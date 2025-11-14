Bitcoin lại “đỏ lửa”: Tiếp tục Phá đáy, chuyên gia đồng loạt cảnh báo

Bitcoin có lúc giảm tới 3,9% xuống còn 97.956 USD, đánh dấu mức thấp nhất trong nhiều tuần. Đà giảm bắt đầu từ đầu tháng 10 đã khiến thị trường tiền số bốc hơi hơn 450 tỷ USD vốn hóa. Các nhóm vốn từng là “trụ đỡ” gồm quỹ đầu tư lớn, các ETF và các doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin đều thu hẹp vị thế.10x Research cho biết dòng tiền ETF suy yếu, nhà đầu tư dài hạn tiếp tục bán ra, còn nhà đầu tư nhỏ lẻ gần như đứng ngoài, tạo nên một giai đoạn giảm rõ rệt của thị trường.

Thị trường truyền thống đã tác động thế nào đến Bitcoin?

Theo Wintermute, áp lực bán giao ngay và hoạt động phòng hộ của doanh nghiệp đã đè nặng lên Bitcoin. Khi thị trường thiếu các câu chuyện tích cực riêng về tiền số, sự liên hệ với chứng khoán công nghệ càng mạnh.

Sự biến động mới trên Phố Wall khi đợt phục hồi sau tin chính phủ Mỹ thoát đóng cửa nhanh chóng tắt ngấm tiếp tục lan sang tiền số.

Việc các báo cáo kinh tế Mỹ bị trì hoãn khiến nhà đầu tư nghi ngờ Fed có thể sớm cắt giảm lãi suất, làm tăng áp lực lên các tài sản tăng trưởng như công nghệ và tiền số.

Các cổ phiếu liên quan đến tiền số chịu tác động mạnh nhất. Cổ phiếu Strategy Inc., vốn được dùng như “cửa sau” để đầu tư Bitcoin, đã lao dốc mạnh trong nhiều tuần.Khoảng chênh lệch giá so với giá trị tài sản ròng từng là lợi thế thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ gần như biến mất, thổi bay hàng tỷ USD vốn của nhà đầu tư.

Trên thị trường phái sinh, nhu cầu bảo vệ rủi ro tăng vọt. Sàn Deribit ghi nhận lượng hợp đồng quyền chọn bán quanh vùng 90.000–95.000 USD tăng mạnh.

Tín hiệu kỹ thuật nói gì về triển vọng Bitcoin?

Dù vẫn tăng khoảng 5% từ đầu năm và cao hơn 40% so với sau cuộc bầu cử Mỹ 2024, Bitcoin đã mất đà tăng rõ rệt.

Đợt rơi mạnh bắt đầu từ đầu tháng 10, khi gần 19 tỷ USD đòn bẩy bị thanh lý chỉ trong một ngày cú sốc khiến tâm lý thị trường chao đảo. 10x Research lưu ý rằng các chu kỳ giảm trước đây (mùa hè 2024 và đầu 2025) đều khiến Bitcoin mất 30–40%. Hiện đồng tiền này đã giảm hơn 20% từ đỉnh 2025, và chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng.

10x cho biết Bitcoin hiện nằm dưới đường trung bình dài hạn chỉ báo từng nhiều lần đánh dấu bước ngoặt của thị trường tiền số. Điều này cho thấy động lực tăng giá đang yếu dần và tâm lý nhà đầu tư ngày càng tiêu cực .“Không còn là dấu hiệu, mà Bitcoin và phần lớn thị trường tiền số đã thực sự ở trong giai đoạn giá xuống”, 10x nhấn mạnh.