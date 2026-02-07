Thị trường tiền số hôm nay, 7-2: Hé lộ "ông lớn" âm thầm gom Bitcoin giữa lúc giá lao dốc

Tối 7-2, thị trường tiền số ghi nhận nhịp hồi phục nhẹ sau cú giảm giá sâu trước đó. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong vòng 24 giờ, giá Bitcoin tăng gần 2%, lên khoảng 67.756 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng tăng giá. Ethereum và Solana cùng tăng hơn 4,5%, lần lượt giao dịch quanh 2.018 USD và 86 USD. XRP tăng gần 2%, lên mức 1,3 USD, trong khi BNB nhích nhẹ lên khoảng 635 USD.

Theo Cointelegraph, trong ngày hôm qua, Bitcoin đã trở lại mốc 65.000 USD, tăng khoảng 11% so với đáy dưới 60.000 USD ghi nhận một ngày trước. Đà hồi phục được cho là đến từ việc các tổ chức lớn tranh thủ mua vào khi giá giảm mạnh.

Trong phiên giao dịch ngày thứ năm, giá Bitcoin có thời điểm rơi xuống sát 60.000 USD, xóa gần như toàn bộ mức tăng tích lũy trong hơn một năm. So với đỉnh cao nhất mọi thời đại 126.000 USD đạt được vào đầu tháng 10-2025, giá Bitcoin đã giảm khoảng 50%.

Đợt sụt giảm giá mạnh này kéo theo làn sóng bán tháo trên diện rộng, khiến lượng giao dịch bị đóng do thua lỗ trong vòng 24 giờ lên tới gần 2,6 tỉ USD, phần lớn đến từ các nhà đầu tư kỳ vọng giá tăng.

Bitcoin đang giao dịch tại 67.756 USD Nguồn: OKX

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, nhiều tổ chức lớn đã tranh thủ gom Bitcoin. Quỹ bảo vệ tài sản người dùng của sàn Binance đã mua thêm 3.600 Bitcoin, trị giá khoảng 250 triệu USD, ở vùng giá quanh 65.000 USD.

Trước đó, Binance thông báo kế hoạch chuyển tổng cộng 1 tỉ USD dự trữ của quỹ này sang Bitcoin trong vòng 30 ngày. Đợt mua đầu tiên với hơn 1.300 Bitcoin đã được thực hiện, phần còn lại sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Bên cạnh Binance, các quỹ đầu tư chuyên về tiền số cũng đẩy mạnh hoạt động mua vào. Theo dữ liệu từ Bitwise, mức độ tham gia thị trường của nhóm quỹ này đã lên cao nhất trong 2 năm, cho thấy niềm tin vào khả năng phục hồi của Bitcoin khi giá giảm sâu.

Khối lượng giao dịch lớn, dù dòng tiền rút ra không quá mạnh, cũng phản ánh việc nhiều nhà đầu tư tổ chức tại Mỹ tranh thủ mua vào ở vùng giá thấp.

Ở góc độ thị trường, một số nhà giao dịch cho rằng Bitcoin đang kiểm tra vùng giá từng là đỉnh của chu kỳ trước. Nhiều ý kiến nhận định đồng tiền số này cần giữ được vùng giá từ 58.000 đến 62.000 USD để tránh bước vào một nhịp giảm sâu hơn.

Theo các chuyên gia, cú giảm hơn 10.000 USD chỉ trong một ngày vừa qua là hiện tượng hiếm gặp, thường xuất hiện ở giai đoạn cuối của một đợt điều chỉnh mạnh. Điều này làm dấy lên kỳ vọng giá Bitcoin có thể đã tạm thời tạo đáy và sẽ xuất hiện nhịp hồi phục trong thời gian tới.

Hiện vùng quanh 58.000 USD được xem là mốc hỗ trợ quan trọng, nơi từng ghi nhận lượng giao dịch lớn trong quá khứ.

Theo các chuyên gia, diễn biến tiếp theo của Bitcoin sẽ phụ thuộc vào việc dòng tiền lớn có tiếp tục duy trì lực mua hay không.