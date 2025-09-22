Mỹ lập “Kho dự trữ Bitcoin chiến lược”: Thông điệp gì gửi tới nhà đầu tư?

Đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ công khai coi Bitcoin là tài sản chiến lược, với giá trị tương tự “vàng kỹ thuật số”. Thông điệp này ngay lập tức mang lại tính chính danh cho Bitcoin – vốn lâu nay bị coi là tài sản mang tính đầu cơ.

Tính đến tháng 8/2025, Mỹ đang nắm giữ gần 200.000 Bitcoin, trị giá khoảng 24 tỷ USD, trở thành một trong những quốc gia sở hữu Bitcoin nhiều nhất thế giới. Việc Washington tham gia vào thị trường tiền số khiến giới đầu tư định chế và doanh nghiệp coi Bitcoin là kênh đầu tư hợp pháp, thay vì chỉ là một canh bạc rủi ro.

Điều này ảnh hưởng thế nào đến người dân và nhà đầu tư Mỹ?

Sự công nhận chính thức có thể mở đường cho nhiều công ty Mỹ chấp nhận hoặc nắm giữ Bitcoin trong bảng cân đối kế toán, kéo theo các sản phẩm tài chính truyền thống – từ quỹ hưu trí 401(k) tới các quỹ IRA – có thể bổ sung thêm Bitcoin. Nhà đầu tư cá nhân cũng có thêm cơ sở pháp lý, giảm bớt lo ngại về rủi ro quy định.

Tuy nhiên, động thái này còn hé lộ mối lo ngại của chính phủ Mỹ về sức mạnh dài hạn của đồng USD. Nửa đầu năm 2025, chỉ số USD (DXY) ghi nhận mức giảm tệ nhất trong hơn 50 năm, trong khi tỷ trọng USD trong dự trữ ngoại hối toàn cầu đã giảm xuống còn 58%, so với 71% vào năm 2000. Việc Washington đa dạng hóa sang Bitcoin cho thấy niềm tin tuyệt đối vào USD không còn vững chắc như trước.

Theo giới phân tích, sự khan hiếm tự nhiên của Bitcoin – chỉ có 21 triệu đồng – kết hợp với việc chính phủ Mỹ hậu thuẫn, có thể đẩy nhu cầu và giá trị tăng mạnh khi ngày càng nhiều công ty, quỹ đầu tư tham gia.

Song rủi ro vẫn rất lớn. Bitcoin nổi tiếng biến động dữ dội, từng có lúc rớt 70–80% so với đỉnh trong các chu kỳ trước. Ngay cả khi triển vọng lạc quan, các đợt điều chỉnh 30–50% vẫn được dự báo. Do đó, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên phân bổ 1–5% danh mục cho tiền số, tránh dồn hết tài sản vào kênh này.

Bitcoin có thực sự là “lá chắn chống lạm phát”?

Những người ủng hộ cho rằng nguồn cung hữu hạn giúp Bitcoin không bị mất giá như tiền pháp định, vốn có thể bị in thêm vô hạn. Động thái của Washington được xem là sự thừa nhận rủi ro lạm phát đang đe dọa sức mua của đồng USD.

Tuy vậy, lịch sử cho thấy Bitcoin không phải lúc nào cũng vận hành như một kênh bảo toàn giá trị. Trong các giai đoạn lạm phát gần đây, Bitcoin nhiều khi biến động cùng chứng khoán, thay vì giữ ổn định như vàng. Vì thế, để phòng ngừa lạm phát, giới chuyên gia khuyến khích kết hợp Bitcoin cùng các tài sản khác như vàng, bất động sản, trái phiếu chống lạm phát (TIPS) hay hàng hóa.

Không ít nhà kinh tế học hoài nghi việc chính phủ Mỹ đưa Bitcoin vào kho dự trữ, coi đây là bước đi mang tính đầu cơ hơn là chính sách tài khóa bền vững. Nguy cơ an ninh mạng cũng không nhỏ, khi việc tập trung hàng chục tỷ USD tài sản số có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Ngoài ra, chính sách dự trữ Bitcoin có thể thay đổi nếu chính quyền sau này đảo ngược quyết định, tạo ra biến động lớn trên thị trường. Trong trường hợp Mỹ buộc phải bán ra lượng lớn Bitcoin để ứng phó khủng hoảng, thị trường tiền số hoàn toàn có thể bị chao đảo vì quy mô của nó vẫn nhỏ so với thị trường tài chính truyền thống.