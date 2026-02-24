Không cần bốc thăm, không xác nhận thu nhập: Ai được ưu tiên mua nhà ở xã hội?

Người bị thu hồi đất chưa được bồi thường nhà ở được hưởng cơ chế đặc biệt

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ các quy định pháp luật liên quan đến phát triển nhà ở xã hội. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 13/2 và được triển khai đến hết ngày 28/2/2027.

Văn bản này tập trung xử lý những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay, đặc biệt ở khâu quy hoạch và thủ tục đầu tư - vốn được xem là nguyên nhân khiến nhiều dự án nhà ở xã hội chậm tiến độ trong thời gian qua.

Theo đó, đối với các dự án nhà ở xã hội và nhà ở dành cho lực lượng vũ trang nhân dân, việc giải quyết vướng mắc về quy hoạch sẽ được thực hiện linh hoạt hơn. Trong bối cảnh một số địa phương đang sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, việc lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch phân khu tại khu vực hình thành đô thị sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đáng chú ý, quy hoạch chi tiết có thể được lập hoặc điều chỉnh đồng thời với quá trình xây dựng, điều chỉnh quy hoạch phân khu. Trường hợp không yêu cầu lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được thực hiện song song với quy hoạch chung, nhưng chỉ được phê duyệt sau khi quy hoạch cấp trên hoàn tất. Cách làm này nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, tránh tình trạng dự án phải chờ đợi kéo dài do thủ tục chồng chéo.

Người bị thu hồi đất chưa được bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở được ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội.

Đối với những khu đất chưa có quy hoạch hoặc chưa phù hợp với quy hoạch đô thị, nông thôn, việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư sẽ được thực hiện theo cơ chế thí điểm về một số chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Quy định này được kỳ vọng tạo thêm dư địa để địa phương chủ động xử lý các dự án tồn đọng vì vướng quy hoạch.

Nghị quyết cũng quy định rõ loại hình nhà ở xã hội theo từng khu vực. Tại các thành phố trực thuộc Trung ương và các địa bàn thuộc phường của tỉnh, nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang bắt buộc phải là nhà chung cư. Trong khi đó, ở những khu vực còn lại, HĐND cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định loại hình phát triển phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tuân thủ pháp luật hiện hành.

Một điểm mới đáng chú ý liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân là quy định về điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị Nhà nước thu hồi đất, nhà ở vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà chưa được bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở sẽ được mua, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm. Đồng thời, các trường hợp này cũng không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập theo quy định chung.

Quy định trên được đánh giá là nhằm bảo đảm quyền lợi an cư cho nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp từ việc thu hồi đất, hạn chế phát sinh khiếu nại và tạo điều kiện ổn định đời sống sau giải tỏa.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng bổ sung quy định đối với người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tại các đơn vị công an. Nhóm đối tượng này được mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở dành cho lực lượng vũ trang nhân dân.