Nuôi lươn, cá lóc không thành, tìm đến con cá trê vàng lại thành công bất ngờ

Sau nhiều năm đi xuất khẩu lao động trở về quê, anh Lê Công Tài (SN 1982, ở xóm Đại Thành, xã Vân Du, tỉnh Nghệ An) quyết định đầu tư xây bể, đào ao để nuôi cá lóc và lươn trong bể xi măng.

Tuy nhiên, được một thời gian, thị trường đầu ra của con lươn, cá lóc dần bão hòa, việc tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn, khiến mô hình cũ không còn mang lại hiệu quả như mong muốn.

Anh Tài ở xã Vân Du, tỉnh Nghệ An tận dụng 18 bể xi măng từng nuôi cá lóc, lươn để cải tạo lại thành các khu nuôi theo từng giai đoạn phát triển của con cá trê vàng. Ảnh: Phúc Tình

Không nản chí, anh Tài bắt đầu tìm kiếm vật nuôi mới, phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình, tận dụng được hệ thống ao, chuồng và ưu tiên lớn nhất là có khả năng tiêu thụ ổn định hơn.

Trong đó, con cá trê vàng được anh Tài đánh giá rất cao. Vì thế anh đã tập trung tìm hiểu về loài vật nuôi này.

Anh Tài đã trực tiếp đến các tỉnh phía Bắc để tham quan, học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm đầu mối tiêu thụ.

Tại đây, con cá trê vàng có sức sống tốt, khả năng thích nghi cao, thức ăn đa dạng và có thể phát triển trong điều kiện diện tích nuôi nhỏ.

Anh Tài cũng kết nối được với một công ty cung ứng cá giống, đồng thời tìm được các đại lý thu mua, bao tiêu cá thương phẩm. Có được đầu ra ổn định nên anh Tài rất tự tin khi đưa con cá trê vàng về nuôi.

Năm 2022, anh quyết định chuyển sang nuôi cá trê vàng trong bể xi măng. Khi nuôi con cá trê vàng trong bể xi măng anh Tài có thể kiểm soát nguồn nước, hạn chế dịch bệnh và tiết kiệm diện tích. Đây cũng là một trong những điểm ưu việt giúp giảm thiểu rủi ro về dịch bệnh.

Mỗi ngày, anh Tài ở xã Vân Du, tỉnh Nghệ An cho đàn cá trê vàng ăn 2 lần. Đồng thời kiểm soát lượng thức ăn phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đàn cá. Ảnh: Phúc Tình

Tận dụng 18 bể xi măng từng nuôi cá lóc, lươn, anh Tài cải tạo lại thành các khu nuôi theo từng giai đoạn phát triển của con cá trê vàng. Trong đó, có khu vực ương cá giống, khu nuôi cá nhỡ và những bể lớn lót bạt dành cho cá thương phẩm.

Cách phân chia này giúp anh chủ động hơn trong việc chăm sóc, theo dõi tốc độ sinh trưởng và kiểm soát lượng thức ăn, tình hình dịch bệnh.

Đồng thời, việc tổ chức các khu nuôi theo lứa cũng tạo điều kiện để luân phiên thu hoạch, tránh tình trạng cá đến kỳ xuất bán đồng loạt, gây áp lực lên khâu tiêu thụ.

Cá trê vàng nuôi 6 tháng là xuất bán. Mỗi vụ anh Tài thu hoạch được 12 tấn cá trê vàng thương phẩm. Với giá bán bình quân 54.000 đồng/kg, tổng doanh thu đạt khoảng 600 triệu đồng mỗi vụ.

Cá trê vàng nuôi khoảng 6 tháng đạt trọng lượng từ 260 đến 270g/con là có thể xuất bán. Anh Tài ở xã Vân Du, tỉnh Nghệ An bán cá trê vàng với giá 54.000 đồng/kg, đầu ra ổn định. Ảnh: Phúc Tình

Nuôi cá trê vàng - thành bại tại nguồn nước

Anh Tài chia sẻ, con cá trê vàng dù khỏe, sức đề kháng tốt nhưng khá nhạy cảm với môi trường nước bẩn, nếu không được thay nước và vệ sinh kịp thời có thể dẫn đến hao hụt lớn.

Đặc biệt, con cá trê vàng ăn khỏe nhưng tiết nhiều chất nhờn, nếu không thay nước thường xuyên, lượng chất thải tích tụ sẽ khiến nước đục, ảnh hưởng đến sức khỏe và tốc độ sinh trưởng của cá.

Vì vậy, mỗi ngày anh đều thay nước hai lần, vừa loại bỏ chất nhờn, chất thải, vừa tạo môi trường thuận lợi để cá hấp thụ thức ăn.

Để chủ động nguồn nước, anh Tài đầu tư hệ thống đường ống từ sông đào dẫn vào bể chứa lớn. Từ đây, nước được bơm đến từng bể nuôi theo nhu cầu. Đến thời điểm thay nước, anh chỉ cần mở các nút đường ống để cấp nước mới và tiêu thoát nước cũ.

Anh Tài cho biết, yếu tố quan trọng nhất khi nuôi con cá trê vàng là nguồn nước sạch. Ảnh: Phúc Tình

Việc đầu tư hệ thống dẫn, cấp và thoát nước giúp giảm công chăm sóc, đồng thời bảo đảm các bể nuôi được thay nước theo lịch trình.

Đây cũng là một trong những yếu tố giúp anh duy trì môi trường nuôi ổn định, hạn chế tình trạng cá bị ảnh hưởng khi chất lượng nước thay đổi. Nguồn nước sạch cũng là yếu tố quyết định thành bại khi nuôi con cá trê vàng.

Bên cạnh quản lý nguồn nước, chế độ dinh dưỡng cho đàn cá trê vàng cũng được anh Tài đặc biệt quan tâm. Thức ăn chủ yếu của đàn cá trê vàng là cám viên công nghiệp.

Mỗi ngày anh Tài cho cá ăn hai lần vào sáng sớm và chiều tối. Lượng thức ăn cũng được kiểm soát hạn chế dư thừa, tránh làm ô nhiễm nguồn nước.

Cá trê vàng thương phẩm được thương lái ở các tỉnh phía Bắc đến tận nơi thu mua. Mỗi lứa thu hoạch khoảng 10 đến 12 tấn, thương lái đưa xe tải đến tận nơi vận chuyển.

Ông Nguyễn Đình Ban - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chia sẻ, mô hình nuôi cá trê vàng thương phẩm của anh Tài với cách làm mới, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế tốt.

Hội Nông dân xã cùng với chính quyền địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để nhân rộng theo hướng hình thành các trại vệ tinh, qua đó tạo sự liên kết giữa các hộ nuôi, từng bước phát triển sản xuất, giúp người dân tăng thu nhập.