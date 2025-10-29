Bỏ túi gần 13.000 tỷ đồng, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt vốn hóa ngân hàng lớn nhất Việt Nam

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ xa ngân hàng có vốn hóa lớn nhất Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày 28/10, có thời điểm VN-Index giảm 31,02 điểm để xuống mức 1.621,52 điểm. Tuy nhiên, lực cầu vào mạnh trong những phút cuối phiên giúp VN-Index hồi phục và kết phiên với mức tăng 27,96 điểm để đóng cửa ở mức 1.680,50 điểm. Thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 29.639 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với phiên liền trước.

Cùng với biến động của chỉ số VN-Index, mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng có phiên biến động mạnh. Có thời điểm VIC chạm mức sàn 199.100đ/cổ phiếu, lực cầu mạnh cuối phiên kéo VIC trở về tham chiếu và ghi nhận mức tăng 6.100đ/cổ phiếu tương đương 2,85% để đóng cửa ở mức giá 220.600đ/cổ phiếu.

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh khi thị giá VIC lập cột mốc mới - Ảnh: VIC

Trong phiên có hơn 5,2 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 1.080 tỷ đồng. Đây tiếp tục là cột mốc mới của thị giá VIC kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Với mức giá này, vốn hóa của Vingroup vượt mức 848.000 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của Forbes, với mức tăng của cổ phiếu VIC trong phiên giao dịch ngày 28/10, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng ghi nhận tăng thêm 489 triệu USD, tương đương hơn 12.880 tỷ đồng lên mức 20,4 tỷ USD (hơn 537.000 tỷ đồng). Với khối tài sản này, chủ tịch Vingroup vươn lên vị trí thứ 118 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD theo thời gian thực của Forbes.

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục bỏ xa giá trị vốn hóa của ngân hàng lớn nhất Việt Nam là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB). Kết phiên giao dịch ngày 28/10, giá trị vốn hóa của VCB dừng ở mức hơn 501.000 tỷ đồng.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón loạt tin tích cực

Thị giá của VIC thiết lập cột mốc mới sau thông tin Chính quyền Thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, và Tập đoàn Vingroup (Việt Nam) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh tại Congo.

Theo MOU, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu và phát triển dự án đại đô thị ven sông trên khu đất rộng khoảng 6.300 hecta, chuyển đổi hơn 300.000 xe xăng sang xe điện; thiết lập thống xe buýt điện và hạ tầng trạm sạc.

Dự án đại đô thị có vị trí chiến lược trong quy hoạch mở rộng thủ đô, tọa lạc giữa bờ nam sông Congo và phía bắc sân bay quốc tế N’djii. Dự án phức hợp, quy mô lớn gồm nhà ở, biệt thự, căn hộ, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí, cùng trọng yếu của các cơ quan chính phủ, bộ ngành trong tương lai.

Vingroup được giao miễn phí 6.300 hecta đất để phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh tại Congo

Mục tiêu của dự án là phát triển một trung tâm đô thị hiện đại góp phần nâng cao chất lượng sống, thay đổi diện mạo đô thị và trở thành điểm đến du lịch cũng như biểu tượng phát triển mới của Kinshasa. Dự án sẽ được thành phố giao đất miễn phí cho Vingroup.

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản, hai bên cũng thống nhất mở rộng hợp tác trong các dự án giao thông xanh, bao gồm việc phát triển hệ thống xe buýt điện, taxi điện và hạ tầng trạm sạc do VinFast và GSM vận hành.

Trong khi đó, VinFast - một công ty con của Vingroup ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với YES BANK, ngân hàng tư nhân lớn thứ sáu Ấn Độ, nhằm cung cấp các gói tài chính bán lẻ và hỗ trợ vốn lưu kho cho mạng lưới đại lý độc quyền của hãng tại quốc gia Nam Á.

Theo thỏa thuận, YES BANK sẽ cung cấp khoản vay ưu đãi cho các đại lý độc quyền của VinFast tại Ấn Độ. Ngoài ra, về phía khách hàng cá nhân, chương trình tài chính bán lẻ mang lại nhiều quyền lợi hấp dẫn như lãi suất cạnh tranh, kỳ hạn trả góp linh hoạt, hỗ trợ tài chính lên đến 100% giá trị xe (bao gồm các chi phí lăn bánh), ưu đãi độc quyền và dịch vụ ưu tiên - áp dụng cho toàn bộ danh mục sản phẩm của VinFast.

Đại diện YES BANK sẽ có mặt tại tất cả showroom VinFast để trực tiếp hỗ trợ khách hàng, giúp việc sở hữu xe điện trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết đối với người tiêu dùng Ấn Độ.

Thông qua hợp tác này, VinFast có thể tận dụng mạng lưới chi nhánh rộng khắp và nền tảng số hóa của YES BANK để tiếp cận khách hàng ở cả khu vực đô thị lẫn các vùng đang phát triển. Thỏa thuận cũng phù hợp với mục tiêu dài hạn của VinFast trong việc thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông xanh tại Ấn Độ, một trong những thị trường xe điện phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay.