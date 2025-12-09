Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào Top 5 người giàu nhất Việt Nam

Tài sản vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã lập chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp khi kết thúc phiên giao dịch ngày 8/12, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 12,42 điểm để đóng cửa ở mức 1.753,74 điểm. Thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 21.497 tỷ đồng, tăng hơn 1.400 tỷ đồng so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 1,97 điểm xuống 258,68 điểm, thanh khoản thị trường hơn 1.172,7 tỷ đồng. Chỉ số UPCOM-Index giảm 0,61 điểm xuống 119,88 điểm, giá trị thanh khoản hơn 541,9 tỷ đồng.

Bà Phạm Thu Hương vươn lên vị trí thứ 5 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam - Ảnh VFP

Trong ngày chỉ số VN-Index lập chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp, mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch tiếp tục tăng kịch trần để đóng cửa ở mức 152.700đ/cổ phiếu. Trong phiên có hơn 4,6 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 700 tỷ đồng. Đây là phiên tăng trần thứ hai liên tiếp sau ngày chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Vingroup đạt xấp xỉ 1,2 triệu tỷ đồng.

Ở quy mô hiện tại, vốn hóa của Vingroup đang dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam, cao hơn tổng giá trị vốn hóa của nhóm 4 ngân hàng có vốn nhà nước và tư nhân lớn nhất (Vietcombank, BIDV, VietinBank và Techcombank) cộng lại.

Đà tăng của cổ phiếu VIC không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này cũng giúp khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Dữ liệu thời gian thực từ Forbes ghi nhận tài sản của ông Vượng tăng thêm 1,6 tỷ USD so với phiên giao dịch cuối tuần trước để lên mức 27,2 tỷ USD, tương đương hơn 718 nghìn tỷ đồng. Mức tăng này đưa ông vào nhóm những tỷ phú có giá trị tài sản ròng gia tăng mạnh nhất trong ngày 8/12/2025 và xếp thứ 84 trong danh sách người giàu thế giới.

Trong khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục leo cao trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới, đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC cũng đưa bà Phạm Thu Hương – vợ ông Vượng cũng lọt Top 5 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam sau các tỷ phú USD là Phạm Nhật Vượng (27,2 tỷ USD), Nguyễn Thị Phương Thảo (4,7 tỷ USD), Trần Đình Long (2,6 tỷ USD) và Hồ Hùng Anh (2,3 tỷ USD).

Kết phiên giao dịch ngày 8/12, bà Phạm Thu Hương đang nắm giữ khối tài sản có giá trị hơn 52.690 tỷ đồng. Cùng với đó, khối tài sản của bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Hương cũng tăng lên mức hơn 35.250 tỷ đồng.

Vingroup sắp khởi động loạt dự án nghìn tỷ đồng

Ngày 8/12, Vingroup đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1, dự kiến phát hành 3,9 tỷ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 77.000 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành cổ phiếu thưởng lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ vượt Hòa Phát, trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn, chỉ xếp sau Vietcombank, MB và VPBank.

Cùng với đà tăng mạnh của cổ phiếu, hoạt động đầu tư của Vingroup cũng ghi nhận nhiều thông tin mới. Theo kế hoạch, ngày 19/12 tới đây, tập đoàn sẽ tổ chức lễ khởi động 4 dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Cụ thể, Vingroup sẽ khởi công các dự án bao gồm: Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh (quy mô 461 ha, tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng); Nhà máy Điện gió Kỳ Anh (công suất 400 MW, vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng); Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh (công suất gần 500 MW, vốn đầu tư 22.647 tỷ đồng) và Khu đô thị mới Kỳ Trinh (quy mô 84 ha, vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng). Đây là các dự án nằm trong danh mục công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tập đoàn Vingroup đang đề xuất đầu tư 3 tuyến đường sắt tốc độ cao gồm TP.HCM - Cần Giờ (tổng vốn 3,3 tỷ USD); Hà Nội - Quảng Ninh (5,54 tỷ USD); và đặc biệt là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (61 tỷ USD không tính chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng). Trong đó, tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM - Cần Giờ đã được UBND TP.HCM chấp thuận.

Về đầu tư ra nước ngoài, Tập đoàn Vingroup dự chi 28 triệu USD (hơn 700 tỷ đồng) lập công ty con tại Kinshasa, Congo, nhằm nghiên cứu thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và xe điện. Trước đó, vào cuối tháng 10, Vingroup đã ký MoU với Congo về dự án đại đô thị ven sông rộng khoảng 6.300 ha, đồng thời nghiên cứu chuyển đổi hơn 300.000 xe xăng sang xe điện, phát triển hệ thống xe buýt điện và hạ tầng sạc.