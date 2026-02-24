Giá vàng hôm nay (24/2): Tiếp tục tăng "phi mã"

Giá vàng hôm nay 24/2 tăng không ngừng

Giá vàng hôm nay 24/2 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tăng mạnh từ 2,1 - 5,6 triệu đồng/lượng. Trong đó, vàng SJC tăng mạnh từ 3,6 - 5,6 triệu đồng/lượng đạt mức 184,6 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, giá bán ra tại các thương hiệu cũng tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng đạt mức từ 184,5 - 184,6 triệu đồng/lượng.

Tính đến 6 giờ 45 phút sáng ngày 24/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 5,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 3,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 24/2 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tăng mạnh.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vượt mức 5.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 45 phút sáng hôm nay ngày 24/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 5.240 USD/ounce, tăng mạnh 85 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tuần tại thị trường Mỹ vào rạng sáng ngày hôm nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 5.243 USD/ounce, tăng mạnh 135 USD/ounce so với chốt phiên hôm trước.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động của sự leo thang địa chính trị đang diễn ra xung quanh Iran, và một khi xét đến lộ trình nới lỏng lãi suất của Fed và nhu cầu tăng lên của thị trường nói chung, giá vàng có khả năng tăng thêm 1.000 USD/ounce vào tháng 6/2026, theo các nhà phân tích tại UBS.

"Mặc dù giá vàng phản ứng khá trầm lắng trước sự leo thang căng thẳng địa chính trị gần đây, chúng tôi cho rằng giá có thể tăng cao hơn nữa. Dự báo của chúng tôi là kim loại quý này sẽ đạt mức 6.200 USD/ounce trong những tháng tới khi các yếu tố chính thúc đẩy đà tăng mạnh vẫn còn hiện hữu", các nhà phân tích tại UBS nhận định.

UBS cho biết họ dự đoán rủi ro địa chính trị sẽ vẫn ở mức cao. Các nhà phân tích nhận định, nhìn chung, sự bất ổn địa chính trị khó có thể giảm bớt do cách tiếp cận của ông Trump đối với các vấn đề đối ngoại. Mặc dù các sự kiện địa chính trị thường không có tác động lâu dài đến thị trường toàn cầu, nhưng chúng có thể gây ra những biến động tạm thời, hỗ trợ nhu cầu đối với các công cụ phòng ngừa rủi ro trong danh mục đầu tư như vàng.

UBS cho biết chính sách nới lỏng tiền tệ của Fed cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Đồng USD yếu hơn và lãi suất thực thấp hơn ở Mỹ đang hỗ trợ giá vàng, và chúng tôi tin rằng môi trường kinh tế vĩ mô này vẫn được duy trì khi Cục Dự trữ Liên bang còn nhiều động thái nữa trong chu kỳ nới lỏng của mình

"Mặc dù dữ liệu việc làm gần đây khả quan hơn và một số yếu tố cứng rắn trong biên bản cuộc họp FOMC mới nhất, nhưng áp lực lạm phát giảm trong những tháng tới và đội ngũ lãnh đạo có quan điểm ôn hòa hơn tại Fed vào cuối năm nay sẽ hỗ trợ thêm các đợt cắt giảm lãi suất. Chúng tôi dự kiến ​​sẽ có hai đợt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối tháng 9", các nhà phân tích tại UBS nhận định.

Các nhà phân tích cũng dự đoán nhu cầu vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026. Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy tổng nhu cầu vàng đã vượt quá 5.000 tấn lần đầu tiên vào năm 2025, và UBS dự đoán nhu cầu sẽ tiếp tục tăng, được hỗ trợ bởi hoạt động đầu tư gia tăng và hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương.