Chứng khoán châu Á xuống đáy 7 tháng, cổ phiếu công nghệ bị bán tháo

Thị trường chứng khoán châu Á trải qua phiên giao dịch đầy biến động sáng 20/11, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tiếp tục lan rộng, kéo hàng loạt chỉ số lớn xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng.

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, có thời điểm giảm 3,5%, xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4/2026. Tính chung cả tuần, chỉ số này có nguy cơ mất khoảng 8,6%, đánh dấu tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 hồi đầu năm 2020.

Diễn biến tiêu cực tại châu Á nối tiếp đợt lao dốc trên Phố Wall, nơi chỉ số Nasdaq Composite rơi xuống mức thấp nhất trong 7 tháng. Ngay cả thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất lịch sử của Anthropic, doanh nghiệp phát triển chatbot Claude, cũng không đủ sức khôi phục niềm tin của giới đầu tư đối với lĩnh vực AI.

Anthropic đã huy động khoảng 81,3 tỷ USD thông qua IPO, với mức định giá ban đầu 1.500 tỷ USD. Trong phiên giao dịch đầu tiên ngày 19/11, doanh nghiệp có thời điểm được định giá tới 2.000 tỷ USD. Tuy nhiên, cổ phiếu này sau đó chịu áp lực chốt lời, thậm chí giảm hơn 6% trong giao dịch ngoài giờ.

Tại châu Á, Hàn Quốc và Đài Loan là hai thị trường chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 4,4%, chạm mức thấp nhất trong 9 tháng. Trong khi đó, chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan mất 5,6%, xuống đáy 7 tháng.

Hai thị trường này từng hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư AI toàn cầu, nhờ sự hiện diện của những tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chính mức độ phụ thuộc lớn vào ngành bán dẫn đang khiến thị trường chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi kỳ vọng về AI thay đổi.

(Ảnh minh họa)

Tại Hàn Quốc, cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix đồng loạt giảm khoảng 6%. Ở Đài Loan, TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, mất gần 4%, trong khi Foxconn giảm 4,5%.

Áp lực bán tháo xuất phát từ những lo ngại ngày càng lớn về định giá của nhóm doanh nghiệp AI, khả năng chi tiêu cho trung tâm dữ liệu chậm lại trong năm 2027 và sự gia tăng giám sát của các cơ quan quản lý Mỹ. Những diễn biến bất lợi liên quan đến Nvidia, cùng việc Washington siết chặt khả năng tiếp cận chip AI tiên tiến của Trung Quốc, cũng làm gia tăng tâm lý thận trọng.

Làn sóng bán tháo nhanh chóng lan sang các thị trường khác. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 giảm 4,7%, xuống mức thấp nhất trong 7 tháng, trong khi TOPIX mất 3,1%. Đặc biệt, cổ phiếu SoftBank Group lao dốc tới 15% trước những lo ngại về giá trị danh mục đầu tư công nghệ của tập đoàn, bao gồm khoản đầu tư gần 65 tỷ USD vào OpenAI.

Chứng khoán Nhật Bản còn chịu thêm sức ép từ triển vọng tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, khi lạm phát tiếp tục duy trì trên mục tiêu 2%.

Tại Hong Kong, Hang Seng giảm 2,1% và tiến sát ngưỡng thị trường giá xuống. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 2,2%, trong khi Shanghai Composite mất 1,7%. Áp lực bán không chỉ giới hạn ở lĩnh vực công nghệ. Chỉ số ASX 200 của Úc, nơi nhóm ngân hàng và khai khoáng chiếm tỷ trọng lớn, cũng giảm 1,6%. Thị trường Singapore mất 1,8%.

Ngược với xu hướng, Ấn Độ nổi lên như một điểm sáng tương đối. Chỉ số Nifty 50 đã tăng 9,4% từ đầu tháng 11, trong bối cảnh thị trường này được một bộ phận nhà đầu tư xem là lựa chọn thay thế nhằm giảm mức độ phụ thuộc vào chu kỳ đầu tư AI.

