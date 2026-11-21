Giá Bitcoin xuống đáy 2 năm

Bitcoin có thời điểm giảm tới 6,1% trong ngày 20/11, xuống còn 57.716 USD, ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024. So với mức đỉnh hơn 126.000 USD thiết lập vào tháng 10/2025, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã mất hơn một nửa giá trị, thậm chí giao dịch thấp hơn thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Đà suy giảm của Bitcoin chịu tác động từ nhiều yếu tố chồng chéo. Vụ tấn công mạng nhằm vào Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vào cuối tháng 10 làm gia tăng bất ổn trên thị trường tài sản số.

Trong khi đó, chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ làm dấy lên lo ngại những nỗ lực thúc đẩy khung pháp lý thân thiện hơn với ngành tiền điện tử có thể mất động lực.

Bitcoin, vàng và chứng khoán đồng loạt lao dốc trong một đợt bán tháo trên diện rộng.

Bên cạnh đó, các quỹ ETF Bitcoin đã ghi nhận dòng vốn rút ròng hơn 3 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Theo dữ liệu của Coinglass, đợt giảm giá ngày 20/11 còn kích hoạt khoảng 2 tỷ USD các vị thế mua sử dụng đòn bẩy trên thị trường tiền điện tử bị thanh lý trong vòng 24 giờ.

Ông Andy Baehr, Giám đốc điều hành phụ trách quản lý tài sản tại GSR, nhận định thị trường đang rơi vào trạng thái suy giảm niềm tin nghiêm trọng, buộc nhà đầu tư phải thu hẹp rủi ro. Trong môi trường giảm đòn bẩy, Bitcoin thường chịu áp lực lớn.

Khác với những cuộc khủng hoảng tiền điện tử trước đây, thường gắn liền với các vụ sụp đổ gây chấn động hoặc làn sóng bán tháo bắt buộc trên diện rộng, đợt suy thoái lần này được đặc trưng bởi sự suy yếu kéo dài và tương đối ổn định của nhu cầu.

Bitcoin tiếp tục mất giá ngay cả khi lo ngại về lạm phát gia tăng, qua đó không thể củng cố vai trò của đồng tiền này như một công cụ phòng ngừa rủi ro. Sự tham gia của các định chế tài chính vào thị trường tiền điện tử vẫn được duy trì, nhưng sự hào hứng ban đầu đã suy giảm. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu những nhà đầu tư tổ chức lớn nhất có tiếp tục gia tăng lượng Bitcoin nắm giữ với tốc độ như ngành công nghiệp từng kỳ vọng hay không.

Phố Wall chao đảo, cơn sốt AI mất động lực

Áp lực bán tháo không chỉ giới hạn ở thị trường tiền điện tử mà còn lan rộng sang thị trường chứng khoán toàn cầu. Tại Mỹ, S&P 500 giảm 3,7% trong phiên 20/11, ghi nhận chuỗi 7 phiên đi xuống liên tiếp dài nhất kể từ đại dịch Covid-19 và chính thức bước vào vùng điều chỉnh khi giảm hơn 10% so với đỉnh gần nhất. Nasdaq Composite mất 5,28%, xóa sạch thành quả tăng điểm từ đầu năm, trong khi Dow Jones giảm 1,9%.

Việc Anthropic IPO lập kỷ lục đã không thể khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường trí tuệ nhân tạo.

Cổ phiếu công nghệ và AI dẫn đầu đà suy giảm. Anthropic mất 9% chỉ một ngày sau màn IPO gây tiếng vang, khiến hàng trăm tỷ USD giá trị vốn hóa trên giấy tờ bốc hơi. Nvidia cũng giảm khoảng 14% sau thông tin các cơ quan chức năng đang xem xét những bất thường trong hoạt động kế toán của tập đoàn.

Đợt bán tháo là kết quả của nhiều tuần tích tụ áp lực từ đầu tháng 10, bao gồm giá dầu cao, lãi suất tăng, nợ doanh nghiệp gia tăng, lạm phát dai dẳng và sức mua tiêu dùng suy yếu. Những lo ngại về định giá quá cao của doanh nghiệp AI, quy mô chi tiêu vốn khổng lồ và khả năng thu hẹp nguồn tài trợ cho các dự án trung tâm dữ liệu càng khiến nhà đầu tư thận trọng.

