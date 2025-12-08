Khối tài sản khủng của "phú bà" showbiz, doanh nhân Nhật Kim Anh

Nữ ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh sinh năm 1985, từng tham gia các phim: Long Thành cầm giả ca, Gieo gió, 39 độ yêu, Cạm bẫy - hơi thở của quỷ... Cô từng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế đầu tiên tổ chức ở Việt Nam nhờ vai diễn trong Long Thành cầm giả ca. Ngoài đóng phim, cô theo đuổi ca hát, từng ra album Lâu đài cát (2008)…

Trong những ngày gần đây, Nhật Kim Anh trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng. Nguồn cơn xuất phát từ việc cô bị dân mạng đồn “bị bắt”, “bỏ trốn sau lệnh khởi tố”... Ngay sau đó, nữ diễn viên liên tục có nhiều bài đăng, phản hồi thông qua trang cá nhân để phủ nhận thông tin nói trên. Cô thậm chí còn livestream nhằm đính chính.

Nhật Kim Anh đã lên tiếng phủ nhận những thông tin cho rằng mình bị bắt, khởi tố được đăng tải trên mạng xã hội

“Mọi người nếu theo dõi sẽ thấy chính những trang từng bôi nhọ, vu khống tôi thì bây giờ lại dùng 'chiêu' mới là lên xin lỗi, đính chính. Nhưng họ đính chính thì chẳng có ai coi cả. Trong khi lúc tung tin bịa đặt, giật gân thì rất nhiều người coi. Tôi rất mong quý vị khán giả hãy chọn lọc thông tin, theo dõi những trang báo chính thống để tiếp nhận thông tin chính xác”, diễn viên nói.

Không chỉ biết đến là doanh nhân đứng sau điều hành các doanh nghiệp hoạt động trên đa lĩnh vực, gồm thực phẩm, mỹ phẩm và cà phê. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Nhật Kim Anh cũng được biết đến là “phú bà” của showbiz Việt, sở hữu khối tài sản lớn, với nhiều bất động sản, xe sang, bộ sưu tập hàng hiệu.

Trong số tài sản đáng nể, phải kể đến căn biệt thự ở một khu đô thị cao cấp tại TP HCM mà nữ diễn viên đang sở hữu. Căn biệt thự của cô có diện tích lên đến 500m2, được định giá hơn 20 tỷ đồng cách đây nhiều năm. Trong đó, cô dành một phần lớn diện tích đất làm sân vườn, tiểu cảnh và hồ cá Koi. Không gian yêu thích nhất của diễn viên chính là bàn trà trước sân nhà.

Căn biệt thự 500m2 của nữ diễn viên/doanh nhân sinh năm 1985

Bên cạnh biệt thự, Nhật Kim Anh còn khá chịu chi cho xế hộp. Năm 2020, nữ diễn viên gây choáng khi tậu đến 3 chiếc xe khác nhau. Chiếc xe đầu tiên trong năm đó Nhật Kim Anh tậu giá trị 3 tỷ đồng. Đến tháng 7 cùng năm đó, nữ diễn viên mua thêm chiếc limousine để phục vụ công việc và những chuyến lưu diễn xa. Dịp sinh nhật của mình, Nhật Kim Anh lại tự tặng mình chiếc xe sang 5 tỷ đồng.

Ngoài biệt thự và xe sang, nữ ca sĩ, diễn viên sinh năm 1985 cũng không ngại chi tiền lớn để mua sắm hàng hiệu từ các nhà mốt lớn như LV, Dior, Gucci... Trong những lần xuất hiện tại các sự kiện, nữ doanh nhân/diễn viên gây chú ý với outfit phủ hàng hiệu từ túi xách, trang phục đến phụ kiện, nhẫn kim cương giá trị lớn.

Không gian yêu thích nhất của diễn viên chính là bàn trà trước sân nhà

Cùng với đó, nữ ca sĩ, diễn viên cũng tích cực với các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng. Cô cùng công ty của mình tổ chức nhiều chuyến trao quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn, xây cầu giúp người dân thuận tiện đi lại... Khi cơn bão Yagi đổ bộ và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh phía Bắc trong năm 2024, Nhật Kim Anh đã ủng hộ 1,3 tỷ đồng. Trong đó 500 triệu đồng được cô chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 800 triệu đồng gửi cho MC Đại Nghĩa. Đây là số tiền được Nhật Kim Anh trích từ nội bộ công ty chứ không kêu gọi quyên góp.