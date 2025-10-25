Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái lớn tại VinSpeed

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáp nhập 1 doanh nghiệp vào VinSpeed

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mới đây phát đi thông báo cho biết CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed và CTCP Quản lý và đầu tư Bất động sản Hưng Long (tên cũ là CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI) sẽ sáp nhập làm một.

Theo công bố, CTCP Quản lý và đầu tư Bất động sản Hưng Long sẽ sáp nhập vào VinSpeed. Sau thương vụ này, VinSpeed sẽ tiếp nhận hơn 243,46 triệu cổ phiếu VIC từ Công ty Hưng Long, tương đương 6,27% vốn điều lệ của Tập đoàn Vingroup.

VinSpeed là doanh nghiệp mới được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập từ ngày 6/5, có vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch Vingroup góp 3.060 tỷ đồng, tương ứng 51% vốn điều lệ. Hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng, nắm 0,5% vốn/người.

Ngoài ra, cơ cấu cổ đông VinSpeed còn có Vingroup (10%), CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (35%) và Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng (3%).

VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đăng ký làm loạt dự án đường sắt quan trọng

Đến ngày 7/7/2025, vốn điều lệ của VinSpeed tăng mạnh lên thành 15.000 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Ở lần thay đổi thông tin doanh nghiêp mới nhất vào ngày 14/10, ông Phạm Thiếu Hoa (sinh năm 1963) được bổ nhiệm thay thế ông Nguyễn Anh Tuấn giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đáng chú ý, ông Phạm Thiếu Hoa hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Vinhomes (VHM). Ông được bầu vào HĐQT công ty từ ngày 8/7/2020.

Theo công bố, trước khi nhận sáp nhập doanh nghiệp, VinSpeed đang sở hữu hơn 135,64 triệu cổ phiếu VIC (3,5%), trong khi đó CTCP Quản lý và đầu tư Bất động sản Hưng Long đang nắm giữ hơn 243,625 triệu cổ phiếu VIC, chiếm tỷ lệ 6,27% vốn điều lệ tập đoàn Vingroup.

Sau giao dịch sáp nhập này, số lượng cổ phiếu VIC do VinSpeed nắm giữ sẽ tăng lên 379,1 triệu cổ phiếu, tương đương 9,77% vốn Vingroup. Giao dịch dự kiến hoàn tất trong khoảng thời gian từ ngày 28/10 đến 26/11. Lượng cổ phiếu VIC do VinSpeed nắm giữ hiện có giá thị trường khoảng 77.000 tỷ đồng.

Trong giao dịch kể trên, cả VinSpeed và Công ty Hưng Long đều có người nội bộ là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup. Hiện ông Vượng cũng đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT tại cả 2 công ty này.

VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đăng ký tham gia loạt dự án đường sắt

Hiện VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đăng ký tham gia đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Dự án có vốn đầu tư khoảng 1,562 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỷ USD), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Theo đăng ký đầu tư dự án, VinSpeed cho biết sẽ chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312.330 tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD). 80% còn lại, khoảng 49,08 tỷ USD, doanh nghiệp đề xuất vay vốn Nhà nước không tính lãi suất trong vòng 35 năm kể từ ngày giải ngân.

Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp kỳ vọng khởi công dự án trước tháng 12 năm nay và đưa vào khai thác toàn tuyến trước tháng 12/2030.

Doanh nghiệp hiện đang đàm phán với các đối tác đến từ những quốc gia có ngành công nghiệp đường sắt phát triển như Trung Quốc, Đức và Nhật Bản nhằm tiếp nhận công nghệ sản xuất đầu máy, toa xe cùng hệ thống tín hiệu, điều khiển. Mục tiêu của VinSpeed là làm chủ công nghệ, tiến tới xây dựng ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam theo hướng tự chủ và hiện đại.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đang tiến xa hơn trong lĩnh vực đường sắt khi tuyên bố thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, chính thức bước chân vào lĩnh vực công nghiệp luyện kim. VinMetal có vốn đầu tư ban đầu 10.000 tỷ đồng, mục tiêu là xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghệ cao tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Nhà máy sở hữu công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1.

Vingroup cho biết dòng sản phẩm chính gồm thép dân dụng trong xây dựng, thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng năng lượng và giao thông tốc độ cao. Vingroup còn hướng tới đáp ứng nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án đang được nghiên cứu, đề xuất xây dựng như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.