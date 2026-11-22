Nhà có trẻ nhỏ luôn quấy khóc và không muốn ở trong nhà

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, trẻ nhỏ rất nhạy cảm với những năng lượng âm. Do vậy nếu ngôi nhà nặng âm khí sẽ xuất hiện dấu hiệu như không ngừng quấy khóc, bỗng nhiễn quấy nghịch hoặc không muốn về nhà.

Không gian sống âm u

Bạn luôn cảm thấy lạnh lẽo, mệt mỏi, trĩu nặng, u mê đầu óc, không có năng lượng. Dấu hiệu này xuất hiện do ngôi nhà ít hoặc không nhận được ánh sáng mặt trời, khiến dương khí suy yếu, âm khí nặng khiến cho không gian sống luôn âm u. Người sinh sống trong nhà luôn cảm thấy lạnh lẽo, mệt mỏi.

Các con vật nuôi có biểu hiện lạ

Nếu vật nuôi trong nhà như chó, mèo có những biểu hiện bất thường như đứng ngồi không yên, hay sủa vô cớ hoặc kém hoạt bát, có thể là do nhà có phong thủy xấu.

Khi nhà có phong thủy xấu, không chỉ gây ra những xáo trộn năng lượng mà còn làm cuộc sống của các thành viên trở nên bất ổn.

Vật nuôi rất nhạy cảm với sự thay đổi của năng lượng xung quanh, và chúng có thể cảm nhận được những điều mà con người không thể nhìn thấy. Ngoài ra, nhà có nhiều côn trùng, chuột bọ cũng là dấu hiệu của năng lượng âm mạnh trong không gian sống.

Cây xanh trong nhà chậm phát triển và chết hàng loạt

Nhiều loại cây cảnh vốn rất dễ chăm sóc nhưng bỗng nhiên vàng lá, chậm phát triển hoặc chết hàng loạt dù vẫn được tưới nước đầy đủ. Đây là hiện tượng thường được nhiều người xem là dấu hiệu bất thường của không gian sống.

Trong phong thủy, cây xanh tượng trưng cho sinh khí. Khi cây liên tục suy yếu, điều đó được cho là phản ánh nguồn năng lượng trong nhà đang có vấn đề, thiếu sức sống hoặc mất cân bằng.

Tất nhiên, nguyên nhân có thể đến từ ánh sáng, đất trồng hoặc sâu bệnh. Tuy nhiên nếu nhiều loại cây cùng gặp tình trạng tương tự trong thời gian ngắn, gia chủ nên xem xét lại tổng thể môi trường sống thay vì chỉ tập trung vào việc chăm cây.

Nhà nằm ở cuối hoặc ngay trước con đường đâm thẳng tới cửa chính

Thông tin trên VTC News, một trong những đại kỵ trong phong thủy là nhà nằm ở cuối hoặc ngay trước con đường đâm thẳng tới cửa chính. Hiện tượng này gọi là "tiễn đao sát" - tức là dòng năng lượng mạnh từ đường đi xông thẳng vào nhà như một lưỡi dao, các nhà phong thủy cho rằng dễ gây họa về sức khỏe, tai nạn hoặc kiện tụng, hao tài tốn của.

Một trong những đại kỵ trong phong thủy là nhà nằm ở cuối hoặc ngay trước con đường đâm thẳng tới cửa chính.

Nhiều mảnh đất đẹp, ở khu vực đắt giá nhưng lại khó bán với giá cao do nằm trong thế "mũi tên chỉ thẳng" bị coi là phạm phong thủy này.

Nhà ở nơi gần nghĩa trang, bệnh viện

Nhà ở gần nơi có âm khí nhiều như nghĩa trang, nhà xác, bệnh viện tâm thần… cũng là dấu hiệu phong thủy xấu. Những khu vực này thường tích tụ nguồn năng lượng âm tiêu cực, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ngoài ra, nhà nằm trong hẻm cụt, khu vực bị bao quanh bởi tường cao, thiếu ánh sáng và gió trời cũng bị xem là nơi "tử khí tụ", không thuận lợi cho cư ngụ lâu dài.

Liên tục phát sinh bất ổn trong thời gian dài về tài chính

Chi tiêu tăng bất thường, công việc gặp trở ngại, kế hoạch làm ăn liên tục bị trì hoãn hoặc tiền bạc khó tích lũy là điều khiến nhiều gia chủ lo lắng.

Chi tiêu tăng bất thường, công việc gặp trở ngại, kế hoạch làm ăn liên tục bị trì hoãn hoặc tiền bạc khó tích lũy là điều khiến nhiều gia chủ lo lắng.

Theo quan niệm phong thủy, khu vực cửa chính và lối đi trong nhà liên quan mật thiết đến khả năng lưu thông tài khí. Nếu cửa ra vào bị che chắn, hành lang quá chật hoặc đồ đạc chất đống, dòng năng lượng được cho là khó lưu chuyển thuận lợi.

Dù tài chính phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố thực tế, việc giữ cho không gian sống gọn gàng, sạch sẽ và thông thoáng vẫn là thói quen đáng duy trì. Một ngôi nhà ngăn nắp không chỉ tạo cảm giác tích cực mà còn giúp các thành viên có tinh thần tốt hơn trong công việc và cuộc sống.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.