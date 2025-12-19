Loạt tài khoản có nguy cơ bị "đóng băng" giao dịch online từ 2026

Nhằm tuân thủ các quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN (Thông tư 17) và Thông tư 25/2025/TT-NHNN (Thông tư 25), kể từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ tạm dừng giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử (Mobile Banking và Internet Banking) trên tài khoản thanh toán đối với khách hàng tổ chức chưa cập nhật thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp (người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền).

Để không bị gián đoạn giao dịch trên Mobile Banking, các ngân hàng vừa gửi thông báo yêu cầu khách hàng tổ chức liên hệ điểm giao dịch của ngân hàng gần nhất để được hỗ trợ cập nhật thông tin sinh trắc học trên ứng dụng Mobile Banking.

Trường hợp giao dịch trên Internet Banking bị gián đoạn do chưa cung cấp thông tin sinh trắc học, khách hàng được yêu cầu liên hệ điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ thực hiện giao dịch tại quầy.

Các quy định về xác thực sinh trắc học được áp dụng song song đối với cả khách hàng cá nhân.

Theo quy định mới về xác thực danh tính, từ 1/1/2026, các ngân hàng sẽ đóng toàn bộ tính năng giao dịch trên Mobile Banking và Internet Banking đối với người dùng chưa đồng bộ thông tin định danh và dữ liệu sinh trắc học theo chuẩn của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc kết nối dữ liệu dân cư, dữ liệu doanh nghiệp trong triển khai Đề án 06 đã hạn chế tối đa số vụ lừa đảo. Ảnh: Tuân Nguyễn

Cụ thể, 3 trường hợp sẽ bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch trực tuyến từ 1/1/2026 gồm: Khách hàng vẫn sử dụng CMND 9 số, chưa chuyển sang CCCD gắn chip trong dữ liệu lưu tại ngân hàng; khách hàng có giấy tờ tùy thân đã hết hạn, nhưng chưa cập nhật lại thông tin mới; khách hàng chưa thu thập sinh trắc học, hoặc dữ liệu sinh trắc học không trùng khớp với thông tin trên chip CCCD.

Trước đó, các ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV đã thông báo ngừng giao dịch trực tuyến đối với khách hàng chưa đồng bộ thông tin định danh và dữ liệu sinh trắc học theo chuẩn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Quy định này nhằm tuân thủ yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước trong nỗ lực làm sạch dữ liệu thông tin khách hàng, loại bỏ các tài khoản không chính chủ và giảm thiểu tối đa rủi ro lừa đảo công nghệ cao.

Theo Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua các đề án lớn như Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng, quyết định thí điểm Mobile Money, chiến lược phát triển các hệ thống thanh toán... đồng loạt được triển khai. Tác động của hệ thống chính sách thể hiện rõ nét qua sự phát triển vượt bậc của những con số tăng trưởng thanh toán không dùng tiền mặt.

Đến nay, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng khoảng 500 lần về số lượng và hơn 60 lần về giá trị so với năm 2005. Trong giai đoạn từ năm 2015-2025, giao dịch qua Internet tăng khoảng 59 lần về số lượng và 21 lần về giá trị; giao dịch qua Mobile tăng khoảng 280 lần về số lượng và 600 lần về giá trị; QR Code mới được phổ biến từ năm 2018 và tăng mạnh, đến nay, tăng khoảng trên 700 lần về số lượng và trên 400 lần về giá trị.

Điều này cho thấy các chính sách về thanh toán không chỉ theo kịp xu hướng quốc tế mà còn phát huy hiệu quả thực tiễn mạnh mẽ, tạo lực đẩy quan trọng cho kinh tế số và tài chính toàn diện.

Hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử hoạt động ổn định. Từ 2018 đến 2025 giao dịch chuyển mạch trung bình hàng năm tăng trên 170% về số lượng, 180% về giá trị.

Đặc biệt, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (SIMO) được triển khai từ năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong hoạt động giám sát các hệ thống thanh toán.

Hệ thống SIMO giúp các tổ chức tín dụng có thể đưa ra các quyết định thực hiện ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến, góp phần giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo, qua đó bảo vệ an toàn tài khoản thanh toán, ví điện tử của khách hàng.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 11/12/2025, có 122/147 đơn vị đã báo cáo thành công lên SIMO, với tổng số 592 nghìn bản ghi tài khoản thanh toán/ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, phạm pháp.

Đồng thời, hệ thống đã hỗ trợ cảnh báo đến 2,13 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 670 nghìn lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 2.570 tỷ đồng.​