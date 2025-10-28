Thuê giúp việc, ai ngờ rước trộm vào nhà suốt 4 năm, nhẫn kim cương “mất đứt”

Giúp việc ăn cắp đồ hiệu, đem bán lấy tiền mua vàng

Li Li - một phụ nữ ở Lão Tây Môn, Thượng Hải đã thuê giúp việc được 6 năm. Nhưng mới đây, cô mới nhận ra mình đã “rước cáo vào nhà”.

Người giúp việc Zhang đã lén lút trộm đồ đạc trong nhà cô trong suốt 4 năm. Theo camera giám sát trong nhà ghi hình lại, Zhang không chỉ mặc thử quần áo của Li Li mà còn lấy trộm hơn chục món trang sức của cô.

Vào ngày 28/6, Li Li chuẩn bị cùng cả nhà đi chụp ảnh gia đình. Tuy nhiên khi mở hộp trang sức, cô phát hiện hai viên kim cương màu với tổng trị giá 650.000 NDT (hơn 2,3 tỷ đồng) đã biến mất. Cô và gia đình đã tìm kiếm khắp nhà nhưng không thấy.

Li Li cho biết, cô hiếm khi đeo hai viên kim cương này mà thường cất chúng trong một hộp trang sức để dưới tủ tivi ở phòng ngủ chính. Lần cuối cùng cô nhìn thấy chúng là vào thấng 6 năm ngoái, khi một người bạn của cô hỏi mua một viên. Cô đã chụp ảnh hai viên và gửi cho bạn.

Khoảng thời gian hơn một năm khiến việc điều tra trở nên khó khăn. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là nhà Li Li nằm ở tầng 7, không thể leo vào từ bên ngoài và khóa cửa không hề bị phá. Điều này có nghĩa là nghi phạm có chìa khóa nhà hoặc một thành viên trong gia đình đã mở cửa cho kẻ trộm vào.

Li Li tiết lộ, dù có khách đến chơi thì khách cũng không được vào phòng ngủ chính. Ngoài 3 thành viên trong gia đình, hai người giúp việc trong nhà cũng có chìa khóa.

Cảnh sát sau khi tiếp nhận vụ việc đã mở một cuộc điều tra đối với hai người giúp việc. Li Li cũng lắp thêm một camera giám sát ở một vị trí bí mật trong nhà.

Sau đó, Li Li bắt đầu kể lại những điều kỳ lạ xảy ra trong vài năm qua. Đồ ăn vặt trong nhà thường hết rất nhanh, Li Li ban đầu đổ lỗi cho chồng và con nhưng cả hai khẳng định chưa từng ăn một miếng nào.

Không chỉ vậy, những chiếc băng đô và đồ lót hàng hiệu cũng bị mất. Cô từng mua 20 chiếc quần lót nhưng khi đếm lại thấy thiếu mất 6-7 cái. Tuy nhiên, Li Li cho rằng đây là đồ cá nhân, chắc chắn người giúp việc sẽ không bao giờ lấy, có khả năng là cô nhớ nhầm số lượng. Vì vậy, cô cũng đã bỏ qua chuyện này.

Thậm chí, người này còn ngang nhiên lấy một chiếc túi hàng hiệu cỡ nhỏ của cô để sử dụng. Khi bị Li Li phát hiện, người này còn nói rằng chính Li Li đã tặng cho bà. Lúc này, Li Li vẫn cho rằng lỗi ở bản thân, chỉ thầm dặn lòng sẽ không bao giờ tặng gì cho người giúp việc nữa.

Thế nhưng, sự nhượng bộ hết lần này tới lần khác chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Li Li phát hiện 5 chiếc đồng hồ hàng hiệu, rất nhiều trang sức và túi xách, thậm chí một số bộ đồ ăn bằng sứ đắt tiền cũng bị mất cắp.

Điều tra viên của vụ án sau đó phát hiện ra tình hình tài chính của bà Zhang - người giúp việc cho nhà Li Li vào buổi sáng có nhiều điểm bất thường. Có người từ cửa hàng trang sức thường xuyên chuyển tiền cho bà.

Cuối cùng, sau khi ghi hình lại hành vi trộm cắp của bà Zhang qua camera, cảnh sát đã chặn bà lúc bà vừa tan làm và phát hiện rất nhiều đồ trang sức, thậm chí còn có cả một chiếc quần lót màu đen trong túi của bà Zhang.

Bà Zhang sau đó khai nhận rằng đã trộm nhiều món đồ ở nhà Li Li. Chỉ cần thấy thích món nào, bà sẽ lấy món đó. Sau đó nếu đã dùng chán, bà sẽ mang đến tiệm đồ cũ để bán hoặc đổi. Trong suốt 6 năm làm giúp việc, bà đã ăn trộm liên tục trong suốt 4 năm, bán hàng chục món đồ và tổng cộng thu được hơn 100.000 NDT (361 triệu đồng). Số tiền này được bà Zhang dùng để chi tiêu hàng ngày và mua vàng.