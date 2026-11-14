Bi kịch Jensen Huang: 'Ông vua’ AI và sự sụp đổ của một tượng đài

Từ cậu bé nhập cư đến nhân viên rửa bát ở Mỹ

Jensen Huang, tên khai sinh Jen-Hsun Huang, sinh ngày 17/2/1963 tại Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc). Khi mới 9 tuổi, ông cùng anh trai được gia đình gửi sang Mỹ trong bối cảnh bất ổn tại khu vực Đông Nam Á. Những ngày đầu trên đất Mỹ không hề dễ dàng. Huang từng theo học tại một trường nội trú ở Kentucky, nơi ông phải làm những công việc chân tay, trong đó có lau dọn nhà vệ sinh.

Sau khi đoàn tụ với cha mẹ tại Oregon, Huang tiếp tục học tập và sớm bộc lộ năng lực trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật. Ông theo học ngành kỹ thuật điện tại Đại học bang Oregon, sau đó lấy bằng thạc sĩ cùng chuyên ngành tại Đại học Stanford năm 1992.

CEO Nvidia Jensen Huang và vợ Lori Mills. Ảnh: Instagram

Trước khi trở thành tỷ phú công nghệ, Huang từng làm việc tại nhà hàng Denny’s với nhiều vị trí, từ rửa bát đến phục vụ bàn. Ông cũng có kinh nghiệm tại hai doanh nghiệp bán dẫn lớn là AMD và LSI Logic. Những năm tháng này giúp Huang tích lũy kiến thức về thiết kế chip, sản xuất bán dẫn và mô hình kinh doanh không trực tiếp sở hữu nhà máy.

Một chi tiết đáng chú ý là Denny’s không chỉ gắn với tuổi trẻ của Huang mà còn trở thành địa điểm khởi nguồn cho Nvidia. Năm 1993, ông cùng hai kỹ sư Chris Malachowsky và Curtis Priem thảo luận ý tưởng thành lập công ty tại một nhà hàng thuộc chuỗi này ở San Jose, California.

Ở tuổi 30, Huang quyết định rời bỏ công việc ổn định để đặt cược vào một thị trường khi đó còn non trẻ: chip xử lý đồ họa 3D. Không nhiều người hình dung doanh nghiệp mới thành lập ấy sẽ trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới sau hơn ba thập kỷ.

Ba thập kỷ xây dựng Nvidia: Từ card đồ họa đến nền móng của AI

Những năm đầu, Nvidia phải đối mặt với không ít khó khăn về tài chính, công nghệ và cạnh tranh. Sản phẩm đầu tiên NV1 không đạt được thành công như kỳ vọng, buộc công ty phải điều chỉnh chiến lược. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ thị trường đồ họa, Huang tiếp tục đặt cược vào khả năng xử lý hình ảnh 3D trên máy tính cá nhân.

Bước ngoặt xuất hiện năm 1999, khi Nvidia ra mắt GeForce 256, sản phẩm được công ty giới thiệu là GPU đầu tiên trên thế giới. Cùng năm, Nvidia tiến hành IPO trên sàn Nasdaq. GPU không chỉ giúp công ty chiếm vị trí quan trọng trong ngành game mà còn mở ra một hướng phát triển mới cho lĩnh vực tính toán hiệu năng cao.

Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất của Huang không nằm ở card đồ họa chơi game. Năm 2006, Nvidia giới thiệu CUDA, nền tảng cho phép lập trình viên khai thác sức mạnh xử lý song song của GPU để thực hiện các công việc ngoài đồ họa. Đây là quyết định đòi hỏi tầm nhìn dài hạn bởi thị trường khi ấy chưa tạo ra nguồn doanh thu đủ lớn để bù đắp khoản đầu tư.

Năm 2012, mạng nơ-ron AlexNet tạo ra bước đột phá trong lĩnh vực nhận diện hình ảnh nhờ sử dụng GPU Nvidia để huấn luyện. Sự kiện này chứng minh GPU có thể trở thành công cụ quan trọng đối với trí tuệ nhân tạo. Huang nhanh chóng đẩy mạnh chiến lược chuyển Nvidia từ nhà sản xuất chip đồ họa thành nhà cung cấp nền tảng tính toán cho AI.

