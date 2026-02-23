Giá vàng hôm nay mới nhất (23/2) tăng khủng khiếp: Người mua xếp hàng đông nghịt, nhà vàng cháy hàng

Giá vàng hôm nay 23/2 tăng mạnh

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 23/2, người dân ngay từ sáng sớm đã đi xếp hàng mua vàng khi giá vàng hôm nay tăng từ 2,1 - 5,6 triệu đồng/lượng. Đông đảo người mua đã có mặt đông kín nhà vàng Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội) từ lúc cửa hàng chưa mở cửa giao dịch.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết do lượng khách đến mua quá lớn. Thời điểm khoảng 10 giờ sáng, cửa hàng phải thông báo tạm dừng bán do hết hàng.

Người mua chờ xếp hàng đông kín cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội) trong ngày hôm nay 23/2. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 12 giờ trưa ngày 23/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 5,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 3,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Từ 8 giờ sáng chỗ để xe tại cửa hàng vàng đã chật kín, nhiều người mua phải để xe nơi khác. Ảnh: Thái Nguyễn

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới "bay cao"

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 12 giờ 15 phút hôm nay ngày 23/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 5.155 USD/ounce, tăng mạnh 47 USD/ounce so với chốt phiên tuần vừa qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, sau 1 tuần tương đối yên tĩnh, giá vàng đã lấy lại được mốc 5.000 USD/ounce và tăng vượt mức 5.100 USD/ounce trước thềm cuối tuần khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn địa chính trị và hỗn loạn ở Trung Đông nếu Mỹ phát động một cuộc tấn công vào Iran.

Việc giá vàng tăng trở lại vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã điều các tàu sân bay, máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát đến nhắm mục tiêu vào Iran, đánh dấu sự tập trung hỏa lực lớn nhất của Mỹ trong khu vực kể từ Chiến tranh Iraq.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng, cho đến nay, sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn vẫn còn hạn chế, khi giá vàng dự kiến ​​sẽ kết thúc tuần với mức tăng khiêm tốn 0,5%.

“Việc thị trường vàng không có phản ứng gì khi tiếp tục dao động quanh mức 5000 USD/ounce cho thấy sự hoài nghi của thị trường về việc liệu sự tích trữ này có phải là một chiêu trò lớn nhằm buộc Iran nhượng bộ hay liệu rằng có sẵn sàng đưa vấn đề giá cả phải chăng trở lại chương trình nghị sự của Mỹ khi giá xăng tăng cao trong bối cảnh xung đột hay không”, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank cho biết.

Theo ông Bernard Dahdah, nhà phân tích kim loại quý tại Natixis, giá vàng có thể tăng tới 15% nếu Mỹ phát động một cuộc tấn công vào Iran.

"Phần lớn sự tăng giá sẽ diễn ra trong vài tuần đầu tiên. Sau đó, chúng tôi dự đoán giá sẽ bắt đầu giảm khi thị trường nhận thức được những tác động và thích nghi. Do giá đang đi ngang, chúng tôi ước tính điều này có thể dẫn đến mức giá 5.500 - 5.800 USD/ounce trong 2 tuần sau khi cuộc tấn công bắt đầu", ông Dahdah nhận định.