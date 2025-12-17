Bị “thổi bay” gần 1.200 tỷ đồng ngày chào sàn HoSE, Chủ tịch Nguyễn Lâm Dũng còn bao nhiêu tiền?

Sau chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phục hồi trở lại trong phiên giao dịch ngày 16/12 khi chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 33,17 điểm để đóng cửa ở mức 1.679,18 điểm. Thanh khoản thị trường cũng tăng vọt với giá trị giao dịch đạt hơn 24.451 tỷ đồng.

Trái ngược với đà tăng mạnh của chỉ số VN-Index, mã cổ phiếu VCK của CTCP Chứng khoán VPS có ngày chào sàn không như ý. Theo đó, trái với kỳ vọng về một phiên bứt phá mạnh trong ngày đầu lên sàn, cổ phiếu VCK nhanh chóng chịu áp lực bán lớn, có thời điểm giảm sâu về mức 49.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm hơn 18% so với giá tham chiếu 60.000 đồng/cổ phiếu. Kết phiên, cổ phiếu này đóng cửa tại 50.800 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 15% so với tham chiếu.

Đà giảm của VCK ngày chào sàn khiến khối tài sản của Chủ tịch Nguyễn Lâm Dũng bị “thổi bay” gần 1.200 tỷ đồng

Dù vậy, với hơn 1,48 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Chứng khoán VPS hiện đạt khoảng 75.300 tỷ đồng, vẫn vượt xa nhiều tên tuổi “gạo cội” trên thị trường như SSI, Vietcap, SHS hay VNDIRECT.

Việc cổ phiếu VCK bị bán mạnh và giảm sâu ngay trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn đã khiến không ít nhà đầu tư tham gia IPO cảm thấy thất vọng. Về dài hạn, diễn biến của cổ phiếu vẫn phụ thuộc vào khả năng VPS phát huy các thế mạnh hiện có, cải thiện hiệu quả hoạt động và chứng minh được triển vọng tăng trưởng bền vững.

Cùng với mức giảm sâu ở ngày chào sàn, khối tài sản của Chủ tịch Nguyễn Lâm Dũng cũng ghi nhận tới gần 1.200 tỷ đồng bởi đà giảm của cổ phiếu VCK trong ngày chào sàn HoSE. Hiện Chủ tịch 48 tuổi đang trực tiếp nắm giữ gần 129 triệu cổ phiếu VCK, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 8,7%. Kết phiên giao dịch ngày 16/12, khối tài sản trên sàn chứng khoán của ông Dũng giảm còn hơn 6.552 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với khối tài sản đang nắm giữ trong tay, đại gia 48 tuổi vẫn đứng trong Top 30 những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay, vượt qua một loạt gương mặt gạo cội khác như Đoàn Nguyên Đức của HAG, Đào Hữu Huyền của DGC, Hồ Xuân Năng của VCS, Nguyễn Văn Đạt của PDR...

Không chỉ VCK, những "bom tấn" trong ngành chứng khoán IPO trong năm 2025 đều khiến nhà đầu tư thất vọng. Trước đó, VPX của VPBankS và TCX của TCBS cũng đều ghi nhận biến động mạnh trong những phiên giao dịch đầu tiên khi lên sàn HoSE.