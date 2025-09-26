Bitcoin và thị trường tiền số “dậy sóng” trước hạn chót 22 tỷ USD

Trong tuần qua, thị trường tiền số chứng kiến đợt giảm mạnh, khiến hơn 140 tỷ USD vốn hóa “bốc hơi”. Ether có thời điểm giảm tới 4,8%, xuống dưới 4.000 USD – mức thấp nhất gần 7 tuần, trước khi hồi phục nhẹ quanh mốc này. Bitcoin cũng sụt 1,8%, còn khoảng 111.539 USD.

Nguyên nhân chính đến từ việc hơn 1,7 tỷ USD các vị thế “đặt cược giá tăng” bị thanh lý, kéo theo hiệu ứng dây chuyền. Trên các sàn giao dịch phái sinh ít minh bạch, các lệnh bán bắt buộc thường khuếch đại biến động, khiến giá giảm thêm. Trong vòng 24 giờ, riêng với Ether, hơn 370 triệu USD lệnh mua khống đã bị xóa sổ.

Điều gì sẽ xảy ra khi 22 tỷ USD hợp đồng sắp đáo hạn?

Theo sàn phái sinh Deribit, thứ Sáu này sẽ có hơn 17 tỷ USD hợp đồng liên quan tới Bitcoin và khoảng 5,3 tỷ USD hợp đồng Ether hết hạn. Đây được xem là “phép thử” mới cho sức chịu đựng của thị trường vốn đang mong manh.

Các chuyên gia lo ngại, nếu Ether giảm xuống dưới mốc 3.800 USD, làn sóng thanh lý mới sẽ ập đến. Rachael Lucas – chuyên gia phân tích tại BTC Markets – cho rằng tín hiệu kỹ thuật hiện đều đang chỉ báo áp lực giảm ngắn hạn. Tính riêng từ đầu tuần, các quỹ ETF Ether niêm yết tại Mỹ đã bị rút gần 300 triệu USD.

Biến động giá ảnh hưởng ra sao đến doanh nghiệp nắm giữ tiền số?

Sự lao dốc của Bitcoin và Ether khiến nhiều công ty niêm yết – vốn nắm giữ lượng lớn tiền số trong bảng cân đối – rơi vào tình thế khó khăn. Cổ phiếu của họ bị gắn chặt với giá trị token, và đang dần giao dịch sát bằng với số tiền số nắm giữ.

Hai doanh nghiệp Bitmine Immersion Technologies và SharpLink Gaming đã mất hơn 4% giá trị cổ phiếu trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa tại Mỹ hôm thứ Năm. Bên cạnh đó, mô hình “kho bạc tiền số” cũng lung lay: mức chênh lệch giữa giá cổ phiếu và giá trị tài sản ròng ngày càng thu hẹp, trong khi việc phát hành thêm làm pha loãng lợi ích cổ đông hiện hữu.

Dù vậy, nếu nhìn dài hạn, Bitcoin và Ether vẫn nằm trong nhóm tài sản tăng giá mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Tony Sycamore – chuyên gia phân tích tại IG Australia – nhận định: “Nếu Ether đóng cửa tuần này dưới 4.000 USD, vùng tiếp theo có thể là 3.700–3.500 USD”.