Ông Richard Saperstein, Giám đốc đầu tư tại Treasury Partners, cho rằng thị trường đang trải qua quá trình định giá lại các cổ phiếu AI khi hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu có dấu hiệu chậm lại, nguồn vốn cho các dự án liên quan đến AI thu hẹp và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của ngành công nghệ suy yếu.

Đà bán tháo lan rộng sang các thị trường quốc tế, cho thấy tâm lý né tránh rủi ro đang bao trùm giới đầu tư toàn cầu. Tại châu Âu, chỉ số Stoxx 600 giảm 2%, trong khi S&P/TSX Composite của Canada mất 2,47%. Ở châu Á, áp lực còn mạnh hơn tại một số thị trường chủ chốt: Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 5,06%, Kospi của Hàn Quốc mất 5,21%, còn chỉ số Taiex của Đài Loan lao dốc 6,23%. Hang Seng của Hong Kong giảm 1,89%, Shanghai Composite của Trung Quốc mất 1,22%, trong khi Straits Times của Singapore giảm 2,05%.

Đáng chú ý, cổ phiếu công nghệ và bán dẫn là tâm điểm của đợt bán tháo tại châu Á. Các mã lớn như SK Hynix và Samsung Electronics của Hàn Quốc chịu sức ép đáng kể, trong khi nhóm cổ phiếu liên quan đến chuỗi cung ứng chip và trí tuệ nhân tạo tại Nhật Bản, Đài Loan cũng bị bán mạnh.

Vàng mất vai trò trú ẩn trong làn sóng bán tháo

Đáng chú ý, vàng và bạc cũng không thể đứng ngoài làn sóng bán tháo, dù đây thường được xem là những tài sản có khả năng phòng vệ trước bất ổn tài chính và địa chính trị.

Giá vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống 3.502,93 USD/ounce, ghi nhậ mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025, trước khi giao dịch quanh 3.537,90 USD/ounce vào cuối phiên ngày 20/11, giảm 2,38%. Giá bạc giảm mạnh hơn, mất 3,83%, xuống khoảng 41,12 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống 3.502,93 USD/ounce, ghi nhậ mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Diễn biến này đặc biệt đáng chú ý khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 4,94%, còn lợi suất kỳ hạn 2 năm lùi xuống gần 4,65%. Đồng USD cũng suy yếu so với các mức đỉnh gần đây, nhưng cả hai yếu tố vốn thường hỗ trợ giá vàng đều không đủ sức đảo chiều xu hướng.

Theo các diễn biến trên thị trường, nhà đầu tư đang đồng loạt thu hẹp vị thế ở nhiều nhóm tài sản, từ cổ phiếu, tiền điện tử đến hàng hóa và kim loại quý. Nhu cầu thanh khoản cùng hoạt động giảm đòn bẩy đang lấn át vai trò trú ẩn truyền thống của vàng.

Trong khi đó, triển vọng chính sách tiền tệ tiếp tục là yếu tố chi phối tâm lý thị trường. Biên bản cuộc họp tháng 10 cho thấy gần như toàn bộ quan chức Fed dự kiến cần tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Dù thị trường hiện nghiêng về khả năng tăng 25 điểm cơ bản trong tháng 12 thay vì mức 50 điểm cơ bản, kỳ vọng tiền tệ thắt chặt vẫn gây sức ép lên các tài sản nhạy cảm với lãi suất.

Đợt biến động lần này cho thấy áp lực không chỉ tập trung ở một vài thị trường riêng lẻ mà đang lan rộng trên nhiều nhóm tài sản. Giá dầu đi xuống trong bối cảnh lo ngại về triển vọng nhu cầu, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi dòng tiền tìm đến tài sản có thu nhập cố định, trong khi đồng USD cũng không duy trì được đà tăng. Những diễn biến trái chiều này phản ánh sự tái cơ cấu danh mục và thay đổi kỳ vọng của nhà đầu tư trước một môi trường kinh tế, tiền tệ ngày càng khó đoán định.