Đi chợ mua gì khi cá con không ăn, thịt bố mẹ chồng không thích?

Sơ chế hay chế biến món ăn tưởng đã là khâu khó nhất nhưng với những gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống, việc nghĩ hôm nay ăn gì đôi khi còn mất thời gian hơn cả nấu nướng.

Người thích cá, người khác không ăn được; món gà, vịt có thể là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng yêu thích. Khi mỗi thành viên có một sở thích riêng, người đi chợ phải cân nhắc đủ đường để chọn được thực phẩm vừa hợp khẩu vị, vừa không lặp lại thực đơn.

Chị Triệu Thị Lan, phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, mỗi lần đi chợ hay siêu thị, chị thường phải tính toán trước thực đơn cho cả nhà. Thịt lợn là thực phẩm dễ mua, có nhiều mức giá và cách chế biến, nhưng nếu xuất hiện liên tục trong các bữa ăn thì các thành viên cũng dễ ngán.

Trong khi đó, con chị không thích ăn cá, chồng bị dị ứng hải sản, còn bố mẹ chồng không thích thịt gà, vịt. Những lựa chọn tưởng như quen thuộc như cá, tôm, mực hay thịt gia cầm đều không dễ đưa vào thực đơn.

Chị Triệu Thị Lan, phường Cầu Giấy, Hà Nội đi chợ luôn trong cảnh đau đầu vì không biết chọn mua thực phẩm gì cho bữa cơm hôm nay.

"Có hôm tôi đứng tần ngần giữa chợ một lúc lâu mà vẫn không biết nên mua gì. Nếu nấu món mình thích thì sợ người khác không ăn được, còn cứ chiều theo khẩu vị của mọi người thì chính mình lại ngán", chị Lan chia sẻ.

Trước đây, chị nghĩ việc thay đổi bữa ăn khá đơn giản: hôm nào không ăn thịt thì mua cá, chán cá có thể chuyển sang gà, vịt hoặc hải sản. Nhưng khi trực tiếp lo bữa cơm cho nhiều người với những sở thích và yêu cầu riêng, chị mới nhận ra thực đơn gia đình có thể bị thu hẹp đáng kể.

Không chỉ khó chọn thực phẩm, việc chế biến cũng mất thêm thời gian. Người nội trợ phải nghĩ cách biến tấu những nguyên liệu quen thuộc, thay đổi món kho, luộc, xào, nấu canh để tránh cảm giác bữa cơm ngày nào cũng giống nhau.

Khẩu vị khác nhau khiến việc mua thực phẩm khó tính toán, muốn tiết kiệm cũng khó

Câu chuyện của chị Lan trên không chỉ là nỗi băn khoăn của một người nội trợ. Trong những gia đình nhiều thế hệ, sự khác biệt về khẩu vị, thói quen ăn uống và nhu cầu riêng của từng thành viên có thể khiến việc mua thực phẩm trở nên phức tạp hơn.

Người đi chợ không đơn thuần lựa chọn món ăn theo sở thích cá nhân mà phải cân đối số lượng, giá cả, khả năng sử dụng hết thực phẩm và sự phù hợp với các thành viên. Nếu mua nhiều loại nguyên liệu để mỗi người có một món riêng, chi phí và thời gian chuẩn bị đều tăng. Ngược lại, nếu chỉ chọn một vài thực phẩm quen thuộc, bữa ăn dễ rơi vào tình trạng lặp lại.

Trong bối cảnh giá thực phẩm và chi phí sinh hoạt luôn là những khoản cần cân đối, việc mua sắm thiếu kế hoạch còn có thể dẫn đến lãng phí. Một món ăn được mua về nhưng ít người sử dụng, hoặc thực phẩm phải chế biến riêng cho từng thành viên, đều khiến người nội trợ thêm áp lực.

Đáng chú ý, không phải lúc nào sự khác biệt trong khẩu vị cũng có thể giải quyết bằng cách thay đổi món ăn. Với trường hợp dị ứng thực phẩm, việc lựa chọn cần đặt yếu tố an toàn lên trước sở thích. Người chế biến cần chú ý thành phần nguyên liệu và tránh để xảy ra tiếp xúc chéo với thực phẩm gây dị ứng.

Cách giải quyết việc đi chợ không trở thành trách nhiệm của một người

Từ câu chuyện của chị Lan cho thấy việc chuẩn bị thực đơn thường được đặt lên vai người trực tiếp đi chợ và nấu ăn. Trong khi đó, những người cùng ăn lại có thể chỉ đưa ra yêu cầu mình thích hoặc không thích món gì mà chưa thực sự chia sẻ việc lựa chọn thực phẩm.

Một giải pháp đơn giản là các thành viên cùng bàn bạc thực đơn theo tuần, thống nhất những món có thể ăn chung và luân phiên lựa chọn món theo sở thích. Người nội trợ cũng có thể dựa trên một số nhóm thực phẩm phù hợp để thay đổi cách chế biến, thay vì phải nghĩ lại toàn bộ thực đơn mỗi ngày.

Với những gia đình có người dị ứng thực phẩm, cần xác định rõ nguyên liệu phải tránh và thống nhất cách chế biến an toàn. Những thành viên khác cũng nên linh hoạt hơn trong lựa chọn món ăn, thay vì mặc định người nấu phải tìm cách đáp ứng tất cả yêu cầu.

Bữa cơm gia đình vốn là khoảng thời gian để các thành viên quây quần, nhưng nếu việc chuẩn bị luôn trở thành áp lực của một người thì niềm vui ấy cũng dễ bị ảnh hưởng. Đôi khi, cách giải quyết không nằm ở việc tìm thêm thật nhiều món mới mà bắt đầu từ sự chia sẻ: mỗi người cùng góp ý thực đơn, cùng linh hoạt khẩu vị và cùng chia sẻ trách nhiệm chuẩn bị bữa ăn thì cuộc sống mới hạnh phúc.