Sau ồn ào bạo hành, TikToker ‘Thắng không kịp’ bị nhãn hàng chấm dứt hợp tác

Sự kiện: Thông tin thị trường

Hoàng Hà Angels vừa đưa ra thông báo chính thức về việc ngừng hợp tác truyền thông với ông Phùng Văn Thắng (TikToker Thắng không kịp) sau ồn ào liên quan đến vợ cũ.

Vừa mới đây, kênh TikTok Hoàng Hà Angels với hơn 470.000 lượt theo dõi - kênh sáng tạo nội dung của Hoàng Hà Mobile (hệ thống bán lẻ thiết bị công nghệ) đã đưa ra thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp tác truyền thông với ông Phùng Văn Thắng (TikToker Thắng không kịp), thành viên trực thuộc Hoàng Hà Angels.

Trong thông báo, Hoàng Hà Angels cho biết quyết định được đưa ra dựa trên tôn chỉ hoạt động, giá trị cốt lõi mà thương hiệu này đã và đang gìn giữ trong thời gian vừa qua.

Hoàng Hà Angels thông báo ngừng hợp tác truyền thông với ông Phùng Văn Thắng.

Đơn vị này cũng khẳng định luôn đề cao chuẩn mực đạo đức và sự tử tế trong hoạt động vận hành, đồng thời nói không với mọi hành vi bạo lực về thể xác hay tinh thần.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước nhiều hình ảnh và đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi bạo lực với người phụ nữ đang bế con nhỏ trên tay. Đoạn clip do chính người vợ (tên P.N.) trích xuất từ camera và đăng tải. Sau đó, cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra người đàn ông xuất hiện trong clip là một TikToker sở hữu gần 600.000 lượt theo dõi.

Đến trưa 24/2, khoảng một ngày sau khi vụ việc lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, TikToker "Thắng không kịp" đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Anh thừa nhận hành động nóng giận của bản thân là sai trái và xin nhận trách nhiệm.

Theo TikToker "Thắng không kịp", anh đã ly hôn vợ cũ từ tháng 12/2025.

24/02/2026 15:21 PM (GMT+7)
