Nam shipper trúng độc đắc 180 tỷ đồng

Ông Gary MacDonald trúng giải xổ số trị giá 5,2 triệu bảng Anh. Ảnh: National Lottery/PA

Tạp chí Người quan sát dịch từ the Independent, Gary MacDonald (61 tuổi) sống tại Barking, phía Đông London (Anh). Trong hơn 30 năm, ông làm công việc vận chuyển các kiện hàng đến những cửa hàng tại trung tâm thương mại Lakeside Shopping Centre, thuộc hạt Essex.

Ngày nhận được tin trúng thưởng, Gary thức dậy lúc 5h20 như thường lệ để chuẩn bị đi làm. Khi kiểm tra email, ông nhìn thấy thông báo từ National Lottery với nội dung chúc mừng về tấm vé dự thưởng.

Ban đầu, người đàn ông nghĩ mình vừa trúng 35 bảng Anh (khoảng 1,2 triệu đồng). Tuy nhiên, sau khi đọc kỹ thông tin, ông phát hiện bản thân còn giành được giải độc đắc trị giá 5.208.504 bảng Anh, tương đương 180 tỷ đồng.

Gary lập tức tìm cách liên hệ với National Lottery để xác nhận kết quả. Tuy nhiên, đường dây hỗ trợ chưa hoạt động vào thời điểm đó. Ông phải chờ đến 8h sáng mới có thể gọi điện.

Người đàn ông mô tả 2 tiếng rưỡi chờ đợi là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời. Khi biết chắc chắn khoản tiền thưởng thuộc về mình, Gary nhận ra bản thân đã có thể nghỉ hưu sau nhiều năm làm công việc giao hàng vất vả.

Gary mua hoa và vé số đến tặng các đồng nghiệp cũ. Ảnh: Allwyn

Khoảng 6h30, trước cả khi hoàn tất việc xác nhận giải thưởng, ông đã gọi điện cho người quản lý để xin nghỉ việc.

Theo Tạp chí Phụ nữ mới, Gary chia sẻ ông từng nghĩ đến chuyện giảm bớt công việc trong khoảng 5-6 năm trước đó. Dù yêu thích nghề giao hàng và luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm, công việc này đòi hỏi nhiều sức lực sau hàng chục năm gắn bó.

Việc đầu tiên của nam shipper sau khi trúng độc đắc 180 tỷ đồng: Xin nghỉ việc và mua máy hút bụi

Sau khi giải thưởng được xác nhận, Gary thông báo tin vui với các thành viên trong gia đình. Con gái ông ban đầu còn nghĩ cha đang đùa. Phản ứng bất ngờ của người thân và bạn bè khiến những ngày đầu sau khi trúng thưởng trở nên đặc biệt với người đàn ông.

Sau khi nhận khoản tiền thưởng, Gary và bạn đời Anita lựa chọn mua một chiếc máy hút bụi cho gia đình. Đây là món đồ đầu tiên ông sắm sau khi trở thành triệu phú.

Dù sở hữu khoản tiền hàng triệu bảng Anh, hai người vẫn dành thời gian tham khảo giá ở nhiều nơi để tìm được sản phẩm có mức giá phù hợp. Gary chia sẻ ông và Anita vốn sống giản dị, hiểu giá trị của đồng tiền và không có thói quen phô trương.

"Chúng tôi vẫn đi tham khảo nhiều nơi để tìm được mức giá tốt nhất cho chiếc máy hút bụi. Chúng tôi là những người sống giản dị và hiểu giá trị của mọi thứ", Gary nói.

Trước khi trúng thưởng, Gary và Anita đã bên nhau 25 năm. Thời điểm đó, hai người chưa tổ chức đám cưới dù đã có kế hoạch thực hiện một lễ cưới dân sự vào cuối năm 2025.

Khoản tiền bất ngờ giúp cặp đôi thay đổi dự định. Họ quyết định tổ chức đám cưới sớm hơn, vào mùa hè cùng năm, với quy mô lớn hơn kế hoạch ban đầu.

Bên cạnh đó, Gary và Anita bắt đầu tìm kiếm một ngôi nhà có khu vườn rộng, nằm xa khu vực đô thị đông đúc. Sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho công việc và các trách nhiệm gia đình, hai người muốn có thêm điều kiện theo đuổi sở thích cá nhân.

Gary vốn là người hâm mộ môn đua xe Công thức 1 (F1). Sau khi nghỉ hưu, ông dự định trực tiếp đến sân theo dõi một chặng đua. Người đàn ông cũng cân nhắc thử sức với môn bowling trên cỏ.

Theo thông tin được The Independent đăng tải ngày 1/6/2026, sau khoảng 1 năm kể từ khi trúng thưởng, cuộc sống của Gary đã có nhiều thay đổi. Ông và Anita chính thức kết hôn, đồng thời chuyển từ Barking đến một căn nhà biệt lập có 4 phòng ngủ tại hạt Essex.

"Triệu phú shipper" tặng đồng nghiệp cũ hoa và vé xổ số

Gary hài hước nhận xét quyết định nghỉ hưu sớm là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, việc trở thành triệu phú xổ số đôi khi cũng giống như đảm nhận một công việc toàn thời gian bởi ông có nhiều kế hoạch cần thực hiện.

Dù đã rời công việc giao hàng, Gary vẫn nhớ những đồng nghiệp và nhân viên cửa hàng từng gặp mỗi ngày tại Lakeside Shopping Centre. Những lần chào hỏi, trò chuyện ngắn hay đôi khi được mời một tách trà từ các nhân viên cửa hàng đã trở thành những kỷ niệm gắn bó với ông suốt nhiều năm.

Ngay sau khi trúng thưởng, Gary từng tự hứa sẽ quay lại nơi làm việc cũ để chia sẻ niềm vui với những người từng đồng hành. Tuy nhiên, phải đến tháng 6/2026, ông mới có dịp thực hiện điều này.

Trong chuyến trở lại, Gary mang theo những bó hoa và vé xổ số Lotto Lucky Dip để tặng các đồng nghiệp cũ. Ông lần lượt ghé thăm các cửa hàng Babyeze, Beaverbrooks và Moss. Thay vì những kiện hàng quen thuộc như trước, lần này ông xuất hiện với những món quà dành cho các nhân viên cửa hàng.

Donna Samuels - quản lý cửa hàng Babyeze tại Lakeside, cho biết cô vô cùng bất ngờ khi gặp lại Gary.

Theo Donna, trước đây ông gần như có mặt tại trung tâm thương mại mỗi ngày, bất kể thời tiết, luôn vui vẻ và thường xuyên trò chuyện với mọi người. Khi Gary đột nhiên vắng mặt từ năm ngoái, cô từng lo lắng vì nghĩ rằng có chuyện chẳng lành xảy ra với ông.

Donna cho biết cô rất vui khi biết nguyên nhân thực sự là Gary đã trúng giải độc đắc. Việc ông quay lại và dành tặng những món quà cho các đồng nghiệp cũ khiến cô càng xúc động.

Về phía mình, Gary cho biết những người từng gặp gỡ trong công việc luôn nằm trong kế hoạch chia sẻ niềm vui sau khi ông trúng số. Nhìn thấy những gương mặt vui vẻ và tiếng cười của mọi người trong lần trở lại, ông cảm thấy chuyến đi hoàn toàn xứng đáng.