Bitcoin giảm sốc, 508 triệu USD bị thanh lý: Nhà đầu tư hoảng loạn, chuyên gia chỉ rõ nguyên nhân

Bitcoin giảm sốc: Phía sau “kế hoạch B” của chính quyền Tổng thống Trump

Theo dữ liệu từ Coindesk, giá Bitcoin (BTC) hôm nay tiếp tục giảm sâu. Cập nhật tại thời điểm 16 giờ 20 phút chiều 24/2 (giờ Việt Nam), mỗi BTC hiện giao dịch quanh mốc 63.242 USD, giảm 4,81% trong 24 giờ qua, và là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2/2026.

Hiện, Bitcoin thấp hơn khoảng 48% so với đỉnh 126.000 USD hồi tháng 10 năm ngoái và thấp hơn khoảng 5,5% so với đỉnh 69.000 USD năm 2021.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm nhẹ 0,64%, hiện còn 2.220 tỷ USD. Đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới Ethereum lùi về vùng 1.844 USD mỗi token, giảm 0,7% trong vòng 24 giờ qua và giảm 7,5% sau một tuần.

Đợt rung lắc gần đây của Bitcoin khiến giới giao dịch đứng ngồi không yên khi thị trường biến động cực nhanh. Ảnh Coindesk

Cấu trúc giá của Bitcoin đang bắt đầu suy yếu trên biểu đồ 8 giờ. Một mô hình vai-đầu-vai đã hình thành, và đường viền cổ của mô hình này hiện nằm gần vùng 60.000 USD. Vì thế, đây là mức hỗ trợ ngắn hạn quan trọng nhất hiện tại.

Sự suy yếu về kỹ thuật này xảy ra khi thợ đào vẫn liên tục bán ra mạnh mẽ. Theo dữ liệu của Glassnode, chỉ số thay đổi vị thế ròng của thợ đào liên tục âm từ ngày 09/01/2025 tới ngày 23/02/2025. Giai đoạn kéo dài 46 ngày này là chuỗi đầu hàng dài nhất của thợ đào trong năm qua. Cao điểm của chuỗi này rơi vào ngày 06/02/2025, hai ngày sau khi giá BTC tạo đáy quanh mức 60.400 USD.

Với lợi nhuận sụt giảm và BTC đang điều chỉnh, thợ đào không còn động lực để giữ lại Bitcoin. Thay vào đó, họ buộc phải bán lượng dự trữ, làm tăng nguồn cung trên thị trường. Áp lực bán kéo dài này khiến cấu trúc của Bitcoin càng thêm suy yếu. Nhưng thợ đào không phải là nhóm duy nhất rút lui.

Nhu cầu từ các tổ chức cũng đang dần giảm sút, tạo thêm rủi ro mới gần vùng hỗ trợ quan trọng 60.000 USD.

Nhu cầu từ các tổ chức thông qua các quỹ ETF Bitcoin đã giảm đáng kể trong những tuần gần đây. Bitcoin ghi nhận sáu tuần liên tiếp bị rút vốn khỏi các ETF. Đây là chuỗi rút vốn dài nhất kể từ khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ra mắt.

Dòng tiền ETF suy yếu. Ảnh SoSo Value.

Đặc biệt dữ liệu từ CoinGlass cho thấy, chỉ trong 24 giờ đã có 144.839 trader (nhà giao dịch) bị thanh lý, với tổng giá trị hơn 508 triệu USD, trong đó 92% là các vị thế long.

Chỉ số Crypto Fear & Greed do Alternative.me công bố rơi xuống mức 5/100 – vùng “sợ hãi tột độ”, và chỉ xuất hiện ba lần kể từ năm 2018.

Mức điểm này phản ánh tâm lý hoảng loạn lan rộng, khi nhà đầu tư ồ ạt thoát vị thế trước áp lực giảm giá.

Nguyên nhân trực tiếp của đợt sụt giảm được cho là xuất phát từ “kế hoạch B” của chính quyền Tổng thống Trump.

Sau khi Tòa án Tối cao tuyên các mức thuế đối ứng hiện hành là bất hợp pháp, ông Trump ngay lập tức công bố chính sách thuế quan toàn cầu mới, tái khẳng định ý định áp thuế. Lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới khiến dòng tiền rút nhanh khỏi các tài sản có độ biến động cao.

Cú giảm mạnh của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh làn sóng AI gây áp lực lên cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các công ty phần mềm. Nhiều chuyên gia cho rằng Bitcoin, một dạng “tiền được lập trình” cũng chịu ảnh hưởng từ xu hướng này.

Mới nhất, cổ phiếu IBM giảm hơn 11% sau khi Anthropic tuyên bố AI có thể tự động nâng cấp hệ thống COBOL, đe dọa mô hình kinh doanh truyền thống. Diễn biến cho thấy AI không chỉ tác động ngành phần mềm mà còn lan sang thị trường tài sản số, làm gia tăng áp lực lên Bitcoin.

Theo quan điểm của bà Jeff May, Giám đốc vận hành của sàn giao dịch tiền số BTSE, việc tăng thuế đột ngột dường như đang kích hoạt làn sóng bán tháo trong tâm lý nhà đầu tư lo ngại thị trường còn tiếp tục giảm sâu.

Trong khi bà Gracy Chen, CEO của Bitget nhận định về mặt kỹ thuật, giá 60.000 USD vẫn là ngưỡng hỗ trợ then chốt hiện nay. Tuy nhiên, nếu có sự kiện vĩ mô lớn hay dòng tiền ETF tiếp tục bị rút nhanh, giá hoàn toàn có thể giảm mạnh về 50,000 USD. Tại các vùng giá này, thanh khoản cao và hỗ trợ lớn, nên khả năng giá bật lên và phục hồi là rất dễ xảy ra.