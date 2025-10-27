Nhật Bản ra mắt tiền số neo theo đồng yên đầu tiên thế giới

Stablecoin là dạng tiền kỹ thuật số được neo theo giá trị của tiền pháp định – như USD hay yên – giúp giao dịch nhanh và rẻ hơn nhưng vẫn ổn định về giá.Tại Nhật Bản, startup JPYC sẽ phát hành đồng stablecoin mới, hoàn toàn có thể quy đổi 1:1 sang đồng yên và được bảo chứng bằng tiền gửi ngân hàng cùng trái phiếu chính phủ Nhật (JGB). Đây là bước đi quan trọng trong bối cảnh quốc gia này vẫn chủ yếu dùng tiền mặt và thẻ tín dụng trong giao dịch hàng ngày.

Theo Nikkei, ba “ngân hàng lớn” của Nhật cũng đang chuẩn bị ra mắt stablecoin riêng, mở đường cho việc phổ biến đồng tiền kỹ thuật số trong một xã hội từng được xem là “bảo thủ” về thanh toán.

Thế giới đang bước vào “kỷ nguyên stablecoin”

Không chỉ Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc đều đang đẩy mạnh nghiên cứu stablecoin.

Tại Mỹ, động thái ủng hộ từ Tổng thống Donald Trump đã khiến lĩnh vực blockchain hồi sinh mạnh mẽ. Trong khi đó, Trung Quốc cũng xem xét cho phép sử dụng stablecoin gắn với nhân dân tệ, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy đồng tiền số quốc gia.

Hiện nay, stablecoin neo theo USD chiếm hơn 99% nguồn cung toàn cầu, theo số liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS). Tuy nhiên, châu Á đang bắt đầu vươn lên: Nhật Bản đã ban hành quy định cấp phép stablecoin từ năm 2023, còn Hàn Quốc cam kết sẽ cho phép phát hành stablecoin gắn với đồng won trong tương lai gần.

Các nhà hoạch định chính sách cảnh báo rằng stablecoin có thể khiến dòng tiền chảy ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống, làm giảm vai trò của các ngân hàng thương mại trong hệ thống thanh toán toàn cầu.

Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Ryozo Himino nhận định: “Stablecoin có thể trở thành nhân tố chủ chốt trong hệ thống thanh toán quốc tế, thay thế một phần vai trò của tiền gửi ngân hàng. Giới quản lý toàn cầu cần nhanh chóng thích ứng với thực tế mới này.”

Dù vậy, xu hướng thanh toán không tiền mặt tại Nhật đang tăng nhanh: tỷ lệ thanh toán điện tử đã tăng từ 13,2% năm 2010 lên 42,8% vào năm 2024, cho thấy xã hội Nhật đang dần sẵn sàng cho sự thay đổi này.

Liệu đồng yên kỹ thuật số có thể cạnh tranh với “stablecoin đô la”?

Theo Tomoyuki Shimoda, cựu quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật và hiện là giảng viên Đại học Rikkyo, quá trình phổ biến stablecoin gắn với đồng yên sẽ mất thời gian.

“Có nhiều nghi ngờ liệu đồng stablecoin yên có thể lan rộng hay không. Nếu các ngân hàng lớn tham gia, tiến trình có thể nhanh hơn, nhưng vẫn phải mất ít nhất 2–3 năm,” ông nói.

Để khuyến khích người dùng, JPYC tuyên bố không thu phí giao dịch trong giai đoạn đầu, và sẽ kiếm lợi nhuận từ lãi suất trái phiếu chính phủ nắm giữ – một chiến lược cho thấy mục tiêu dài hạn của họ là chiếm lĩnh thị phần trước khi thu phí.