

Theo J.P. Morgan, tổng chi tiêu vốn liên quan đến AI trên toàn cầu có thể đạt khoảng 900 tỷ USD trong năm 2026 và cộng dồn lên 5.500 tỷ USD đến năm 2030. S&P Global Ratings cũng dự báo đầu tư hạ tầng AI của các tập đoàn lớn có thể vượt 1.300 tỷ USD vào năm 2027. Đáng chú ý, tổ chức này cảnh báo dòng tiền tự do của các doanh nghiệp trong nhóm có thể chịu sức ép trong giai đoạn đầu tư cao điểm, khi phần lớn nguồn lực được dành cho mở rộng năng lực tính toán.

Điều đáng nói là các dự báo đầu tư đang tăng nhanh hơn khả năng xác định quy mô thị trường AI trong dài hạn. Các tập đoàn công nghệ có thể nhìn thấy nhu cầu lớn từ doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và người tiêu dùng, nhưng mức độ sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ AI, cũng như khả năng duy trì mức tăng trưởng hiện tại, vẫn là những biến số khó dự đoán.

Áp lực cạnh tranh khiến các doanh nghiệp khó có thể chậm lại. Nếu không đầu tư đủ sớm, họ có nguy cơ mất khách hàng, năng lực tính toán và vị thế trên thị trường vào tay đối thủ. Ngược lại, nếu tất cả cùng mở rộng công suất trong khi nhu cầu thực tế không tăng tương ứng, thị trường có thể xuất hiện tình trạng dư thừa năng lực tính toán, khiến giá dịch vụ giảm và thời gian hoàn vốn kéo dài. Đây chính là nghịch lý của cuộc đua AI: doanh nghiệp phải đầu tư trước để không bị bỏ lại phía sau, nhưng càng đầu tư lớn thì càng phải đối mặt với rủi ro nếu nhu cầu không đạt kỳ vọng.

Khi lợi nhuận AI chưa theo kịp kỳ vọng

Điểm khiến giới đầu tư lo ngại không chỉ nằm ở quy mô chi tiêu mà còn ở khả năng chuyển hóa những khoản đầu tư này thành lợi nhuận. Một trong những chỉ số được thị trường theo dõi sát là dòng tiền tự do (free cash flow), tức phần tiền còn lại sau khi doanh nghiệp thanh toán các chi phí hoạt động và đầu tư vốn. Chỉ số này phản ánh khả năng tự tài trợ cho hoạt động kinh doanh, trả nợ, chia cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu. Khi chi đầu tư tăng nhanh hơn dòng tiền hoạt động, doanh nghiệp có thể phải sử dụng tiền mặt dự trữ, vay nợ hoặc huy động vốn từ cổ đông để tiếp tục mở rộng.

Theo phân tích của Reuters, năm tập đoàn Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta và Oracle có thể chi đầu tư vốn nhiều hơn tổng dòng tiền tự do tạo ra vào năm 2027. Ước tính của LSEG cho thấy dòng tiền hoạt động của nhóm doanh nghiệp này có thể tăng khoảng 340 tỷ USD trong giai đoạn 2025-2027, nhưng chi đầu tư vốn có thể tăng tới 534 tỷ USD. Khoảng cách này cho thấy tốc độ mở rộng hạ tầng đang vượt lên trước khả năng tạo tiền của hoạt động kinh doanh.

Đến đầu tháng 11, những lo ngại bắt đầu thể hiện rõ hơn trong phản ứng của thị trường. Theo TechCrunch, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến nguy cơ dòng tiền tự do âm, nợ vay tăng và khả năng những khoản đầu tư khổng lồ này không tạo ra lợi nhuận tương xứng. Các doanh nghiệp có thể phải mất nhiều năm để thu hồi vốn đầu tư vào trung tâm dữ liệu, chip và hệ thống máy chủ. Trong khoảng thời gian này, công nghệ liên tục thay đổi, thế hệ chip mới xuất hiện và yêu cầu tính toán ngày càng cao. Những thiết bị được mua với giá trị lớn hôm nay có thể nhanh chóng mất lợi thế cạnh tranh hoặc phải thay thế trước khi khấu hao hết.