Khi Nvidia trở thành tập đoàn có vốn hóa vượt 4.000 tỷ USD. Jensen Huang cũng gia nhập nhóm tỷ phú giàu nhất hành tinh. Ảnh: Bloomberg

Công ty phát triển các dòng GPU chuyên dụng như V100, A100 và H100, đồng thời đầu tư vào máy chủ, mạng kết nối, phần mềm và hệ thống trung tâm dữ liệu. Thay vì chỉ bán một con chip, Nvidia hướng tới cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho những doanh nghiệp muốn xây dựng hạ tầng AI.

Thương vụ mua lại Mellanox với giá khoảng 6,9 tỷ USD năm 2019 là một bước đi quan trọng, giúp Nvidia mở rộng sang công nghệ kết nối tốc độ cao giữa các máy chủ. Trong khi đó, kế hoạch mua ARM trị giá 40 tỷ USD năm 2020 không thể hoàn tất do những trở ngại về pháp lý và cạnh tranh.

Khi ChatGPT xuất hiện cuối năm 2022, nhu cầu GPU phục vụ huấn luyện và vận hành mô hình AI tăng mạnh. Microsoft, Amazon, Google, Meta cùng hàng loạt doanh nghiệp công nghệ đổ hàng tỷ USD vào trung tâm dữ liệu, đưa Nvidia vào vị trí trung tâm của cuộc đua AI toàn cầu.

Từ một doanh nghiệp khởi nghiệp năm 1993, Nvidia trở thành tập đoàn có vốn hóa vượt 4.000 tỷ USD. Jensen Huang, với khoảng 3,6% cổ phần theo số liệu Reuters dẫn lại trong tháng 11/2026, cũng gia nhập nhóm tỷ phú giàu nhất hành tinh.

Chiếc áo khoác da và quyền lực của một CEO không giống ai

Trong suốt hành trình xây dựng Nvidia, Huang tạo ra một hình ảnh cá nhân rất riêng. Chiếc áo khoác da màu đen trở thành trang phục quen thuộc của ông tại các sự kiện công nghệ, đặc biệt là hội nghị GTC. Những bài phát biểu kéo dài hàng giờ của Huang thường được giới đầu tư theo dõi sát sao bởi chúng có thể hé lộ hướng đi của toàn ngành AI.

Chiếc áo khoác da màu đen trở thành trang phục quen thuộc của Jensen Huang tại các sự kiện công nghệ.

Phong cách lãnh đạo của ông cũng khác biệt. Huang nổi tiếng với mô hình quản trị ít tầng nấc, có nhiều lãnh đạo báo cáo trực tiếp và tham gia sâu vào quá trình phát triển sản phẩm. Ông thường nhấn mạnh rằng doanh nghiệp phải sẵn sàng thay đổi trước khi thị trường buộc mình thay đổi.

Năm 2024, Computer History Museum vinh danh Huang với tư cách Fellow nhờ những đóng góp đối với đồ họa máy tính, điện toán tăng tốc và AI. Những thành tựu này phản ánh vị thế đặc biệt của ông trong lịch sử ngành bán dẫn.

Nhưng quyền lực tập trung vào một cá nhân cũng tạo ra điểm yếu. Trong hơn 30 năm, Huang vừa là người định hình chiến lược, vừa là gương mặt đại diện và cầu nối giữa Nvidia với các đối tác, khách hàng lớn. Khi hình ảnh cá nhân của ông bị đặt dấu hỏi, những rủi ro lập tức lan sang toàn bộ tập đoàn.

Bê bối tình ái: Vết nứt xuất hiện ở đỉnh cao quyền lực

Đằng sau hình ảnh một CEO thành công và cuộc hôn nhân kéo dài hơn 40 năm với người vợ Lori Huang, đời tư của Jensen Huang bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế vào cuối tháng 10/2026.

Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất là Alice Huang, còn được biết đến với tên Huang Le, một nữ doanh nhân Trung Quốc từng giữ vị trí cấp cao tại Megaspeed International, doanh nghiệp điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore và liên quan đến hệ sinh thái khách hàng Nvidia.

Jensen Huang đi cùng Alice Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc năm 2025. Ảnh: Sunday Times

Theo các bài điều tra của The New York Times và Reuters, giới chức tình báo Mỹ nghi ngờ Alice Huang có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc và từng tiếp cận Jensen Huang. Những hình ảnh hai người xuất hiện cùng nhau tại Đài Loan, trong đó có sự kiện Computex năm 2024 và một bữa tối năm 2025, được truyền thông sử dụng để tái dựng mối quan hệ.

