Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Sơn, ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp không chỉ nuôi chim yến mà còn sản xuất các sản phẩm tinh chế từ tổ yến. Những ngày cuối năm này, công nhân, nhân viên tại đây đang tất bật đang tập trung hoàn thiện sản phẩm chế biến từ tổ yến, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết cổ truyền và các đơn hàng xuất khẩu.

Ngoài tổ chức sản xuất tại chỗ, Công ty Trí Sơn còn liên kết với khoảng 400 nhà nuôi chim yến trong và ngoài tỉnh để thu mua nguyên liệu, chế biến thành khoảng 50 dòng sản phẩm từ tổ yến, cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước. Đây là năm thứ hai doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm tổ yến tinh chế, nước yến sang thị trường Đông Nam Á, trong đó Trung Quốc là thị trường chủ lực với hơn 680 kg tổ yến. Một số sản phẩm chế biến sâu cũng được xuất khẩu sang các thị trường khác, tăng gần 3 lần so với năm trước.

Ông Bùi Băng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Sơn cho biết: “Năm nay, sau khi cải tạo máy móc, thiết bị cho ra các sản phẩm chất lượng, doanh thu đạt hơn 2 lần so năm trước. Công ty chủ yếu xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á, giá cũng tạm ổn. Thị trường Trung Quốc chủ yếu là tổ yến chế biến sâu, nước yến, yến tinh chế… có triển vọng”.

Từ tổ yến đã chế biến ra nhiều sản phẩm có giá trị cho sức khỏe con người

Không chỉ phát triển khâu thu hoạch tổ yến thô, người nuôi chim yến ở Đồng Tháp còn chú trọng đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Nhiều mặt hàng như yến tinh chế, nước yến giải khát, yến dưỡng nhan, yến sấy thăng hoa… được đưa ra thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng.

Ông Trần Quang Hùng, chủ cơ sở sản xuất yến sào Hùng Hậu, ở xã Đồng Sơn, có 4 nhà nuôi chim yến với hơn 10 năm kinh nghiệm. Nhờ đàn yến phát triển ổn định, mỗi tháng cơ sở thu hoạch gần 20 kg tổ yến, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Theo ông Hùng, hiện đầu ra sản phẩm tương đối thuận lợi, giá cả ổn định; ngoài tiêu thụ trong nước, một phần tổ yến còn được xuất khẩu sang Trung Quốc. Doanh thu từ nghề này đạt trên 300 triệu đồng/mỗi tháng.

“Năm nay, tôi nuôi yến tốt hơn năm rồi, mỗi tháng tôi thu hoạch được gần 20 kg tổ yến. Thu hoạch xong đầu ra cũng ổn định, giá bình ổn, bán ra cũng được, một số bán xuất khẩu sang Trung Quốc, số còn lại tiêu thụ nội địa. Tôi còn thu mua tại nhà tùy theo loại, giá thô từ 8 triệu trở lên đến 12 triệu, còn yến tinh chế bán ra từ 28-30 triệu, qua Tết cổ truyền sẽ thu hoạch nhiều”, ông Hùng nói.

Sau khi đi kiếm ăn, tối về chim yến đậu bên trong nhà yến

Nghề nuôi chim yến được ví là nghề hưởng lộc “trời cho” bởi sau khi đầu tư xây dựng nhà yến, lắp đặt hệ thống dẫn dụ, người nuôi không phải tốn nhiều chi phí thức ăn như các vật nuôi khác. Chim yến tự tìm kiếm thức ăn trong tự nhiên và quay về làm tổ. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế phụ thuộc rất lớn vào điều kiện tự nhiên, môi trường sinh sống và nguồn thức ăn tại từng khu vực. Không phải nhà yến nào cũng có đàn chim về trú ngụ và cho sản lượng tổ như mong muốn.

Thực tế này được ông Nguyễn Tuấn Kiệt, ở xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ. Ông hiện có 08 nhà dẫn dụ chim yến, nhưng chỉ có 4 nhà cho thu hoạch, với sản lượng bình quân khoảng 15-16 kg tổ yến mỗi tháng. Để bảo vệ đàn chim, ông đầu tư hệ thống camera giám sát, thiết bị ngăn chặn thiên địch và thường xuyên kiểm tra nhà yến.

“Tôi mỗi tháng thu hoạch bình quân khoảng 15-16 kg tổ yến, em chủ yếu bán cho khách lẻ trong nước. Giá thì mình làm yến tinh chế khoảng 30 triệu đồng/kg, còn yến thô thì 18 triệu đồng, còn thương lái thu mua từ 8-13 triệu đồng/kg. Yến là nuôi dựa vào thiên nhiên, tùy theo vùng nuôi, tự chim bay ra đến chỗ có thức ăn nhiều thì ở thôi, mình không có biện pháp nào làm cho đàn tăng lên. Bảo vệ nhà yến thì mình có gắn thiết bị chống thiên địch, mình quan sát camera và tới thăm hàng ngày”, ông Kiệt chia sẻ.

Nhiều mặt hàng tinh chế từ tổ yến sào tại tỉnh Đồng Tháp đạt OCCOP 4 Sao

Theo thống kê, toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 2.500 nhà nuôi chim yến, phân bố từ khu vực biên giới xã Thường Phước đến vùng ven biển Gò Công. Nghề dẫn dụ chim yến phát triển mạnh từ năm 2011 đến nay, tạo sinh kế và nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Đáng chú ý, hoạt động thu mua, sơ chế, chế biến tổ yến sào ngày càng được mở rộng, chất lượng sản phẩm từng bước nâng lên, thị trường tiêu thụ không ngừng được mở rộng.

Để nghề nuôi chim yến phát triển ổn định, bền vững, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quy định về quản lý hoạt động nuôi chim yến, xác định khu vực được phép nuôi, đồng thời tăng cường kiểm soát việc xây dựng nhà yến, bảo đảm an toàn môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân. Các ngành chuyên môn cũng chú trọng hướng dẫn người nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng tổ yến, xây dựng mã số vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; khuyến khích liên kết giữa người nuôi với doanh nghiệp thu mua, chế biến và tiêu thụ.

Sản phẩm chế biến từ tổ yến của công ty Trí Sơn đã xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên thế giới

Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học, công nghệ, thị trường; tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nâng cấp dây chuyền chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng yêu cầu chất lượng và tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu.

Với lợi thế có số lượng nhà yến lớn, nguồn nguyên liệu dồi dào cùng sự tham gia ngày càng sâu của các doanh nghiệp chế biến, nghề nuôi chim yến ở Đồng Tháp đang mở ra nhiều triển vọng. Tuy nhiên, để nguồn lộc “trời cho” này trở thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao, địa phương cần tiếp tục quản lý tốt hoạt động nuôi yến, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ bền vững.