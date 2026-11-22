Quỹ đất hàng trăm ha và hàng loạt dự án bất động sản

Khả năng tài chính của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes đang trở thành vấn đề đáng chú ý trong quá trình xét xử vụ án liên quan đến những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội).

Tại phiên tòa, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị chức năng, trong đó có Công an TP Hà Nội, tiến hành rà soát sơ bộ nguồn lực tài chính của chủ đầu tư. Kết quả bước đầu cho thấy doanh nghiệp có khả năng đáp ứng nghĩa vụ bồi thường, khắc phục hậu quả đối với những người dân bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, nguồn lực của doanh nghiệp không chỉ nằm ở khoản tiền mặt đã nộp cho cơ quan thi hành án mà còn bao gồm nhiều tài sản có giá trị khác như bất động sản, khách sạn và các dự án khu đô thị tại Hà Nội.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội nhận định tổng hợp các nguồn tài sản này có thể bảo đảm khả năng chi trả cho người dân theo nghĩa vụ của chủ đầu tư.

Ông Lê Thanh Thản được đánh giá có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho cư dân CT6 Kiến Hưng. Ảnh: Anh Văn

Trước đó, ngày 16/11, ông Lê Thanh Thản đã chuyển hơn 530 tỉ đồng vào tài khoản của cơ quan Thi hành án dân sự TP Hà Nội. Đây là khoản tiền đã được nộp thực tế, phục vụ việc khắc phục hậu quả vụ án, đồng thời là nguồn lực tài chính đáng kể trong quá trình giải quyết quyền lợi cho các cư dân CT6 Kiến Hưng.

Không dừng lại ở số tiền đã nộp, tại phần xét hỏi chiều 18/11, ông Thản còn đề cập đến tiềm năng khai thác từ quỹ đất của doanh nghiệp tại Khu đô thị Thanh Hà.

Theo lời khai của bị cáo, khu đô thị này hiện còn hơn 200ha đất chưa được triển khai xây dựng. Doanh nghiệp đã thực hiện một số thủ tục liên quan nhưng diện tích đất nói trên vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch.

Ông Thản cho biết, nếu những vướng mắc về pháp lý được giải quyết, doanh nghiệp có thể tiếp tục đầu tư khoảng 50 tòa nhà ở thương mại tại khu đô thị này.

Ông ước tính giá trị sơ bộ của kế hoạch đầu tư vào khoảng 10.000 tỉ đồng, đồng thời kỳ vọng giá trị tài sản sẽ tăng lên khi các dự án được triển khai và dòng tiền được thu về.

135 căn nhà phải di dời, bài toán bồi thường hàng chục tỉ đồng

Theo phương án được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 17/11, có 125 căn hộ chung cư tại tầng 2 và tầng 3 thuộc ba tòa CT6A, CT6B, CT6C phải di dời để hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng theo quy hoạch.

Bên cạnh đó, 10 căn nhà thấp tầng cũng nằm trong diện phải di dời, phá dỡ do vi phạm quy hoạch. Tổng cộng, 135 căn hộ và nhà thấp tầng thuộc diện phải xử lý theo phương án của thành phố.

Đối với phần lớn diện tích còn lại, gồm gần 1.460 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 của ba tòa chung cư, Hà Nội cho phép tồn tại có điều kiện. Chủ đầu tư phải hoàn thành các nghĩa vụ khắc phục vi phạm và đáp ứng những yêu cầu liên quan trước khi các căn hộ được xem xét giải quyết thủ tục pháp lý theo quy định.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị buộc Công ty Bemes hoàn trả tiền mua nhà cho những người thuộc diện phải di dời, đồng thời yêu cầu ông Lê Thanh Thản liên đới với doanh nghiệp bồi thường thiệt hại cho người dân.

Giá trị hoàn trả và bồi thường được đề nghị xác định theo kết luận định giá ngày 10/7 của Hội đồng định giá. Đổi lại, người dân phải bàn giao lại nhà để doanh nghiệp thực hiện việc khắc phục sai phạm theo phương án đã được thành phố phê duyệt.

Qua khảo sát tại tòa, giá chào bán trung bình được xác định khoảng 56 triệu đồng/m2, trong khi mức giá giao dịch tham khảo bình quân vào khoảng 53 triệu đồng/m2.

Với mức giá này, nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư phải thực hiện có thể tạo áp lực đáng kể, nhất là khi phải đồng thời giải quyết quyền lợi của người mua nhà và xử lý các công trình vi phạm.