Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 22/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 22/11 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 133,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 22/11, giá vàng trong nước ngày 22/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 22/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 4 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 22/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,3 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 5,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 22/11, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 5 triệu đồng/lượng và giảm 4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 9 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/11, chốt tuần giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: LDO.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 22/11, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 128 –133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 4,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 127,3 – 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 128,3 – 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 5,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 4,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 22/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 22/11 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 3.538 USD/ounce, giảm 346 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 3.537 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch giảm giá rất mạnh, tụt sâu xuống vùng mốc 3.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, tâm lý Phố Wall tiếp tục nghiêng về xu hướng giảm sau khi thị trường vàng thế giới kiểm tra ngưỡng 3.500 USD/ounce.

Tuần này, có 15 chuyên gia tham gia khảo sát vàng hàng tuần của chuyên trang về kim loại quý. Trong số này, 4 chuyên gia, tương đương 27%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Có 9 người, chiếm 60%, cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục giảm. Hai chuyên gia còn lại, tương đương 13%, chưa đưa ra nhận định rõ ràng về xu hướng giá vàng hoặc dự báo thị trường đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến ghi nhận 207 lượt bình chọn. Tỉ lệ nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng giá vàng tăng tiếp tục giảm sâu hơn, khiến nhóm này ngày càng chiếm tỉ lệ nhỏ trong khảo sát.

Có 74 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 36%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Trong khi đó, 95 người, chiếm 46%, cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục giảm. 38 nhà đầu tư còn lại, tương đương 18%, dự báo giá đi ngang hoặc cho rằng khả năng tăng và giảm là ngang nhau.

Các nhà phân tích nhận định, mặc dù có một số rủi ro chính trị và kinh tế trong trung và dài hạn có thể hỗ trợ vai trò đa dạng hóa danh mục đầu tư của vàng, nhưng trong ngắn hạn, giá kim loại quý nhiều khả năng vẫn chịu áp lực.

Với giá vàng trong nước chốt tuần giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.538 USD/ounce (tương đương khoảng 110,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 22/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 22,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 22/11, giá vàng ngày 23/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.