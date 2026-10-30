Tỷ phú Elon Musk lại đưa ra cảnh báo khốc liệt với các công ty AI

Chi phí đầu tư cho hạ tầng AI đang tạo áp lực tài chính ngày càng lớn, ngay cả đối với những tập đoàn công nghệ giàu tiềm lực nhất Thung lũng Silicon. Tuần trước, Meta ghi nhận dòng tiền tự do âm 2,1 tỷ USD khi chi tiêu cho trung tâm dữ liệu và chip tăng mạnh.

Trong bối cảnh các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu nguồn thu từ AI có đủ bù đắp chi phí đầu tư hay không, người giàu nhất thế giới đã đưa ra một dự báo ảm đạm: hàng trăm doanh nghiệp nhỏ đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng hạ tầng AI có thể không trụ nổi.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X mới đây, tỷ phú Elon Musk cảnh báo hơn 200 công ty điện toán đám mây thế hệ mới (neocloud) có thể đối mặt với “làn sóng đào thải và sáp nhập trên diện rộng”. Đây là những doanh nghiệp mua chip rồi cho thuê lại năng lực tính toán. Theo ông Musk, nguyên nhân là các tổ chức cho vay ngày càng ngần ngại cấp vốn cho những doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu AI.

Tỷ phú Elon Musk cho biết hơn 200 công ty đám mây neocloud có thể không tồn tại được vì các tổ chức cho vay trở nên ngần ngại trong việc cung cấp tài chính vay nợ. (Ảnh: Finn Gomez/Getty Images)

"Thị trường nợ gần như đã đóng cửa hoàn toàn, khiến những công ty không có nguồn doanh thu đáng kể độc lập với các trung tâm dữ liệu AI không còn khả năng tiếp cận vốn", ông Musk viết.

Ông cho biết SpaceX có thể tránh được nguy cơ này nhờ đã huy động thành công 40 tỷ USD vốn vay, đồng thời sở hữu Starlink – nguồn tạo doanh thu không phụ thuộc vào lĩnh vực AI.

Các công ty neocloud thường vay nợ với quy mô lớn để mua những con chip Nvidia đắt đỏ và xây dựng trung tâm dữ liệu, sau đó cho các nhà phát triển mô hình AI thuê lại năng lực tính toán. Khác với những tập đoàn điện toán đám mây quy mô lớn như Google và Meta, vốn có nhiều nguồn doanh thu khác để hỗ trợ các khoản đầu tư vào AI, sự tồn tại của neocloud phụ thuộc trực tiếp vào nhu cầu năng lực tính toán.

Điều này khiến các doanh nghiệp dễ bị tổn thương khi chi phí vay vốn tăng lên hoặc khách hàng cắt giảm chi tiêu. Trong những kịch bản đó, việc duy trì hoạt động và thanh toán các khoản nợ có thể trở thành thách thức lớn đối với các công ty neocloud.

CoreWeave và áp lực từ những khoản nợ khổng lồ

CoreWeave, một trong những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây thế hệ mới lớn nhất thị trường, là ví dụ điển hình cho áp lực tài chính mà ngành này đang phải đối mặt.

Ở chiều tích cực, giá trị hợp đồng doanh thu tồn đọng của CoreWeave đạt 104 tỷ USD vào cuối quý II. Công ty cũng bổ sung thêm 25 tỷ USD cam kết mới từ khách hàng vào đầu quý III. Tuy nhiên, báo cáo tài chính gần nhất cho thấy đến cuối tháng 6, CoreWeave có tổng dư nợ lên tới 35,6 tỷ USD, trong khi lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền chỉ đạt 5,5 tỷ USD. Tháng trước, doanh nghiệp này tiếp tục vay thêm 4,2 tỷ USD.

Những lo ngại về khả năng quản lý khối nợ của CoreWeave đã đẩy chi phí bảo hiểm rủi ro vỡ nợ của công ty lên mức cao kỷ lục trong tuần trước. Các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) cho thấy thị trường đang định giá xác suất CoreWeave vỡ nợ ở mức hơn 60% trong vòng 5 năm tới.

Đây không phải là vấn đề riêng của CoreWeave mà đang trở thành mối lo ngại trên toàn ngành. Ngày 14/10, các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Gartner dự báo áp lực chi phí cùng việc thiếu mô hình kinh doanh đủ khác biệt có thể khiến 80% các công ty neocloud phải ngừng hoạt động vào năm 2030.

Theo các ước tính được đưa ra, những chủ sở hữu trung tâm dữ liệu cần tạo ra tổng doanh thu 8.600 tỷ USD để trang trải chi phí tài chính và đầu tư vốn. Tuy nhiên, doanh thu từ các ứng dụng AI dành cho doanh nghiệp và người tiêu dùng gắn với hệ thống trung tâm dữ liệu này được dự báo chỉ đạt 3.600 tỷ USD.

Cuộc cạnh tranh nguồn vốn ngày càng khốc liệt

Thị trường tài chính cũng có thể trở thành một rào cản lớn đối với quá trình mở rộng hạ tầng AI. Ông Torsten Slok, nhà kinh tế trưởng của Apollo Global Management, nói với CNBC rằng thị trường đang đối mặt với tình trạng "thiếu hụt vốn" dành cho đầu tư hạ tầng AI, bởi lĩnh vực này phải cạnh tranh nguồn tài chính với nhu cầu vay nợ của chính phủ và các khoản thâm hụt ngân sách.

Trong khi đó, những tập đoàn điện toán đám mây quy mô lớn đang tích cực huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu và cổ phiếu, đồng thời lên kế hoạch tiếp tục gọi thêm vốn trong thời gian tới. Khi các doanh nghiệp lớn nhất thị trường thu hút phần lớn nguồn vốn sẵn có, câu hỏi đặt ra là liệu các công ty nhỏ hơn, đặc biệt là những nền tảng điện toán đám mây mới nổi, có còn đủ khả năng tiếp cận nguồn tài chính cần thiết hay không.

Dù vậy, CoreWeave cho rằng các tổ chức cho vay không đánh đồng tất cả doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây AI khi đánh giá rủi ro tín dụng.

"Thị trường điện toán đám mây AI không phải là một khối đồng nhất. Các tổ chức cho vay phân biệt giữa năng lực tính toán mang tính đầu cơ với những doanh nghiệp sở hữu công nghệ khác biệt, khách hàng có uy tín tín dụng, nguồn doanh thu theo hợp đồng và thành tích triển khai đã được chứng minh", người phát ngôn của CoreWeave nói với Fortune.

Vị đại diện này nhấn mạnh: "CoreWeave hiện đã là một doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, hoạt động ở quy mô lớn, với công nghệ và chuyên môn mà những công ty AI hàng đầu thế giới đang dựa vào. Những lợi thế đó tạo nền tảng cho các cơ hội huy động vốn mà chúng tôi tiếp tục nhìn thấy để tài trợ cho quá trình tăng trưởng của mình."

Theo FORTUNE