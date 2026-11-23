Chiếc iPhone thế hệ đầu tiên được Apple ra mắt vào năm 2007, được xem là cột mốc thay đổi lịch sử điện thoại thông minh. Vào thời điểm mở bán, Greg Packer là người đầu tiên mua được chiếc iPhone kinh điển này. Hiện tại, hình ảnh của ông được nhiều người chia sẻ lại, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Vậy người mang danh xưng "xếp hàng chuyên nghiệp bậc nhất nước Mỹ" hiện tại ra sao?

Người đàn ông đứng đầu mọi hàng chờ

Gregory F. Packer sinh ngày 18/12/1963 tại Huntington, bang New York (Mỹ). Trước khi được cả thế giới biết đến, ông từng có 17 năm gắn bó với công việc công nhân bảo trì đường cao tốc tại quê nhà trước khi chính thức nghỉ hưu.

Vào ngày 29/6/2007, Greg trở thành người mua được chiếc iPhone đầu tiên trên thế giới. Để trở thành vị khách đặc biệt này của cửa hàng Apple trên Đại lộ số 5 (New York), ông đã đến cắm trại và xếp hàng từ 5 giờ sáng thứ Hai ngày 25/6, tức chờ đợi hơn 100 tiếng đồng hồ ngoài đường phố.

Tuy nhiên, động lực khiến Greg Packer làm điều này không hoàn toàn xuất phát từ sự cuồng nhiệt dành cho các thiết bị Apple. Ông từng thẳng thắn thừa nhận bản thân không rành về công nghệ. Thay vào đó, Greg có sở thích đặc biệt là khao khát được góp mặt trong những sự kiện mang tính lịch sử, đồng thời tận hưởng cảm giác được phóng viên phỏng vấn, xuất hiện trên báo chí cũng như truyền hình.

Ngoài chiếc iPhone đầu tiên, ông còn từng đứng đầu hàng chờ trong ngày mở bán iPad năm 2010, xếp hàng đầu tiên để ký sổ tang Công nương Diana năm 1997, ngủ giữa trời tuyết để chào đón lễ nhậm chức của Tổng thống George W. Bush...

Ông từng xuất hiện trong hàng trăm bài báo lớn nhỏ với vai trò "người qua đường", đến mức các hãng thông tấn lớn từng phải gửi thông báo nội bộ nhắc nhở phóng viên hạn chế phỏng vấn ông.

Cuộc sống của Greg Packer hiện tại

Sau ánh hào quang từ những lần lên sóng truyền hình, cuộc sống hiện tại của người đàn ông sinh năm 1963 diễn ra khá bình lặng tại quê nhà Long Island, New York. Ở tuổi ngoài 60, Greg tận hưởng quãng thời gian nghỉ hưu giản dị và không còn cắm trại xuyên ngày đêm trước các cửa hàng công nghệ như trước.

Dù không còn tạo ra những cơn sốt truyền thông rầm rộ, Greg Packer vẫn duy trì niềm đam mê theo dõi các sự kiện văn hóa, thể thao tại địa phương, đặc biệt là các trận đấu bóng chày của đội New York Mets. Chiếc iPhone 2G năm nào vẫn được ông giữ gìn như một kỷ vật vô giá, minh chứng cho một thời kỳ bùng nổ của kỷ nguyên điện thoại thông minh và câu chuyện độc đáo về chính bản thân mình.