Vấn đề đặc biệt nhạy cảm bởi Megaspeed bị đặt nghi vấn liên quan đến hoạt động đưa chip AI Nvidia vào Trung Quốc, trong bối cảnh Washington áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ bán dẫn tiên tiến. Một số báo cáo còn đề cập khả năng mạng lưới doanh nghiệp liên quan Alice Huang đã giúp các công ty Trung Quốc tiếp cận lượng lớn GPU Nvidia.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa nghi vấn tình báo, những cáo buộc về hoạt động chuyển chip và bằng chứng về trách nhiệm cá nhân của Jensen Huang. Chưa có kết luận công khai chứng minh ông tham gia hoạt động gián điệp hoặc biết Alice Huang bị nghi ngờ có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Phía Trung Quốc cũng bác bỏ các cáo buộc này.

Ngày 8/11/2026, Huang gửi thư cho nhân viên Nvidia, thừa nhận đã không chung thủy với vợ và nhận trách nhiệm về hành động của mình. Ông xin lỗi gia đình, các con và đồng nghiệp, đồng thời cam kết hợp tác với cuộc điều tra.

Cùng thời điểm, hội đồng quản trị Nvidia thành lập ủy ban gồm các thành viên độc lập, thuê luật sư bên ngoài để điều tra khả năng CEO của công ty trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài. Nvidia tuyên bố chưa có lý do để tin rằng bí mật doanh nghiệp hoặc an ninh quốc gia Mỹ đã bị xâm phạm.

Tưởng như sự việc có thể được kiểm soát, nhưng ngày 11/11, The New York Times tiếp tục đưa tin Huang có một mối quan hệ ngoài hôn nhân khác với Kimberly Powell, một lãnh đạo cấp cao phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Nvidia, người được cho là báo cáo trực tiếp cho ông. Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin này.

Chi tiết mới khiến câu chuyện vượt khỏi phạm vi bê bối đời tư. Những câu hỏi về quan hệ quyền lực giữa CEO và nhân viên cấp dưới, xung đột lợi ích, trách nhiệm quản trị và uy tín của hội đồng quản trị bắt đầu trở thành vấn đề lớn hơn.

Ngày 12/11/2026: Tượng đài Nvidia chính thức sụp đổ

Ngày 12/11/2026, Jensen Huang chính thức rời vị trí CEO, Chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị Nvidia, khép lại 33 năm điều hành công ty mà ông đồng sáng lập.

Theo Reuters, Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền trong thời gian hội đồng quản trị tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Harvey Jones, một thành viên hội đồng quản trị gắn bó với Nvidia từ năm 1993, đảm nhận vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị.

Đây là một biến động đặc biệt lớn đối với Nvidia. Khác với nhiều tập đoàn công nghệ có quá trình chuyển giao lãnh đạo được chuẩn bị từ trước, sự ra đi của Huang diễn ra giữa cuộc khủng hoảng liên quan đến đời tư, an ninh quốc gia và quản trị doanh nghiệp.

Ngày 12/11/2026, Jensen Huang chính thức rời vị trí CEO, Chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị Nvidia. Ảnh: Getty

Thị trường chứng khoán phản ứng mạnh trước thông tin này. Reuters ghi nhận cổ phiếu Nvidia giảm hơn 12% trong giao dịch trước giờ mở cửa, với nguy cơ xóa sổ khoảng 500 tỷ USD vốn hóa. Những con số đó cho thấy nhà đầu tư không chỉ lo ngại về các cáo buộc mà còn đặt câu hỏi về khả năng Nvidia duy trì tốc độ tăng trưởng khi thiếu người đã trực tiếp dẫn dắt công ty suốt hơn ba thập kỷ.

Huang không đơn thuần là người đứng đầu một tập đoàn. Ông là người kết nối các nhà sản xuất bán dẫn, nhà cung cấp thiết bị, doanh nghiệp điện toán đám mây, phòng thí nghiệm AI và những khách hàng lớn trên toàn thế giới. Khả năng thuyết phục đối tác, định hình lộ trình sản phẩm và duy trì niềm tin của thị trường là những yếu tố khó có thể thay thế ngay lập tức.

Sự ra đi của ông cũng tạo ra một câu hỏi lớn về tương lai Nvidia: liệu bộ máy quản trị và đội ngũ kỹ sư của công ty có đủ sức duy trì vị thế dẫn đầu khi không còn người sáng lập ở vị trí điều hành?