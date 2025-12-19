Nuôi con đặc sản hiếm có này trong đất ruộng lúa, nông dân Hải Phòng bán kiểu gì cũng đắt hàng, vì sao vậy?

Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Xây dựng mô hình nuôi rươi kết hợp sản xuất lúa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” giai đoạn 2023–2025.

Theo đó trong ba năm thực hiện, Ban quản lý dự án đã triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm hỗ trợ nông dân tiếp cận và làm chủ kỹ thuật: 9 lớp tập huấn kỹ thuật trong mô hình với 270 học viên;18 lớp tập huấn nhân rộng tại cộng đồng với 540 học viên; 9 hội thảo – tham quan đầu bờ, 6 hội nghị tổng kết mô hình cấp xã; 2 hội nghị sơ kết – tổng kết cấp dự án.

Bên cạnh đó, dự án tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, lắp đặt 09 pano tuyên truyền, phát hành 5.300 tờ rơi, sản xuất 09 phóng sự/video truyền thông phát trên các phương tiện báo chí địa phương.

Đội ngũ kỹ thuật của hệ thống Khuyến nông Hải Phòng và Hưng Yên bám sát mô hình trong suốt vụ sản xuất, đặc biệt tại các thời điểm con rươi lên – rươi xuống theo chu kỳ thủy văn, kịp thời hướng dẫn nông dân xử lý các tình huống phát sinh trên đồng ruộng.

Môi trường đồng ruộng tại các điểm mô hình được cải thiện rõ rệt: chất lượng nước trong – sạch hơn; lượng sinh vật đáy tăng; hệ sinh thái con rươi được phục hồi mạnh; không phát sinh dịch hại do không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học là môi trường lành mạnh cho con rươi sinh sôi nảy nở...

Mô hình góp phần hình thành nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ – tuần hoàn, phù hợp xu thế nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái.

Về hiệu quả sản xuất và kinh tế của mô hình nuôi rươi kết hợp sản xuất lúa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” giai đoạn 2023–2025. Kết quả cho thấy tại Hải Phòng, mật độ lỗ rươi: 100–110 lỗ/m², gấp rưỡi đến gấp đôi đối chứng. Năng suất rươi: 1.500–1.600 kg/ha, cao vượt trội so với đối chứng (800 kg/ha).

Tại tỉnh Hưng Yên, năng suất rươi: 1.450 kg/ha, gấp đôi ruộng không áp dụng kỹ thuật.

Hội nghị Tổng kết Dự án “Xây dựng mô hình nuôi con rươi kết hợp sản xuất lúa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” giai đoạn 2023–2025. Ảnh KNHP.

Năng suất lúa: 49,9–50,1 tạ/ha, tăng 5–6 tạ/ha so với đối chứng. Sản phẩm lúa có chất lượng cao, hạt sáng, tỷ lệ lép thấp, cơm thơm – phù hợp tiêu chuẩn lúa an toàn/hữu cơ.

Nhờ gia tăng sản lượng rươi và nâng cao giá trị lúa chất lượng cao, thu nhập hộ dân tăng 10–15%. Nhiều hộ tuân thủ tốt quy trình đạt lợi nhuận tăng thêm 40–60 triệu đồng/ha/năm. Đồng thời, mô hình giúp giảm công lao động, giảm chi phí phân bón – thuốc hóa học, cải thiện độ phì đất, giảm phát thải môi trường.

Một kết quả quan trọng của dự án là đã hình thành 03 chuỗi liên kết tiêu thụ rươi – lúa giữa: Doanh nghiệp thu mua ↔ Hợp tác xã ↔ Hộ nông dân.

Nhiều doanh nghiệp chế biến rươi và kinh doanh gạo an toàn đã ký hợp đồng bao tiêu với các HTX, góp phần ổn định thị trường, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”, tạo nền tảng phát triển bền vững cho vùng rươi – lúa Hải Phòng – Hưng Yên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết của Ban quản lý dự án; báo cáo kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông Hưng Yên; tham luận của HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Chí Minh và chia sẻ kinh nghiệm từ đại diện nông dân.

Các ý kiến tập trung vào, duy trì và tái tạo mật độ rươi trong ruộng; hoàn thiện quy trình theo hướng VietGAP – hữu cơ; đa dạng hóa sản phẩm rươi; nâng cao năng lực liên kết tiêu thụ; mở rộng mô hình tại các địa phương có tiềm năng; xây dựng thương hiệu “Rươi – Lúa Hải Phòng – Hưng Yên”.

Lãnh đạo các cấp đánh giá dự án đạt và vượt toàn bộ mục tiêu, khẳng định mô hình rươi – lúa (nuôi con rươi kết hợp trồng lúa hữu cơ) là hướng đi phù hợp với điều kiện sinh thái vùng triều, mang lại lợi ích rõ rệt về kinh tế – môi trường – xã hội.