Bỏ túi gần 150 tỷ đồng trong một ngày, tài sản đại gia 71 tuổi vượt 4.450 tỷ đồng

Đại gia 71 tuổi bỏ túi cả trăm tỷ đồng trong một ngày

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đứt chuỗi 2 phiên tăng liên tiếp khi ghi nhận mức giảm 16,26 điểm trong phiên giao dịch ngày 30/10. Kết phiên, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.669,57 điểm, thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 23.832 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với phiên liền trước.

Trong khi đó, chỉ số VN30 thậm chí ghi nhận mức giảm hơn 24,58 điểm để đóng cửa ở mức 1.925,18 điểm. Thanh khoản rổ chỉ số này ở mức hơn 11.666 tỷ đồng.

Trái ngược với đà giảm của chỉ số VN-Index, mã cổ phiếu ANV của CTCP Nam Việt do đại gia Doãn Tới giữ vị trí Tổng giám đốc có phiên giao dịch tích cực khi ghi nhận mức tăng 3,38% để đóng cửa ở mức giá 30.600đ/cổ phiếu, thị giá của ANV đã ghi nhận mức tăng gần 55% so với đầu năm.

Tài sản của đại gia Doãn Tới đã tăng gần 55% so với đầu năm nhờ đà tăng của cổ phiếu nắm giữ

Không chỉ tăng về giá, thanh khoản thị trường cũng tăng mạnh khi ghi nhận hơn 3,6 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 110 tỷ đồng. Đây là phiên tăng thứ 2 liên tiếp của ANV bất chấp những rung lắc của VN-Index trong những phiên giao dịch gần đây.

Đà tăng của ANV không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này cũng giúp khối tài sản của đại gia Nguyễn Tới tăng hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, đại gia 71 tuổi đang trực tiếp nắm giữ hơn 146,6 triệu cổ phiếu ANV, với mức tăng trong phiên giao dịch ngày 30/10, khối tài sản của ông Tới tăng thêm hơn 146,6 tỷ đồng và là người có mức tăng tài sản cao nhất sàn chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 30/10. Tính theo giá thị trường, Tổng giám đốc ANV đang nắm giữ khối tài sản có giá trị hơn 4.486 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 55% so với đầu năm.

Doanh nghiệp của đại gia 71 tuổi lãi đậm trong 9 tháng đầu năm

Cùng với đà tăng mạnh của cổ phiếu, ANV cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực 9 tháng đầu năm. Theo đó, trong quý 3, ANV ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2024.

Lợi nhuận gộp của công ty đạt 487 tỷ đồng, tăng 282% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đã tăng gần gấp đôi, từ 12,87% trong quý 3/2024 lên mức 24,37% trong quý 3/2025.

Lợi nhuận trước thuế trong quý 3 đạt 343 tỷ đồng, tăng trưởng hơn gấp 9 lần, tương đương 826% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 283 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của ANV đạt 4.833 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 748 tỷ đồng, gấp gần 18 lần cùng kỳ.

Tổng tài sản của công ty tính đến ngày 30/09/2025 đạt 5.633 tỷ, tăng 16%. Về phía nguồn vốn, nợ phải trả đạt 2.092 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay tài chính ở mức 1.543 tỷ đồng.

Sau khi Mỹ áp thuế với các mặt hàng thủy sản Trung Quốc, đã có 13 tập đoàn lớn liên hệ với ANV để tìm hiểu khả năng cung ứng.

Hiện ANV nổi lên như câu chuyện thành công điển hình của sự chuyển đổi chiến lược. Theo VASEP, công ty con TNHH MTV Ấn Độ Dương của ANV đã trở thành nhà xuất khẩu cá rô phi lớn nhất Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025.

Theo báo cáo của Chứng khoán Phú Hưng, cá rô phi đã đóng góp 21,4% vào tổng doanh thu 9 tháng năm 2025 của ANV (tương đương hơn 1.000 tỷ đồng), trong khi cùng kỳ năm trước, mảng này gần như không đáng kể.

Để đáp ứng nhu cầu, ANV đang chuyển đổi vùng nuôi rộng 600ha tại Bình Phú - vùng nuôi lớn nhất của công ty - sang cá rô phi, trong đó 70% diện tích ao đã được chuyển đổi. Công ty cũng có kế hoạch nâng công suất chế biến lên 1.000 tấn/ngày.

Lợi thế cạnh tranh của ANV đến từ khả năng tự chủ nguyên liệu. Chi phí nuôi cá rô phi của doanh nghiệp chỉ ở mức 23.000-24.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với giá nguyên liệu thị trường 28.000-29.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá bán tại Mỹ lên tới 4,02 USD/kg (tương đương khoảng 104.500 đồng/kg), giúp biên lợi nhuận được cải thiện rõ rệt.