Việt Nam không nằm ngoài áp lực, FPT mất gần 20% thị giá sau một tháng

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ, chứng khoán Việt Nam cũng đang trải qua giai đoạn điều chỉnh đáng chú ý. Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/11, VN-Index giảm 13,39 điểm, tương đương 0,79%, xuống 1.689,62 điểm. Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp, khiến chỉ số chính thức đánh mất ngưỡng tâm lý 1.700 điểm và lùi về vùng thấp nhất kể từ cuối tháng 7/2026.

Theo báo cáo của Chứng khoán BIDV (BSC), có tới 14/18 nhóm ngành giảm điểm trong phiên 19/11, trong đó công nghệ thông tin là ngành giảm mạnh nhất, tiếp đến là bảo hiểm và bất động sản.

Áp lực bán tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Riêng VIC lấy đi gần 8 điểm của VN-Index, trong khi các mã ngân hàng và công nghệ cũng góp phần kéo thị trường đi xuống.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 996 tỷ đồng trên HoSE, đánh dấu phiên bán ròng thứ ba liên tiếp. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 19/11, khối ngoại đã bán ròng hơn 126.000 tỷ đồng trên sàn này.

Trong câu chuyện này, FPT trở thành một trong những cổ phiếu đáng chú ý nhất. Kết thúc phiên 19/11, cổ phiếu FPT giảm 2,66%, xuống còn 45.700 đồng/cổ phiếu. So với mức 57.100 đồng ngày 19/10, thị giá FPT đã giảm gần 20% chỉ sau một tháng, tương ứng vốn hóa thị trường giảm khoảng 21.500 tỷ đồng, xuống còn 86.200 tỷ đồng.

Đây cũng là cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất trên HoSE trong phiên 19/11, với giá trị khoảng 272 tỷ đồng. Tính từ đầu năm, tổng giá trị bán ròng tại FPT đã vượt 18.400 tỷ đồng.

Chỉ số S&P/ASX 200 giảm mạnh trong 24 giờ qua. Ảnh: Investing

Dù cùng chịu sức ép trong làn sóng điều chỉnh cổ phiếu công nghệ, trường hợp FPT có những khác biệt đáng kể so với Samsung Electronics hay TSMC.

Nếu các nhà sản xuất chip hàng đầu châu Á chịu tác động trực tiếp từ lo ngại về nhu cầu phần cứng AI và khả năng thu hồi vốn đầu tư trung tâm dữ liệu, thì FPT đối mặt với bài toán chuyển đổi mô hình kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin.

Sự phát triển nhanh chóng của AI đang thay đổi phương thức các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ gia công phần mềm, từ mô hình chủ yếu dựa trên số lượng nhân sự và thời gian thực hiện sang các hợp đồng tính theo năng lực và kết quả đầu ra.

Theo báo cáo của Vietcap, một số khách hàng của FPT đã trì hoãn các hợp đồng công nghệ thông tin quy mô lớn trong quý III/2026 để đánh giá lại ngân sách và thử nghiệm những giải pháp AI.

Dù giá trị hợp đồng ký mới của mảng công nghệ thông tin nước ngoài trong 10 tháng đầu năm vẫn tăng khoảng 21% so với cùng kỳ, đạt hơn 40.100 tỷ đồng, riêng tháng 10 chỉ tăng khoảng 3%.

Tuy nhiên, diễn biến giá cổ phiếu không hoàn toàn phản ánh sự suy yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong 10 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 44.959 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 9.954 tỷ đồng, tăng 16,8%. Đặc biệt, doanh thu từ dịch vụ AI và phân tích dữ liệu tăng 50%, đạt 3.292 tỷ đồng. Điều này cho thấy AI vừa tạo ra thách thức đối với mô hình kinh doanh truyền thống, vừa mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Trong ngắn hạn, dòng vốn ngoại và tâm lý nhà đầu tư có thể là những kênh truyền dẫn tác động rõ rệt hơn. Theo BSC, VN-Index đang tiến gần vùng hỗ trợ 1.677 - 1.680 điểm, tương ứng vùng đáy tháng 10. Nếu vùng này không được giữ vững, chỉ số có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.650 - 1.660 điểm.