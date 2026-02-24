Kinh nghiệm mua vàng ngày vía Thần Tài đầy đủ nhất, cầu lộc, cầu tài, may mắn cả năm

Vía Thần Tài là ngày cúng Thần Tài để bày tỏ lòng biết ơn Thần Tài đã mang lại tài lộc cho gia chủ trong suốt một năm vừa qua và cầu mong may mắn, tài lộc cho năm mới. Ngoài việc làm lễ cúng, người dân còn đổ xô đi mua vàng ngày vía Thần Tài để lấy may, không chỉ các hộ kinh doanh mà dân văn phòng, công sở cũng xếp hàng mua vàng thần Tài.

Theo dân gian, Thần Tài là vị thần cai quản tiền bạc, của cải và tài lộc. Ông thường được miêu tả với hình ảnh tay cầm vàng bạc, khuôn mặt phúc hậu, mang đến sự thịnh vượng cho gia chủ. Tháng Giêng là tháng mở đầu cho năm mới nên ngày vía thần Tài tháng này được coi trọng nhất, người ta làm lễ cúng lớn nhất để cầu tài lộc cho cả năm.

Ảnh do AI khởi tạo.

Vàng luôn được coi là kim loại quý giá, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Người Việt tin rằng, mua vàng vào ngày vía Thần Tài sẽ nhận được sự phù hộ từ thần linh, mang lại may mắn và tài lộc trong cả năm. Đây là một phong tục truyền thống, được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, việc mua vàng vào ngày vía Thần Tài còn được coi là một hình thức tiết kiệm. Trong tâm lý của người Việt, vàng vẫn là kênh đầu tư an toàn nhất. Khi gửi tiền ngân hàng hoặc đầu tư vào các kênh khác có thể gặp biến động, vàng vẫn là lựa chọn đáng tin cậy.

Dưới đây là kinh nghiệm mua vàng ngày vía Thần Tài đầy đủ nhất, hướng dẫn mua vàng đúng cách để khởi đầu một năm mới vạn sự hanh thông, tài lộc dồi dào nhé!

Mua vàng ngày vía Thần Tài: Nên chọn loại vàng nào?

Một số loại vàng vía Thần Tài được ưa chuộng trong ngày này bao gồm vàng nhẫn tròn trơn, vàng miếng, trang sức vàng và vàng phong thủy hình tượng linh vật hoặc thần tài.

Về từng loại, vàng nhẫn tròn trơn là loại vàng phổ biến nhất và được ưa chuộng vì tính thanh khoản cao và giá trị bền vững. Vàng nhẫn tròn trơn thường được bán theo đơn vị từ 0,5 - 10 chỉ, có trọng lượng nhẹ và dễ dàng mang theo, không tốn nhiều không gian để bảo quản. Ngoài ra, vàng nhẫn còn mang lại tài lộc, ý nghĩa cầu tình duyên và hạnh phúc gia đình.

Ngoài ra, trang sức vàng là một lựa chọn không thể thiếu trong dịp Thần Tài, đặc biệt với những người muốn làm đẹp và thể hiện phong cách cá nhân. Các món trang sức vàng như dây chuyền, bông tai, nhẫn, lắc tay,... thường được chọn mua trong ngày lễ này không chỉ vì ý nghĩa tài lộc mà còn vì tính thẩm mỹ cao.

Không chỉ vậy, trong ngày Thần Tài, nhiều người cũng lựa chọn mua vàng hình tượng linh vật, thần tài để cầu may mắn, tài lộc và bình an cho gia đình. Những sản phẩm vàng này thường được chế tác thành các hình tượng như tượng thần tài, ông Công, ông Địa hoặc các linh vật phong thủy như con rồng, con hổ, cá chép,... Các hình tượng này không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn mang theo sự an lành và may mắn.

Đặc biệt, theo các chuyên gia phong thủy, tùy vào mong muốn về tài lộc trong năm, người dân có thể lựa chọn mua lượng vàng phù hợp. Cụ thể, để cầu Tài nên mua 5 chỉ vàng, cầu Phát mua 2 chỉ và cầu Lộc mua 1 chỉ. Đây là những con số được cho là mang lại nhiều điềm lành, tượng trưng cho sự phát triển và thăng hoa trong công việc cũng như cuộc sống.

Tuy nhiên, việc mua số lượng vàng vía Thần Tài nào còn tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng của mỗi người. Nếu bạn mua vàng để cầu tài lộc, số lượng từ 1 - 5 chỉ là hợp lý. Nếu bạn mua vàng để làm quà tặng hoặc làm của cải tích trữ lâu dài, bạn có thể mua với số lượng lớn hơn sao cho phù hợp với tài chính của mình.

Lưu ý khi mua vàng ngày vía Thần Tài

Mua vàng ngày vía Thần Tài giờ nào tốt

Việc lựa chọn thời gian mua vàng, giúp tăng vượng khí may mắn, tài lộc cũng được nhiều người quan tâm. Các cửa hàng hầu hết cũng có thời gian mở cửa trong ngày này sớm hơn so với bình thường. Bạn có thể tham khảo thời gian được cho là tốt vào ngày Vía Thần Tài dưới đây:

Mão (5h-7h)

Tỵ (9h-11h)

Thân (15h-17h)

Ảnh: AI khởi tạo.

