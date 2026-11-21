Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 21/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 21/11 giảm giá vàng miếng xuống mức 133,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 21/11, giá vàng trong nước ngày 21/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 21/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 21/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,3 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 21/11, tiếp tục giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 21/11, vẫn giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 21/11, chủ yếu giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 128 –133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 127,3 – 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 128,3 – 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 21/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 21/11 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 27 USD/ounce, xuống mức 3.538 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 3.515 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới chốt tuần giảm giá rất mạnh, tụt sâu xuống vùng mốc 3.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo ông Sean Lusk - đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nếu mốc 3.500 USD/ounce đối với giá vàng giao ngay - tương đương 3.573 USD/ounce đối với hợp đồng tương lai - không trụ vững, thị trường vàng thế giới có thể nhanh chóng giảm thêm 300 USD/ounce. Lực mua khó có khả năng đảo ngược xu hướng trước đầu tháng 12.

Theo ông Lusk, đà suy yếu của vàng có liên quan đến hoạt động thanh lý vị thế, trong đó có việc nhà đầu tư đóng các vị thế mua cổ phiếu để bù đắp khoản lỗ. Tuy nhiên, thị trường còn chịu tác động từ nhiều yếu tố khác.

Ông Lusk dự đoán, kịch bản lạc quan sớm nhất đối với lực mua sẽ chưa xuất hiện trong ít nhất hai tuần nữa.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.538 USD/ounce (tương đương khoảng 110,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 21/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 22,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 21/11, giá vàng ngày 22/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.