Người vợ kín tiếng của đại gia Trương Gia Bình sở hữu cơ ngơi kinh doanh đáng nể

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của FPT, người vợ của đại gia Trương Gia Bình hiện tại là bà Nguyễn Tuyết Mai. Dù không trực tiếp nắm giữ cổ phần FPT nào nhưng người vợ kín tiếng của Chủ tịch FPT đang là lãnh đạo và người đại diện pháp luật của hàng chục doanh nghiệp nhau như Công ty TNHH du lịch và thương mại Á đông Vidotour; Công ty TNHH du lịch châu Á Việt Nam; Công ty cổ phần đầu tư du lịch thương mại viễn đông Vido Group; Công ty THH TM-DV-XD & DL Sài Gòn Đông Dương; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trúc Mai; Công ty TNHH đầu tư thương mại An Khôi; Công ty TNHH du lịch Việt An Vian Travel; Công ty TNHH Hữu nghị Việt Nam - Mỹ La Tinh; Công ty cổ phần Westlake Luxury Hà Nội và Công ty TNHH du lịch Việt Anh Viantour.

Những công ty có quy mô vốn cả trăm đến nghìn tỷ của vợ đại gia Trương Gia Bình

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, những doanh nghiệp của vợ đại gia Trương Gia Bình làm lãnh đạo và là người đại diện pháp luật hoạt động ở nhiều lĩnh vực như xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, điều hành tour và cả kinh doanh BĐS… Trong số những doanh nghiệp kể trên có nhiều doanh nghiệp quy mô vốn điều lệ cả trăm đến nghìn tỷ đồng.

Trong đó, Công ty TNHH du lịch và thương mại Á Đông Vidotour được thành lập tháng 4/1995. Ở lần thay đổi thông tin doanh nghiệp tháng 11/2018, công ty tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 12/2022, bà Nguyễn Tuyết Mai (sinh năm 1968) giữ vị trí Chủ tịch và là chủ doanh nghiệp này.

Công ty cổ phần đầu tư du lịch thương mại viễn đông Vido Group được thành lập tháng 6/2010 có trụ sở tại Quận 3, TP HCM. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2018, công ty tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Bà Nguyễn Tuyết Mai giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ông Trương Gia Bình cùng vợ góp vốn lập công ty kinh doanh BĐS - Ảnh: FPT

Một công ty có vốn điều lệ khủng do bà Mai làm đại diện pháp luật là Công ty cổ phần Westlake Luxury Hà Nội, được thành lập tháng 8/2020, trụ sở tại Quận Tây Hồ, Hà Nội. Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ lên tới 1.200 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH du lịch và thương mại Á Đông Vidotour góp 600 tỷ đồng, tương đương 50% vốn góp, ông Trương Gia Bình, Bà Nguyễn Tuyết Mai mỗi người góp 300 tỷ đồng, tương đương 25% vốn góp mỗi người. Bà Nguyễn Tuyết Mai giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp chỉ đăng ký 4 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là kinh doanh BĐS.

Quy mô những doanh nghiệp còn lại của vợ đại gia Trương Gia Bình

Công ty THH TM-DV-XD & DL Sài Gòn Đông Dương được thành lập tháng 8/2005 có trụ sở tại Quận 3, TP HCM. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2018, vốn điều lệ công ty tăng từ 1 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Ở lần thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 1/2025, bà Nguyễn Tuyết Mai là chủ doanh nghiệp, giữ vị trí Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật.

Công ty THH thương mai và dịch vụ Trúc Mai được thành lập tháng 6/2006, trụ sở tại quận Ba Đình, Hà Nội. Tháng 11/2018, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ gần 3,3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng, trong đó, bà Nguyễn Tuyết Mai góp 9,5 tỷ đồng, tương đương 95% vốn góp và cổ đông Nguyễn Thanh Bình góp 500 triệu đồng, tương đương 5% vốn góp. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 12/2024, bà Nguyễn Tuyết Mai giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH đầu tư thương mại An Khôi được thành lập tháng 9/2010, có trụ sở tại Quận 3, TP HCM. Tháng 11/2018, công ty tăng vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Đến tháng 1/2025, công ty tăng vốn điều lệ lên 25,8 tỷ đồng, bà Nguyễn Tuyết Mai giữ vị trí Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH du lịch Việt An Vian Travel được thành lập tháng 11/2005, có trụ sở tại Quận 3, TP HCM. Tháng 3/2018, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng, đến tháng 10/2018, công ty tăng vốn lên 20 tỷ đồng. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 3/2023, bà Nguyễn Tuyết Mai được đăng ký là chủ doanh nghiệp, giữ vị trí Chủ tịch và là người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH Hữu nghị Việt Nam - Mỹ La Tinh được thành lập tháng 6/2016, có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tháng 3/1017, công ty tăng vốn từ 10 tỷ đồng lên 12 tỷ đồng với 5 cổ đông góp vốn. Thời điểm này, ông Thái Quốc Minh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 11/2019, bà Nguyễn Tuyết Mai trở thành cổ đông lớn của công ty với số vốn góp 11,88 tỷ đồng, tương đương 99% vốn, cổ đông Thái Quốc Minh góp 120 triệu đồng. Bà Nguyễn Tuyết Mai cũng giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH du lịch Việt Anh Viantour được thành lập tháng 3/2022, có trụ sở chính tại quận 3 TP HCM, với vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Bà Nguyễn Tuyết Mai là chủ doanh nghiệp, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Cùng với đó, tháng 2/2023, bà Nguyễn Tuyết Mai được đăng ký chức danh Chủ tịch và là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH du lịch châu Á Việt Nam, được thành lập tháng 12/2009 cũng có trụ sở tại Hà Nội.