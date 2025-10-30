Bầu Đức và thiếu gia Đoàn Hoàng Nam đang sở hữu tài sản khủng thế nào?

Khối tài sản bầu Đức và con trai tăng mạnh

Trong phiên giao dịch ngày 29/10, chỉ số VN-Index tiếp tục rung lắc trước ngưỡng 1.700 điểm, kết phiên, VN-Index tăng 5,33 điểm. Trong ngày chỉ số VN-Index tăng nhẹ, mã cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai do đại gia Đoàn Nguyên Đức giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị có phiên giao dịch tích cực với mức tăng kịch trần để đóng cửa ở mức 16.950đ/cổ phiếu.

Thanh khoản thị trường của HAG cũng tăng vọt với gần 25 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch gần 417 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với phiên liền trước. Trong đó, có gần 10 triệu cổ phiếu được giao dịch ở mức giá kịch trần 16.950đ/cổ phiếu.

Đà tăng mạnh của HAG không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông. Mức tăng này giúp khối tài sản của bầu Đức tăng mạnh. Cụ thể, đại gia phố Núi đang trực tiếp nắm giữ gần 305 triệu cổ phiếu HAG, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 28,84% cổ phần HAG. Chỉ tính riêng phiên giao dịch ngày 29/10, tài sản trên sàn chứng khoán của Bầu Đức ghi nhận tăng thêm hơn 402 tỷ đồng nhờ đà tăng của cổ phiếu HAG. Tính theo giá thị trường, chủ tịch HAG đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 6.195 tỷ đồng.

Cùng với đó, khối tài sản của thiếu gia Đoàn Hoàng Nam cũng vượt mốc 1.000 tỷ đồng lên mức hơn 1.056 tỷ đồng. Khối tài sản thiếu gia nhà bầu Đức đã ghi nhận tăng hơn 200 tỷ đồng sau khi xuống tiền mua 52 triệu cổ phiếu HAG hồi cuối tháng 8 vừa qua. Bà Đoàn Hoàng Anh, con gái bầu Đức, cũng nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 264 tỷ đồng.

HAG của bầu Đức thông qua chủ trương niêm yết 2 công ty con trên sàn chứng khoán - Ảnh: HAG

HAG của bầu Đức lên kế hoạch niêm yết công ty con

Cổ phiếu HAG có phiên tăng mạnh sau khi doanh nghiệp của bầu Đức thông qua chủ trương triển khai kế hoạch niêm yết các công ty con và thông qua các quyết định đầu tư.

Theo đó, HAG sẽ triển khai kế hoạch niêm yết Công ty TNHH Thắng Lợi Gia Lai trong năm 2026 và Công ty Cổ phần Gia Súc Lơ Pang trong năm 2027.

Tính đến ngày 30/9/2025, HAG đang sở hữu 98,78% vốn điều lệ tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai - doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ trồng trọt. HAG đang sở hữu 99,91% vốn tại Gia Súc Lơ Pang - doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.

Ngoài kế hoạch niêm yết các công ty con, HAG còn thông qua kế hoạch trồng thêm 1.000 ha cà phê giống Arabica trong năm 2025, qua đó nâng tổng diện tích cà phê đến hết năm 2025 lên 3.000 ha.

Bên cạnh đó, để đạt mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng vào năm 2028, HAGL còn thống nhất triển khai kế hoạch trồng mới cà phê với diện tích 3.500 ha vào năm 2026 và năm 2027 là 3.500 ha. Như vậy, tổng diện tích cà phê đến cuối năm 2027 sẽ là 10.000 ha với tỷ lệ giống cây trồng 70% Arabica và 30% Robusta.

Diện tích sầu riêng đến thời điểm hiện tại là 2.000 ha, diện tích trồng mới dự kiến 1.000 ha trong 2 năm 2026 và 2027. Tổng diện tích sầu riêng đến cuối năm 2027 sẽ lên mức 3.000 ha.

Ngoài ra, HAGL còn đầu tư xây dựng hai nhà máy chế biến cà phê quy mô lớn tại Lào (công suất 1.500 tấn/ngày) và Việt Nam (công suất 700 tấn/ngày), ứng dụng công nghệ tiên tiến hướng đến sản xuất cà phê nhân chất lượng cao, tận dụng lợi thế về địa lý và thổ nhưỡng để định vị thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Song song với đó, HAG còn đầu tư xây dựng hệ thống kho lạnh để cấp đông sầu riêng với tổng diện tích kho 20.000 m2 và 3 nhà máy chế biến sầu riêng đặt tại Lào và Việt Nam.