Tiền điện tử có thể 'mở cánh cửa xuống địa ngục' do thương chiến

Đồng Bitcoin (BTC) đang trên đà suy thoái kể từ ngày 7/10 và giao dịch quanh vùng giá 106.800 - 108.000 USDT/ đơn vị (tại thời điểm sáng 23/10 theo giờ Việt Nam).

Bitcoin tiếp tục lao dốc.

Kể từ 7/10 đến nay, giá Bitcoin đã 2 đợt lấy lại vị tjế tăng nhưng đều thất bại do tác động từ các thông tin về căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các nước lớn.

Biểu đồ giá cho thấy, 102.000 USDT tạo ra ngày 10/10 vẫn đang là đáy của Bitcoin. Nếu không có các tin tức hỗ trợ từ Mỹ thì khả năng cao, thị giá loại tiền số này có thể về vùng 102.000 USDT hoặc thậm chí giảm mạnh hơn nếu bùng phát căng thẳng mới.

Ngoài Bitcoin, trong 24 giờ qua, thị trường cũng ghi nhận sự suy giảm của các đồng tiền lớn như ETH -1,70%, SOL -2,86%, XRP -2,18% hay như đồng ADA từng được đưa vào kho dự trữ của Mỹ cũng giảm 3,10%...

Sự suy giảm của các đồng tiền lớn đã kích hoạt đợt bán tháo mạnh trên toàn thị trường, tiếp tục lao dốc trong khi tâm lý giao dịch của nhà đầu tư đang trở nên thận trọng.

Lý do dẫn đến cú sập thứ 3 chỉ sau vài ngày của thị trường tiền điện tử đến từ việc Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với 2 công ty dầu của Nga nhằm gia tăng áp lực khiến Nga có thể chấp thuận các điều khoản ngừng bắn tại Ukaraine.

Vào khoảng 4 giờ sáng 23/10 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng dòng trạng thái kèm quyết định của Bộ Tài chính Mỹ về việc trừng phạt Nga. "“Bộ Tài chính trừng phạt các công ty dầu mỏ lớn của Nga, kêu gọi Moscow ngay lập tức đồng ý ngừng bắn” - ông viết trên mạng xã hội Truth Sosial.

Hành động của Mỹ diễn ra ngay trước khi các thông tin về Hội nghị thưởng đỉnh lần 2 giữa tổng thống Nga - Mỹ dự kiến diễn ra sau đây ít ngày. Hiện Nga chưa đưa ra phản ứng về hành động trừng phạt của Mỹ.

Giới phân tích lo ngại, căng thẳng Nga - Mỹ xoay quanh vấn đề Ukaraine bùng phát cộng hưởng với xung đột thương mại Mỹ - Trung là nỗi kinh hoàng với kinh tế thế giới. Trong đó, thị trường rủi ro cao như tiền điện tử sẽ dẫn đầu 'đoàn tàu' tài chính mở cánh cửa địa ngục, bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có giảm lãi suất điều hành tháng 10 hay không.