Một rủi ro khác là nhu cầu AI có thể không tăng đồng đều giữa các phân khúc. Các tập đoàn công nghệ đang xây dựng năng lực tính toán dựa trên dự báo nhu cầu trong tương lai, nhưng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ AI sẽ chỉ tiếp tục chi tiền nếu công nghệ giúp họ tăng năng suất, giảm chi phí hoặc tạo ra nguồn doanh thu mới.

Bên cạnh đó, các tập đoàn công nghệ còn phải đối mặt với áp lực huy động vốn. Khi dòng tiền nội bộ không đủ đáp ứng nhu cầu đầu tư, nợ vay trở thành một lựa chọn ngày càng quan trọng. Theo Barron's, các doanh nghiệp công nghệ đã phát hành khoảng 623 tỷ USD nợ trong năm 2026. Trong khi đó, bốn tập đoàn hạ tầng đám mây lớn được dự báo chi khoảng 730 tỷ USD cho các dự án vốn trong năm nay và hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2027.

Việc sử dụng nợ không đồng nghĩa các doanh nghiệp đang gặp khó khăn tài chính. Những tập đoàn như Microsoft, Amazon hay Alphabet vẫn sở hữu hoạt động kinh doanh quy mô lớn và khả năng tiếp cận thị trường vốn tốt. Tuy nhiên, khi quy mô vay nợ tăng lên, chi phí lãi vay và nghĩa vụ thanh toán trong tương lai cũng lớn hơn. Nếu doanh thu AI không đạt kỳ vọng hoặc thị trường vốn trở nên đắt đỏ, doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc giữa việc tiếp tục mở rộng hạ tầng và bảo vệ bảng cân đối kế toán.

Đáng chú ý, rủi ro tài chính không chỉ nằm trong bảng cân đối của các tập đoàn công nghệ. Làn sóng đầu tư AI đang kéo theo sự tham gia của các quỹ đầu tư tư nhân, ngân hàng, nhà phát triển trung tâm dữ liệu và các tổ chức cho vay. Một số dự án được tài trợ thông qua công ty liên doanh, pháp nhân chuyên biệt hoặc hợp đồng thuê dài hạn.

Financial Times cảnh báo đầu tư vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng liên quan tại Mỹ có thể bình quân tương đương 3,6% GDP mỗi năm trong giai đoạn 2025-2032. Chi tiêu của các tập đoàn công nghệ lớn đang tăng nhanh hơn dòng tiền hoạt động; riêng năm 2026, mức đầu tư được dự báo vượt dòng tiền khoảng 93 tỷ USD. Khi nhiều nhà phát triển hạ tầng và tổ chức tài chính cùng tham gia, rủi ro có thể lan rộng nếu các dự án không đạt công suất khai thác hoặc khách hàng lớn cắt giảm cam kết thuê.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Boris Vujcic cảnh báo về rủi ro định giá cao của cổ phiếu AI và khả năng thua lỗ tại các quỹ đầu tư. Theo ông, mối quan ngại không chỉ là giá cổ phiếu có thể điều chỉnh, mà còn là mức độ liên kết giữa thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các khoản tài trợ cho hạ tầng AI.

Reuters dẫn nhận định của các lãnh đạo tài chính tại hội nghị đầu tư ở Hong Kong cho rằng nhu cầu năng lực tính toán hiện vẫn vượt nguồn cung, nhưng tốc độ tăng trưởng thực tế có thể không cao như kỳ vọng mà thị trường đang phản ánh vào giá cổ phiếu.

Vì vậy, câu hỏi lớn của thị trường không còn đơn thuần là AI có thay đổi thế giới hay không, mà là những tập đoàn đang chi hàng trăm tỷ USD để phát triển công nghệ này có thể thu hồi vốn trong bao lâu. Khoảng cách giữa kỳ vọng và hiệu quả tài chính có thể trở thành nguồn rủi ro lớn nhất đối với cuộc đua AI nghìn tỷ USD.