Dân gian tin rằng mua vàng trong ngày Vía Thần Tài và cất vàng trong két, trong ví hay để ở những nơi gần gũi với người sở hữu sẽ mang lại tài lộc, sung túc cho cả năm. Bên cạnh đó, trong tâm lý của hầu hết mọi người Việt Nam, vàng được xem là kênh đầu tư và nơi lưu trữ tiền, vì thế bạn sẽ cất giữ vàng ở nơi được cho là an toàn nhất.

Nên đi sớm để tránh đông đúc

Năm 2026, ngày vía Thần Tài rơi vào thứ Năm, ngày 26/2 dương lịch. Theo đó, người mua nên lựa chọn các cửa hàng, thương hiệu uy tín, có giấy tờ mua bán rõ ràng. Trong bối cảnh nhu cầu tăng cao đột biến vào dịp vía Thần Tài, không ít trường hợp mua phải vàng kém chất lượng, thiếu tuổi, gây thiệt hại khi bán lại. Thanh khoản và mức độ giữ giá của sản phẩm phụ thuộc lớn vào nguồn gốc, thương hiệu và chứng từ đi kèm.

Bên cạnh đó, ngày Thần Tài thường thu hút rất nhiều người đi mua vàng, dẫn đến tình trạng đông đúc tại các cửa hàng. Việc đi sớm không chỉ giúp bạn tránh được việc phải chờ đợi lâu mà còn tạo điều kiện để lựa chọn sản phẩm một cách thoải mái, dễ dàng, tránh được tình trạng hết vàng hoặc không còn mẫu mã ưng ý.

Trước khi đi, bạn nên xác định rõ số lượng vàng cần mua và nắm rõ thời gian mở cửa. Hãy đến cửa hàng vào thời điểm đầu ngày hoặc chọn những khung giờ ít người hơn để giao dịch thuận lợi và tiết kiệm thời gian.

Kiểm tra sản phẩm kỹ trước khi rời cửa hàng

Kiểm tra sản phẩm kỹ trước khi rời cửa hàng là bước cần thiết để đảm bảo bạn nhận được đúng món hàng mà mình đã chọn mua. Đối với các sản phẩm có giá trị cao như vàng hoặc trang sức, mọi lỗi nhỏ, dù là về chất lượng hay chi tiết thiết kế, đều có thể ảnh hưởng đến giá trị của sản phẩm. Việc kiểm tra tại chỗ sẽ giúp bạn tránh mất thời gian và chi phí nếu phải quay lại cửa hàng để khiếu nại hoặc đổi trả.

Hãy bắt đầu bằng việc quan sát tổng thể sản phẩm để đảm bảo rằng nó không có dấu hiệu trầy xước, móp méo hoặc sai sót trong thiết kế. Nếu mua vàng miếng, hãy kiểm tra tem niêm phong và trọng lượng ghi trên sản phẩm có khớp với thông tin của cửa hàng hay không. Đừng ngần ngại yêu cầu nhân viên cung cấp thông tin chi tiết hoặc các giấy tờ chứng nhận liên quan để đảm bảo sự minh bạch.

Những lưu ý sau khi mua vàng vía Thần Tài

Sau khi mua vàng, bạn cần chú ý bảo quản và sử dụng đúng cách để đảm bảo sản phẩm giữ được vẻ đẹp và giá trị vốn có. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

Bảo quản vàng ở nơi khô ráo, thoáng mát để tránh bị oxy hóa, làm giảm độ bóng và độ tinh khiết.

Tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất như mỹ phẩm, nước hoa, chất tẩy rửa để không làm hư hại vàng.

Ảnh: AI khởi tạo.

Khi không sử dụng, hãy cất vàng trong hộp đựng chuyên dụng hoặc túi mềm để tránh trầy xước.

Không nên đeo vàng khi làm việc nặng hoặc vận động mạnh để tránh va đập gây biến dạng.

Mang sản phẩm đến cửa hàng để vệ sinh hoặc kiểm tra định kỳ, đặc biệt là các loại trang sức có gắn đá quý, để đảm bảo các chi tiết luôn được chắc chắn.

Tránh để người lạ chạm vào vàng mới mua, đặc biệt là trang sức, vì quan niệm rằng điều này có thể làm mất đi vận may.

Nếu sử dụng vàng làm quà tặng, hãy chọn thiết kế phù hợp với phong thủy của người nhận để mang lại sự hài hòa và ý nghĩa tốt đẹp.

Trên đây là thông tin về cách mua vàng ngày vía Thần Tài mùng 10 Tết 2026. Hy vọng mọi người có được ngày Thần Tài nhiều may mắn, cầu mong cho năm mới làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào và nhiều tài, nhiều lộc.